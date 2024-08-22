Здоровый рост продолжается всю жизнь
Сбросить вес труднее, чем предотвратить его прибавление, поэтому важно, чтобы здоровые привычки и поведение закладывались с первого дня.
Сколько упражнений нужно делать щенку каждый день?
Когда дело доходит до рекомендаций, сколько упражнений нужно щенку, очень сложно дать точный ответ. Правда заключается в том, что количество упражнений, нужных щенку, зависит от каждого конкретного случая.
Однако в качестве отправной точки примите во внимание размер и породу собаки. Маленькие собаки обычно полностью вырастают в возрасте от 6 до 12 месяцев и, следовательно, способны переносить повышенные уровни физической нагрузки в более раннем возрасте. За упражнениями для щенков более крупных пород собак необходимо внимательно следить в течение более длительного периода времени — они могут быстро расти, но медленно развиваться. Они станут взрослыми не раньше, чем в возрасте 18–24 месяца.
Всегда обращайте внимание на признаки усталости или даже истощения у щенков. Они могут начать чувствовать дискомфорт или боль из-за чрезмерного напряжения, что может испортить их игру. Если вы заметили, что щенок начинает утомляться, остановитесь на сегодня и сделайте немного меньше упражнений завтра. Они скоро наверстают упущенное.
Потребности щенка на каждом этапе развития
Щенки всех пород быстро меняются по мере взросления. По мере взросления щенка полезно наблюдать за тем, как меняются его потребности каждую неделю. Понимая, как протекает рост на разных этапах развития, вы сможете правильно подготовиться и обрести уверенность в том, что начало жизни щенка будет максимально удачным.
Этапы развития щенка с первых дней жизни могут значительно влиять на его потребности в питании и физической активности. В раннем возрасте происходит много изменений. У вашего питомца появятся коренные зубы и взрослая шерсть, а также подрастут скелет и органы.
В этот период очень важно, чтобы щенок получал все необходимые питательные вещества. Кроме того, важно не перекармливать его во избежание появления избыточного веса.
Нормальный вес начинается со здоровых привычек
Один из лучших способов обеспечить своему щенку счастливое и здоровое развитие — это привить ему с самого начала привычки к правильному кормлению и физическим нагрузкам. Независимо от породы щенка, возраста и степени активности, вы можете помочь ему сохранять здоровую форму тела с помощью нескольких простых способов.
Когда речь идет о кормлении щенка, позаботьтесь, чтобы обеспечить ему правильный размер порций корма для щенков с учетом разных этапов развития вашего питомца. Скажите "нет" любым проявлениям выпрашивания корма щенком, чтобы контролировать количество потребляемого корма. И наконец, добавление к ежедневной порции корма любых лакомств для вашего питомца будет способствовать поддержанию нормального веса и формы по мере его роста. Но помните, что лакомства должны составлять до 10 % от ежедневной порции щенка.
Регулярные осмотры питомца у ветеринарного врача помогут вам удовлетворять потребности щенка на каждом этапе его взросления.
Консультируйтесь с ветеринарным врачом на каждом этапе роста
По мере взросления щенка важно понимать его меняющиеся потребности на каждом этапе развития. Консультируясь с ветеринарным врачом и задавая все интересующие вас вопросы, вы сможете быть уверены, что ваш питомец получает все необходимое.
Советы и поддержка ветеринарного врача особенно важны, когда речь идет об изменении питания вашего питомца или вы подозреваете, что состояние здоровье щенка ухудшается.
Ветеринарный врач может помочь вам с самого начала привить своему питомцу правильные и здоровые привычки в отношении питания и физической активности.
Мнение профессионала придаст вам уверенности с самого начала и поможет создать условия, в которых щенок вырастет счастливой и здоровой собакой.
Здоровые порции меньше, чем вы думаете
Многие владельцы собак считают, что их питомцам нужно больше корма, чем на самом деле. В результате многих собак перекармливают, провоцируя прибавление веса и появление других проблем со здоровьем.
Нормальный вес — это не только килограммы
Взвешивание собаки — не единственный способ проверить, страдает ли она избыточным весом. Вы можете узнать, нормальный ли вес у вашей собаки, с помощью определения балльной оценки упитанности, предварительно обратившись к своему ветеринарному врачу за пошаговой инструкцией.