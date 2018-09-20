Подвержена ли моя кошка риску развития заболеваний мочевыделительной системы?

Кошки с избыточным весом или ожирением, а также кошки, ведущие малоподвижный образ жизни, подвержены большему риску развития заболеваний мочевыделительной системы по сравнению с кошками с нормальным весом, ведущими активный образ жизни. Пожилые кошки также более предрасположены к хроническим болезням почек и другим системным патологиям, например к эндокринным заболеваниям.

Были выдвинуты предположения, что у кошек, испытывающих значительный стресс, чаще возникают проблемы с мочевыделительной системой. К факторам, вызывающим стресс, можно отнести перемены в доме, переезд, изменения в питании, размещение лотка в неудобном или труднодоступном месте, а также проживание вместе с несколькими животными. Если между кошкой и ее владельцем установились прочные отношения, она даже может почувствовать стресс, который испытывает владелец, что может привести к проблемам со здоровьем животного.

Лечение заболеваний мочевыделительной системы у кошек

Крайне важно показать кошку ветеринарному врачу, если вы заметите какие-либо из перечисленных выше симптомов. Ветеринарный врач сможет выявить проблему и подберет для вашего питомца наиболее эффективное лечение.

Тем не менее вы также можете принять меры для поддержания здоровья мочевыделительной системы вашей кошки, если измените ее образ жизни и питание. По своей природе кошки не склонны пить много воды. Они произошли от обитающих в пустыне млекопитающих, у которых не было постоянного доступа к воде. Однако вода важна для поддержания здоровья мочевыделительной системы. Увеличение потребления воды может помочь в стимулировании процесса мочеиспускания и разбавления мочи, что позволяет снизить риск образования кристаллов.

Чтобы создать условия, в которых кошка будет пить больше воды, разместите несколько мисок в разных местах, при этом не устанавливайте их рядом с кормом, лотками или в местах с повышенной проходимостью. Вода должна быть комнатной температуры. Миску следует наполнять водой до краев, чтобы кошке было удобно пить из нее. Проточная вода, например, вытекающая из крана или фонтанчика, также может привлекать внимание кошки.

Питание вашей кошки тоже может способствовать здоровью мочевыделительной системы, поскольку определенные виды корма, сухого или влажного, могут помочь увеличить потребление воды.

К сожалению, заболевания мочевыделительной системы встречаются у кошек довольно часто, но благодаря правильному лечению, рекомендованному вашим ветеринарным врачом, вы сможете при необходимости поддерживать здоровье вашего питомца с помощью диеты, образа жизни и лекарств.