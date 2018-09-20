Заболевания мочевого пузыря у кошек
Заболевания нижнего отдела мочевыводящих путей у кошек (FLUTD) поражают многих кошек во всем мире и часто не имеют установленной причины. Развитие этих заболеваний может иметь серьезные последствия для здоровья вашего питомца, поэтому важно, чтобы вы смогли распознать симптомы и как можно скорее получить соответствующую помощь ветеринарного врача.
Причины заболеваний мочевыделительной системы у кошек
Заболевания мочевыводящих путей могут быть связаны с развитием воспалительных процессов или с формированием конкрементов в мочевом пузыре. Содержащиеся в моче минеральные вещества иногда при определенных условиях образуют кристаллы. Соединяясь друг с другом, кристаллы превращаются в «камни», которые раздражают мочевыделительную систему и могут блокировать отток мочи. Пожилые кошки с высокой частотой мочеиспускания могут также страдать хроническими заболеваниями почек или другими системными заболеваниями.
Симптомы заболеваний мочевыделительной системы у кошек
При заболеваниях мочевыводящих путей поведение кошки, связанное с мочеиспусканием, может измениться. Она может предпринимать попытки совершать мочеиспускание чаще, чем обычно, в результате чего может выделяться небольшое количество мочи, или же эти попытки могут оказаться безрезультатными. Животное может выглядеть напряженным или демонстрировать признаки болевых ощущений при мочеиспускании, а также оставаться в положении для мочеиспускания дольше, чем обычно. Моча кошки может быть розоватого цвета из-за наличия в ней крови. Кроме того, кошка может чрезмерно вылизывать область половых органов, проявлять отсутствие аппетита или другие изменения в поведении.
Подвержена ли моя кошка риску развития заболеваний мочевыделительной системы?
Кошки с избыточным весом или ожирением, а также кошки, ведущие малоподвижный образ жизни, подвержены большему риску развития заболеваний мочевыделительной системы по сравнению с кошками с нормальным весом, ведущими активный образ жизни. Пожилые кошки также более предрасположены к хроническим болезням почек и другим системным патологиям, например к эндокринным заболеваниям.
Были выдвинуты предположения, что у кошек, испытывающих значительный стресс, чаще возникают проблемы с мочевыделительной системой. К факторам, вызывающим стресс, можно отнести перемены в доме, переезд, изменения в питании, размещение лотка в неудобном или труднодоступном месте, а также проживание вместе с несколькими животными. Если между кошкой и ее владельцем установились прочные отношения, она даже может почувствовать стресс, который испытывает владелец, что может привести к проблемам со здоровьем животного.
Лечение заболеваний мочевыделительной системы у кошек
Крайне важно показать кошку ветеринарному врачу, если вы заметите какие-либо из перечисленных выше симптомов. Ветеринарный врач сможет выявить проблему и подберет для вашего питомца наиболее эффективное лечение.
Тем не менее вы также можете принять меры для поддержания здоровья мочевыделительной системы вашей кошки, если измените ее образ жизни и питание. По своей природе кошки не склонны пить много воды. Они произошли от обитающих в пустыне млекопитающих, у которых не было постоянного доступа к воде. Однако вода важна для поддержания здоровья мочевыделительной системы. Увеличение потребления воды может помочь в стимулировании процесса мочеиспускания и разбавления мочи, что позволяет снизить риск образования кристаллов.
Чтобы создать условия, в которых кошка будет пить больше воды, разместите несколько мисок в разных местах, при этом не устанавливайте их рядом с кормом, лотками или в местах с повышенной проходимостью. Вода должна быть комнатной температуры. Миску следует наполнять водой до краев, чтобы кошке было удобно пить из нее. Проточная вода, например, вытекающая из крана или фонтанчика, также может привлекать внимание кошки.
Питание вашей кошки тоже может способствовать здоровью мочевыделительной системы, поскольку определенные виды корма, сухого или влажного, могут помочь увеличить потребление воды.
К сожалению, заболевания мочевыделительной системы встречаются у кошек довольно часто, но благодаря правильному лечению, рекомендованному вашим ветеринарным врачом, вы сможете при необходимости поддерживать здоровье вашего питомца с помощью диеты, образа жизни и лекарств.
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