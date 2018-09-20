Как помочь собаке набрать вес
Если ваша собака недавно перенесла операцию или заболевание, возможно, она значительно потеряла в весе. Возвращение к нормальному весу имеет большое значение для эффективной работы жизненно важных органов собаки. Как лучше всего помочь ей в этом?
Каков нормальный вес для вашей собаки?
Каждая собака имеет индивидуальный показатель нормального веса, который зависит от ее возраста, породы и пола. Ветеринарный врач сообщит вам, какой вес считается идеальным для вашей собаки, и подскажет, какой вес она должна набрать, чтобы достичь этого показателя. Эта информация важна, так как собаку легко перекормить и можно случайно позволить ей набрать избыточный вес.
Общая рекомендация такова: у собаки с нормальным весом вы можете прощупать ребра, но они не выступают слишком сильно и не видны издалека. Если ребра или другие кости, например тазовые, видны на расстоянии, значит, у собаки недостаточный вес.
Поддержка пищеварительной системы собаки во время реализации программы по набору веса
После перенесенного заболевания или по завершении периода восстановления пищеварительная система собаки отличается особой чувствительностью. Важно не перегружать пищеварительный тракт животного во время возвращения к оптимальному весу, так как это может привести к нарушению пищеварения, рвоте или диарее.
Одним из наиболее важных отделов пищеварительной системы собаки является тонкий кишечник. Именно в этом отделе из корма всасываются питательные вещества, которые затем будут использоваться организмом. В тонком кишечнике содержится микрофлора — «полезные» бактерии, помогающие поддерживать здоровье кишечника. Также в этом отделе сосредоточено наибольшее количество иммунных клеток в организме собаки. В связи с этим важно, чтобы диета для набора веса поддерживала здоровье этого органа и пищеварительного тракта в целом, не создавая чрезмерной нагрузки на них.
Как помочь собаке набрать вес
Может показаться, что помочь собаке набрать вес легко, если просто давать ей больше обычного корма. Однако пищеварительная система животного может не справиться с такой нагрузкой. Более того, в этом случае собака может не получить в нужных количествах тех питательных веществ, в которых она нуждается именно в этот период.
Для набора веса рацион собаки должен быть высококалорийным. Это означает, что вы сможете давать ей корм небольшими порциями, тем самым защищая ее пищеварительную систему от ненужной нагрузки. При этом животное все равно будет получать необходимую энергию. Собакам, восстанавливающимся после операции, часто рекомендуют диету с высоким содержанием жиров, являющуюся высококалорийной.
Для собак белок является важным питательным веществом, а также важным источником энергии. Корм, который получает собака, должен обеспечивать ее высококачественными и легкоусвояемыми белками, которые хорошо всасываются в кишечнике. Кроме того, важное значение имеет баланс различных видов клетчатки, так как это напрямую влияет на здоровье пищеварительной системы и качество стула.
Для собак, перенесших операцию или заболевание, характерно снижение аппетита, поэтому корм, предназначенный для скорейшего набора веса должен вызывать у собаки желание съесть его. Для собак наибольшее значение имеют запах и текстура корма, поэтому выбирайте корм с максимально высокой вкусовой привлекательностью, состоящий из элементов подходящих размеров и формы, специально разработанный с учетом особенностей породы или размеров вашей собаки.
Особенности кормления собаки в период набора весаКак правило, взрослой собаке следует давать корм два раза в день, но можно разделить суточную порцию корма и кормить вашего питомца чаще. Это позволит улучшить усвояемость корма и снизит нагрузку на желудочно-кишечный тракт. Можно также ставить миску с кормом выше, чем обычно, чтобы облегчить процесс продвижения корма в желудок за счет силы тяжести.
Собака может потреблять влажный корм (в виде консервов или сухого корма, размоченного в воде) более активно, потому что, по сравнению с крокетами, его легче есть. Для общего состояния здоровья собаки очень важно, чтобы у нее был доступ к свежей воде в достаточном количестве.
Сочетая правильное питание с установленным режимом кормления, вы можете помочь собаке безопасно набрать вес. Обратитесь к ветеринарному врачу за рекомендациями.
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