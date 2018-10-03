На первых этапах жизни пищевые потребности щенка сильно отличаются от потребностей здоровой взрослой собаки. Правильно подобранный корм должен обеспечивать щенка всем, что ему нужно для здорового развития на каждом этапе роста, без необходимости внесения в рацион каких-либо добавок.

Питание щенков в возрасте одного месяца

В этом возрасте щенок нуждается в поддержке формирования естественных механизмов защиты. В возрасте от четырех до двенадцати недель в жизни щенков наступает период ослабевания иммунитета (так называемого «иммунного пробела»), когда защита, которую они получили с молоком матери, больше не действует, а собственная иммунная система еще полностью не сформировалась. В питание щенков в этот период должны быть включены естественные активаторы механизмов защиты, такие как витамины Е и В, а также другие питательные вещества, например фруктоолигосахариды, которые способствуют развитию полезных бактерий кишечника.

Питание щенков в возрасте двух месяцев

В возрасте двух месяцев основное внимание должно быть направлено на развитие скелетной структуры щенка. Для этого щенку нужны кальций и фосфор в тщательно рассчитанных количествах. Они помогают скелету расти, а это важно для общего здоровья щенков, особенно крупных пород, кости которых подвержены большой нагрузке со стороны мышц и тканей.

Питание щенков в возрасте четырех месяцев

На этом этапе скелет щенка все еще формируется, поэтому ему по-прежнему необходимо сбалансированное питание, обогащенное кальцием и фосфором в нужных количествах. Организм щенка усваивает кальций пассивно, поскольку он еще не способен самостоятельно регулировать потребляемое количество этого элемента. В связи с этим в возрасте до шести месяцев щенки не защищены от избыточного потребления кальция. Чрезмерное усвоение кальция может привести к различным деформациям скелета, поэтому требуется строго придерживаться установленной нормы потребления кальция: 0,5 г кальция на килограмм массы тела в день.