Нормальный вес поддерживается за счет достижения правильного баланса между потреблением энергии и ее использованием. Поэтому правильный размер порции для вашей собаки может отличаться от порции любой другой собаки, даже если это такая же порода.



Для начала нужно следовать рекомендациям по кормлению, которые прилагаются к большинству выбранных вами кормов, наиболее подходящих вашей собаке. Однако при определении размера порции необходимо учитывать ряд факторов. Указанные количества для кормления кошек часто лишь рекомендации.



Во-первых, учитывайте размер своей собаки. Для маленькой породы, например чихуахуа, нужно намного меньшее количество калорий, чем для сенбернара. Постарайтесь выбрать продукт, который разработан специально для породы или размера вашей собаки.



Затем подумайте об уровне ее активности: это рабочая собака или она проводит большую часть времени в помещении с короткими прогулками в течение дня? Если у вас есть какие-либо вопросы о том, какое количество корма нужно для вашей собаки, обратитесь к местному ветеринарному врачу за советом.