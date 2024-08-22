Активность — залог здоровья
Физическая активность необходима для постоянного развития и поддержания нормального веса собаки. Необходимый уровень физических нагрузок зависит от возраста, веса и породы.
Сколько физических нагрузок нужно собаке?
Как для щенков, так и для взрослых собак важен правильный уровень ежедневной физической активности. Никто не знает вашего питомца лучше вас, но если вы не уверены, хватает ли вашей собаке физических нагрузок, наши советы будут вам полезны.
В первую очередь следует учитывать породу собаки, ведь от нее зависят количество энергии и потребности в физических нагрузках. Кроме того, необходимый уровень активности зависит от возраста и состояния здоровья собаки. С возрастом собаки становятся пассивнее, и некоторые заболевания могут сделать физические нагрузки некомфортными или даже болезненными.
Чтобы понять, сколько физической активности ежедневно нужно собаке, обращайте внимание, как ваш питомец ведет себя по возвращении домой с прогулки. Он стал спокойнее? Кажется ли он довольным? Если это так и ваш питомец счастлив, то пришло время выходить на улицу.
Как часто собаке нужна физическая активность?
Что касается частоты активных игр с собакой, следует учитывать ряд факторов. Собаки — игривые животные, которые любят проводить время на улице, где можно гулять, исследовать мир, бегать и даже плавать. Регулярные физические нагрузки помогают собаке поддерживать физическую форму, активность и хорошее настроение.
Правильная частота физических нагрузок во многом зависит от возраста и состояния здоровья собаки. Молодых животных и собак крупных пород может быть полезно выводить на активные прогулки более двух раз в день, а некоторым взрослым животным и собакам мелких пород может быть достаточно прогулок по утрам и вечерам.
Ваш распорядок дня в значительной степени повлияет на то, сколько раз в день вы сможете выгуливать собаку. Броски мяча во дворе — не только полезное упражнение, но и интересное занятие как для вас, так и для вашего питомца. В общем, регулярные физические нагрузки и интересные игры — залог благополучия и крепкого здоровья вашего питомца.
Как найти занятие, которое понравится вам обоим
Когда дело доходит до тренировки собаки, важно, чтобы это занятие доставляло удовольствие вам обоим. Мы знаем, что иногда жизнь (и погода) могут помешать вам вывести свою собаку на долгую прогулку, но есть альтернативные варианты, которыми вы можете воспользоваться.
Игры в саду или даже в помещении дают вашей собаке возможность исследовать различные запахи, поупражняться и развлечься. А бросание мяча в парке или на пляже станет для вас обоих хорошей тренировкой, особенно если вы приобретете простую пусковую установку для мячей или теннисную ракетку, чтобы увеличить свой бросок для более энергичных собак.
Если вашей собаке нравится общаться, спросите других владельцев или найдите в Интернете группы для совместных прогулок с собаками или спортивные соревнования для собак в вашем районе. Организованные мероприятия могут предоставить вам и вашей собаке прекрасную возможность пообщаться как с другими собаками, так и с новыми людьми.
Домашние игры для собак
Есть много возможных причин, по которым вы не сможете выгуливать собаку. Возможно, испортилась погода или вы плохо себя чувствуете. Какой бы ни была причина, вы знаете, как важна регулярная физическая активность для здоровья и счастья вашего питомца. Что же делать в те дни, когда прогулка на улице невозможна?
Вот две простые, но эффективные идеи, благодаря которым ваша собака сможет вдоволь наиграться, а вы — насмеяться.
Прятки — классическая детская игра, которую обожают собаки. Неважно, решите ли вы использовать одну из их любимых игрушек или спрятаться самим, эта игра поможет сохранить их мозг активным, а чувства — бдительными даже в самые тихие дни.
Альтернативой прятанию игрушки может стать простое прятание лакомств. Убедитесь, что вы не добавляете лишние калории к их обычному рациону, прячьте часть их ежедневной порции крокет, а не лишние лакомства.
Нормальный вес — это не только килограммы
Взвешивание собаки — не единственный способ проверить, страдает ли она избыточным весом. Вы можете узнать, нормальный ли вес у вашей собаки, с помощью определения балльной оценки упитанности, предварительно обратившись за инструкциями к ветеринарному врачу.
Здоровые порции меньше, чем вы думаете
Многие владельцы собак считают, что их питомцам нужно больше корма, чем на самом деле. В результате многих собак перекармливают, провоцируя прибавление веса и появление других проблем со здоровьем.