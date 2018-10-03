Вопросы питания щенка
На первых этапах жизни пищевые потребности щенка сильно отличаются от потребностей здоровой взрослой собаки. Правильно подобранный корм должен обеспечивать щенка всем, что ему нужно для здорового развития на каждом этапе роста, без необходимости внесения в рацион каких-либо добавок.
Питание щенков в возрасте одного месяца
В этом возрасте щенок нуждается в поддержке формирования естественных механизмов защиты. В возрасте от четырех до двенадцати недель в жизни щенков наступает период ослабевания иммунитета (так называемого «иммунного пробела»), когда защита, которую они получили с молоком матери, больше не действует, а собственная иммунная система еще полностью не сформировалась. В питание щенков в этот период должны быть включены естественные активаторы механизмов защиты, такие как витамины Е и В, а также другие питательные вещества, например фруктоолигосахариды, которые способствуют развитию полезных бактерий кишечника.
Питание щенков в возрасте двух месяцев
В возрасте двух месяцев основное внимание должно быть направлено на развитие скелетной структуры щенка. Для этого щенку нужны кальций и фосфор в тщательно рассчитанных количествах. Они помогают скелету расти, а это важно для общего здоровья щенков, особенно крупных пород, кости которых подвержены большой нагрузке со стороны мышц и тканей.
Питание щенков в возрасте четырех месяцев
На этом этапе скелет щенка все еще формируется, поэтому ему по-прежнему необходимо сбалансированное питание, обогащенное кальцием и фосфором в нужных количествах. Организм щенка усваивает кальций пассивно, поскольку он еще не способен самостоятельно регулировать потребляемое количество этого элемента. В связи с этим в возрасте до шести месяцев щенки не защищены от избыточного потребления кальция. Чрезмерное усвоение кальция может привести к различным деформациям скелета, поэтому требуется строго придерживаться установленной нормы потребления кальция: 0,5 г кальция на килограмм массы тела в день.
Питание щенков в возрасте семи месяцев
К этому времени щенок начнет наращивать массу тела, поэтому у него возрастает потребность в белке. Однако белок должен быть высококачественным и легкоусвояемым, чтобы облегчить всасывание аминокислот и их использование организмом для построения тканей и органов и производства антител.
Соотношение уровня белка и калорий должно быть выше, чем в рационе взрослой собаки, потому что щенки быстро растут. При недостатке белка у щенков снижается иммунитет, ухудшается состояние кожи и шерсти, происходит отставание в развитии. Следите за размерами порций корма, чтобы щенок не набрал избыточный вес на этом критически важном этапе своей жизни.
Питание щенков в возрасте 10 месяцев
Собаки миниатюрных и мелких пород к 10 месяцам уже становятся практически взрослыми, в то время как более крупным собакам еще предстоит расти некоторое время. В этот период все собаки нуждаются в питании, поддерживающем суставы, особенно крупные и очень крупные собаки, так как их большая масса тела дает повышенную нагрузку на скелет. Глюкозамин и хондроитин — два важных компонента, которые питают хрящи и способствуют нормальной работе суставов. Если не включить эти питательные вещества в рацион растущих щенков, то у них в более старшем возрасте могут начаться проблемы с суставами.
Питание взрослых собак
Взрослой собаке необходимо тщательно сбалансированное питание, чтобы избежать появления избыточного веса. По оценкам специалистов, более четверти всех взрослых собак страдают ожирением, а это может создавать чрезмерную нагрузку на кости, суставы и внутренние органы, снижая качество жизни собаки. Если в первые месяцы жизни щенка вы будете давать ему правильный, сбалансированный корм в рекомендуемых количествах, то тем самым вы обеспечите ему здоровье и благополучие в будущем.
Если вы не знаете, как лучше кормить щенка с учетом его возраста и образа жизни, обратитесь за советом к ветеринарному врачу.
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