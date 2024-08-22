Нормальный вес — это не только килограммы
Взвешивание собаки — не единственный способ проверить, страдает ли она избыточным весом. Вы можете узнать, нормальный ли вес у вашей собаки, с помощью определения балльной оценки упитанности, предварительно обратившись к своему ветеринарному врачу за пошаговой инструкцией.
Что такое определение балльной оценки упитанности собаки?
Определение балльной оценки упитанности используется ветеринарными врачами, чтобы помочь вам с проверкой на наличие у собаки избыточного веса или проблем с недостаточным весом. Эта система оценивает, как собака выглядит и как себя чувствует, потому что отдельная проверка веса животного не определяет здоровую форму тела.
Для оценки степени упитанности используется 9-балльная шкала: от истощения (1) до ожирения (9 баллов). Показатели для оценки — ребра, талия и живот собаки. Пять баллов — идеальная форма тела вашего питомца. Это означает, что у собаки с правильными пропорциями будут ребра, которые можно легко нащупать, талия, которую можно увидеть сверху, и живот, который при взгляде сбоку виден выше грудной клетки.
Ваш ветеринарный врач может показать вам, как пользоваться таблицей определения балльной оценки упитанности собаки. Важно регулярно посещать врача, чтобы он помогал вам контролировать форму тела собаки длительный период времени.
Как определить, есть ли у моей собаки избыточный вес?
Очень важно определить, есть ли у вашей собаки избыточный вес, и принять меры, так как собаки с избыточным весом более подвержены серьезным заболеваниям. К ним относятся диабет, рак, остеоартрит и многие другие.
Считается, что собака страдает избыточным весом, когда она весит на 15–20 % больше нормы, и ожирением, если ее вес превышает норму на 30 %. Оценивая вес собаки, легко ошибиться, поэтому лучший способ проверить, не набирает ли она лишний вес, — это трехэтапный подход, который предусматривает визуально-тактильный осмотр и взвешивание.
- Посмотрите на ее поведение и внешний вид. Может быть, она несколько вялая или быстро устает? Не провисает ли ее живот? Видна ли талия? Подтянут ли живот за ребрами? 
- Пощупайте ее ребра — их можно почувствовать только при сильном давлении? 
- Взвесьте собаку — регулярное взвешивание поможет вам отслеживать любое изменение веса. Ветеринарный врач может назвать идеальный вес для вашей собаки с учетом текущего веса и показателя физической кондиции.
Как помочь собаке сбросить избыточный вес
К счастью, собак, страдающих ожирением или избыточным весом, можно вылечить. Вернув собаке оптимальный вес, вы сделаете ее жизнь счастливее. Собаки с нормальным весом также живут дольше, чем животные, страдающие ожирением.
Избыточный вес у вашего питомца появляется, когда он употребляет больше калорий, чем использует. Поэтому следует пересмотреть питание и распорядок физической активности собаки. Спросите ветеринарного врача о специальных диетах для собак с избыточным весом. Если просто уменьшить порции, собака может получать недостаточно питательных веществ или выпрашивать корм. Придерживайтесь размера порций, указанного на упаковке, и не давайте собаке дополнительных лакомств (или отложите часть суточного рациона сухого корма в качестве награды).
Регулярная физическая активность необходима для общего благополучия вашего питомца, а также поможет ему сбросить вес и оставаться в хорошей форме. Спросите ветеринарного врача, какой уровень нагрузки и какие упражнения подойдут для вашей собаки. Повышайте нагрузку постепенно и только с соблюдением рекомендаций ветеринарного врача.
Консультации ветеринарного врача
Если у вас есть какие-либо проблемы или вопросы по поводу веса или физического состояния вашей собаки, лучше всего обратиться к ветеринарному врачу. Он с радостью поможет определить, сколько лишних килограммов есть у вашей собаки, и какие действия вы должны предпринять, чтобы помочь ей сбросить вес, или посоветует, как не допустить набора веса.
Точно так же важно поговорить со своим ветеринарным врачом, прежде чем вносить какие-либо изменения в рацион, график физических упражнений или образ жизни своей собаки. Или перед принятием любых других решений, которые могут повлиять на ее здоровье.
Каждая собака уникальна, поэтому ветеринарный врач может дать вам совет с учетом особенностей вашей собаки. При этом будет учитываться не только ее порода, возраст и пол, но и такие факторы, как текущее состояние здоровья, стерилизована она или нет и прочие.
Здоровый рост продолжается всю жизнь
Сбросить вес труднее, чем предотвратить его чрезмерное прибавление, поэтому важно, чтобы здоровые привычки и поведение закладывались с первого дня.
Активность — залог здоровья
Физическая активность необходима для постоянного развития и поддержания нормального веса собаки. Необходимый уровень физических нагрузок зависит от возраста, веса и породы.