Over the first year of its life, your puppy will undergo significant changes in their size, shape and behaviour. Понимая, как протекает рост на разных стадиях, вы будете знать, чего ожидать в первые годы жизни щенка и как к этому подготовиться.

Следует отметить, что развитие собак мелких и крупных пород в первые несколько лет их жизни протекает по-разному. Темп роста зависит от породы собаки, а также от ее пола и характеристик родителей, поэтому нужно обращать внимание на разные ключевые моменты.

Первые три-четыре недели жизни щенка

The first 14 days after your puppy is born are a crucial time to make sure they progress into healthy adulthood. В течение первых 48 часов следует внимательно наблюдать за щенками. Следите, чтобы им было достаточно тепло и хватало молока матери. В этот период необходимо, чтобы щенки получали молозиво, поскольку оно важно для поддержки их иммунной системы. Между девятым и тринадцатым днями вес щенков должен увеличиться в два раза, поэтому, если вам кажется, что щенки плохо набирают вес, проконсультируйтесь с ветеринарным врачом.

One month into their life

В течение первого месяца у щенков появляются первые зубы, но челюсти и зубы остаются относительно слабыми. Между 25-м и 30-м днями вес щенков увеличивается в четыре раза, происходит первая линька, когда первая шерсть меняется на «настоящую». «Скачок роста» еще впереди, но на этом этапе важно подобрать корм, который обеспечит щенка питательными веществами, необходимыми в период отлучения от матери.

В возрасте от четырех до двенадцати недель у всех собак, независимо от породы, наступает так называемый «иммунный пробел». В это время они особенно подвержены заболеваниям. Дело в том, что щенок перестает получать молоко матери, которое обеспечивало поддержку иммунитета, а собственный иммунитет животного еще не сформировался. In this stage, keep a close eye for any signs of sickness.

Возраст щенка от трех до пяти месяцев

На этом этапе щенок растет довольно быстро, независимо от размеров, характерных для его породы. К пяти месяцам у собак крупных пород развивается скелетная структура, необходимая для взрослого возраста. Щенки весят всего в два раза меньше, чем взрослые собаки. При этом их пищевые потребности превышают пищевые потребности взрослых собак как минимум вдвое! У мелких собак начинается период наиболее интенсивного роста, когда вам больше не нужно размачивать их корм. Давайте щенкам более крупные крокеты, разгрызание которых укрепляет новые зубы и поддерживает гигиену ротовой полости.