Какое количество корма давать щенку?

Как лучше всего кормить щенка?

Лучший способ кормить щенка — установить режим кормления и соблюдать его. Кормите щенка в установленное время в специально отведенном месте из одной и той же миски, чтобы он как следует запомнил время и место кормления. Собаки, в отличие от людей, не нуждаются в разнообразном питании, поэтому давайте им один и тот же корм.

Переводите щенка на новый корм (например, когда щенок вырастет) в течение примерно одной недели. Для этого смешивайте старый и новый корм и каждый день постепенно увеличивайте процентное содержание нового корма.

Получив корм, щенок обнюхивает его и проверяет носом температуру корма. Когда питомец начинает есть, следите за его безопасностью, но не мешайте ему, поскольку это может вызвать защитную агрессивную реакцию животного.

Оставьте миску на 15–20 минут, затем уберите ее, даже если в ней остался корм. Это поможет щенку научиться есть в установленное вами время. Кроме того, кормить щенка нужно после того, как вы сами поели, или совершенно в другое время, чтобы он понимал, кто занимает главенствующее положение в иерархии ваших отношений. Следите, чтобы у щенка всегда было достаточно воды и регулярно ее меняйте.

Кормление щенка отходами или остатками со стола может отрицательно повлиять на поведение животного, поскольку режим кормления будет нарушен. Similarly, try and avoid offering food as a reward too frequently (for example, after learning a specific skill) and do not offer treat food as a way to entice them to eat their ‘main’ food – it’s too confusing for your puppy and may result in them not eating.