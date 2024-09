Контроль веса и поддержание активности щенков

На стадии формирования организма щенок растет очень быстро, поэтому важно следить за его весом. Если не контролировать рацион и поведение щенка с ожирением, он превратится в страдающую ожирением взрослую собаку.

Собаки по своей природе энергичные животные. Энергию они получают из жира, и если в их рационе слишком много жиров и они ведут малоактивный образ жизни, животные начнут прибавлять в весе. Избыточный вес может оказывать давление на скелет, приводя к проблемам с суставами и повышая нагрузку на жизненно важные органы. Поэтому поддержание нормального веса и хорошей формы собаки поможет значительно улучшить качество ее жизни.

Как контролировать вес щенка

Make sure to give your puppy nutritionally-balanced food which provides them with the right combination of elements and the right ratio of fat to protein to help them grow without putting on excess weight.

Set a routine for their feeding: кормите щенка в специально отведенном месте из одной и той же миски, в установленное время. Это поможет ему понять, каковы место и время его кормления, а также позволит регулировать пищевые привычки.

Корм необходимо давать через определенные интервалы времени небольшими порциями, размеры которых следует контролировать. Поначалу кормите щенка три раза в день. Затем, когда фаза роста закончится, переведите его на двухразовое кормление. Частое кормление небольшими порциями позволяет организму щенка легче переваривать корм, а также обеспечивает распределение потребляемой энергии на весь день.

Начиная с двухмесячного возраста давайте щенку возможность самостоятельно изучать окружающее пространство. Чтобы спокойно играть и тратить энергию, щенок должен привыкнуть к своему дому. Сначала вам придется постоянно присутствовать при этих играх, особенно если в доме есть дети.

Регулярно взвешивайте щенка и корректируйте порции корма в соответствии с инструкциями, указанными на упаковках корма. Это особенно важно для собак мелких пород, у которых скачок роста происходит быстрее, чем у более крупных собак: им может потребоваться более частая корректировка размера порций.

Поощряйте активное поведение щенка, давая ему игрушки. Щенки обожают картонные коробки, а резиновые игрушки могут прослужить долгое время. Помните, что размеры игрушки должны как минимум в два раза превышать размеры пасти, чтобы собака не подавилась и не проглотила мелкие детали.