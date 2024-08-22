Здоровые порции меньше, чем вы думаете
Многие владельцы собак считают, что их питомцам нужно больше корма, чем на самом деле. В результате многих собак перекармливают, провоцируя прибавление веса и появление других проблем со здоровьем.
Какой должен быть размер порции для моей собаки?
Нормальный вес поддерживается за счет достижения правильного баланса между потреблением энергии и ее использованием. Поэтому правильный размер порции для вашей собаки может отличаться от порции любой другой собаки, даже если это такая же порода.
Для начала нужно следовать рекомендациям по кормлению, которые прилагаются к большинству выбранных вами кормов, наиболее подходящих вашей собаке. Однако при определении размера порции необходимо учитывать ряд факторов. Указанные количества для кормления кошек часто лишь рекомендации.
Во-первых, учитывайте размер своей собаки. Для маленькой породы, например чихуахуа, нужно намного меньшее количество калорий, чем для сенбернара. Постарайтесь выбрать продукт, который разработан специально для породы или размера вашей собаки.
Затем подумайте об уровне ее активности: это рабочая собака или она проводит большую часть времени в помещении с короткими прогулками в течение дня? Если у вас есть какие-либо вопросы о том, какое количество корма нужно для вашей собаки, обратитесь к местному ветеринарному врачу за советом.
Важность правильного размера порций
Размер порций корма очень важен для здоровья собаки. Независимо от уровня физических нагрузок, если собака получает слишком большие порции корма, она может набирать избыточный вес.
Помните, что рекомендуемый размер порций корма для собак обычно является примерным. Необходимое количество корма может меняться в течение жизни собаки. Например, если собака набрала вес, вы можете соответствующим образом изменить суточное потребление калорий. По мере взросления собаки и снижения ее активности размер порций может уменьшаться в соответствии со сниженной потребностью в калориях.
Если вы не уверены, какие порции необходимы вашей собаке, следует проконсультироваться с ветеринарным врачом.
Почему собака выпрашивает корм?
Если ваша собака постоянно выпрашивает корм, это не обязательно означает, что она голодна. Возможно, эта тяга к лакомствам вошла в привычку либо является признаком скуки или нехватки внимания. Поддаваясь на выпрашивание, вы поощряете такое поведение.
Но если собака продолжает выпрашивать корм, это также может быть признаком заболевания. Возможно, ваш питомец не получает из корма необходимые питательные вещества. Заражение паразитами, например глистами, может привести к повышению аппетита или постоянному голоду, которые иногда сопровождаются потерей веса.
Если выпрашивание или постоянный голод продолжатся, важно проконсультироваться с ветеринарным врачом, чтобы определить первопричины.
Советы по расчетам размеров порций для собаки
Контролировать размер здоровых порций для собак может показаться делом сложным. Однако принимая во внимание некоторые моменты, вы всегда будете уверены, что не перекармливаете свою собаку. Определив один раз правильный размер порции для собаки, используйте весы для каждого кормления, чтобы предлагать питомцу точное количество корма. Очень легко ошибиться в реальном размере порций, получаемых вашей собакой.
Не добавляйте продукты из рациона человека в рацион собаки, это может нарушить правильный баланс питательных веществ и калорий вашего питомца.
Если вы даете собаке лакомства, обратите внимание на калории и вычтите их из ее дневной порции, чтобы убедиться, что она не переедает. Лакомства для собаки должны составлять до 10 % от ежедневной порции. В качестве альтернативы можно предлагать крокеты из рациона собаки как лакомство, тогда вы будете уверены, что вашему питомцу обеспечен правильный баланс питательных веществ и точное количество калорий.
Активность — залог здоровья
Физическая активность необходима для постоянного развития и поддержания нормального веса собаки. Необходимый уровень физических нагрузок зависит от возраста, веса и породы.
Нормальный вес — это не только килограммы
Взвешивание собаки — не единственный способ проверить, страдает ли она избыточным весом. Вы можете узнать, нормальный ли вес у вашей собаки, с помощью определения балльной оценки упитанности, предварительно обратившись к своему ветеринарному врачу за пошаговой инструкцией.