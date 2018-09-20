Страдает ли моя собака избыточным весом?

Многочисленные исследования, проведенные в промышленно развитых странах, показали, что по крайней мере одна из пяти собак страдает ожирением. Такая высокая вероятность ожирения у собак может привести к повышенному риску развития диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и артрита, а также многих других хронических заболеваний. В связи с этим контроль веса собаки и своевременное выявление избыточного веса крайне важны для обеспечения ее хорошего самочувствия.

Насколько вероятно, что моя собака страдает избыточным весом?

Известно несколько факторов, связанных с предрасположенностью собак к избыточному весу и ожирению. Например, представители некоторых пород, такие как лабрадор ретриверы, более склонны к набору веса, чем другие. Для собак миниатюрных пород риск развития ожирения также высок.

Собаки женского пола с большей вероятностью набирают вес, кроме того, склонность к ожирению у собак увеличивается с возрастом. Щенки с избыточным весом или ожирением также с большей вероятностью будут страдать ожирением во взрослом возрасте, по сравнению со щенками с недостаточным или нормальным весом.

Если собака стерилизована, вероятность того, что она прибавит в весе, в два раза больше, чем у нестерилизованной собаки. Это объясняется гормональными изменениями в организме стерилизованного животного. Образ жизни собаки также является важным фактором: если она много времени проводит в помещении, питается остатками со стола или не получила необходимые навыки социализации в раннем возрасте, у нее больше шансов приобрести расстройство пищевого поведения, которое может привести к увеличению веса.