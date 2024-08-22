Очень важно определить, есть ли у вашей собаки избыточный вес, и принять меры, так как собаки с избыточным весом более подвержены серьезным заболеваниям. К ним относятся диабет, рак, остеоартрит и многие другие.

Считается, что собака страдает избыточным весом, когда она весит на 15–20 % больше нормы, и ожирением, если ее вес превышает норму на 30 %. Оценивая вес собаки, легко ошибиться, поэтому лучший способ проверить, не набирает ли она лишний вес, — это трехэтапный подход, который предусматривает визуально-тактильный осмотр и взвешивание.