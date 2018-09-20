Любой владелец кошки хотел бы, чтобы ее шерсть всегда выглядела здоровой и блестящей, и беспокоится, если шерсть у животного начинает выпадать. Несмотря на то, что небольшая потеря шерсти в результате линьки — это естественный процесс, слишком сильное выпадение шерсти может сигнализировать о более серьезной проблеме.

Выпадение шерсти у кошек при стригущем лишае

Стригущий лишай — одна из наиболее распространенных причин выпадения шерсти у кошек. Эта грибковая инфекция очень заразна и часто встречается у котят или кошек, содержащихся группами. Основной возбудитель этого заболевания — грибок Microsporum canis, который передается при контакте с зараженными животными и предметами, сохраняя жизнеспособность в течение нескольких месяцев.

Грибок проникает в кожу кошки в местах укусов, царапин или иных повреждений, поражая поверхностный слой кожи и волосяные фолликулы. Если у вашей кошки есть повреждения кожи в труднодоступных для вылизывания местах, например на морде, риск заражения стригущим лишаем будет для нее более высоким, так как вылизывание помогает животному избавиться от возбудителя инфекции, не допустив развития симптомов. Кроме того, риск развития инфекции повышен для кошек с ослабленной иммунной системой: например, в период болезни или получения лекарственных препаратов.

Симптомы стригущего лишая у кошек проявляются по-разному, но скорее всего вы заметите выпадение шерсти на участках неправильной или округлой формы. Кожа на таких участках может покраснеть и (иногда) шелушиться. Шерсть кошки может также стать ломкой или выглядеть не так, как обычно.

Стригущий лишай можно полностью вылечить, но для этого необходимо пройти несколько этапов лечения: устранение самой инфекции, уничтожение оставшихся спор и тщательная санитарная обработка помещений, где живет кошка. В домашних условиях стригущий лишай может быть крайне заразным для людей, поэтому, если вы заметите какие-либо признаки этого заболевания у вашей кошки, необходимо как можно скорее проконсультироваться с ветеринарным врачом, чтобы предупредить дальнейшее распространение инфекции.