Факторы риска для собаки с ожирением

Ожирение у собак — такая же актуальная прогрессирующая проблема, как и у людей. Многочисленные исследования, проведенные в промышленно развитых странах, показали, что каждая пятая собака страдает ожирением. Если ваша собака страдает ожирением, для нее более высок риск развития ряда хронических заболеваний. Владельцам собак очень важно знать об этом.

Вероятность развития ожирения у собаки

Считается, что собака страдает ожирением, когда ее вес на 15–20% превышает идеальный показатель или когда невозможно прощупать ее ребра сквозь кожу, шерсть и ткани тела. Вероятность развития ожирения зависит от породы, набора генов, возраста, пола, образа жизни, питания и от того, была ли собака стерилизована.

Например, собаки женского пола более предрасположены к набору веса, и ожирение в два раза чаще развивается у стерилизованных собак, чем у нестерилизованных. Проблемы с пищевым поведением животного и ваше собственное поведение во время кормления вашего питомца также оказывают значительное влияние на вес собаки.

Факторы риска для собак с ожирением

Для собаки с избыточным весом или ожирением более высок риск развития серьезных сопутствующих заболеваний и патологий:

значительное сокращение продолжительности жизни;

заболевания сердца и респираторные заболевания;

сахарный диабет;

снижение иммунитета и, следовательно, риск инфекционных и других заболеваний;

заболевания костей и суставов, например артрит;

сердечно-сосудистые заболевания;

образование мочевых конкрементов, содержащих оксалат кальция.

Кроме того, собаки с ожирением могут быть вялыми, они не проявляют интереса к физической активности и не способны совершать значительных усилий в игре или при иных видах нагрузок.