Проблемы с кожей у кошки

Если кошка активно расчесывает кожу, то причиной этого может оказаться заболевание, а не заражение паразитами. Причиной также может быть грибковая инфекция, такая как стригущий лишай. Заражение происходит при травмах или непосредственном контакте с возбудителем, а затем инфекция поражает поверхностные слои кожи. Еще одна возможная причина расчесывания — акне кошек (прыщики, обычно возникающие на подбородке и приводящие к развитию воспаления и покраснений).

Если рацион вашей кошки не отвечает полностью ее пищевым потребностям, результатом может стать ухудшение состояния кожи и шерсти, а также появление зуда. Например, если рацион кошки не содержит необходимого набора жирных кислот омега-3 и витаминов, помогающего коже удерживать влагу и выполнять функцию защитного барьера, это может вызвать сухость кожи, шелушение и зуд.

Кошки, регулярно бывающие на улице, могут энергично чесаться, чтобы удалить с шерсти или кожи посторонние фрагменты, например, занозы или семена. Если они попадут в шерсть вашей кошки, она будет часто вылизываться, пытаясь от них избавиться.

Ваша кошка и аллергия

Агрессивное расчесывание и вылизывание шерсти также могут быть вызваны аллергией с кожными проявлениями. Существует три основных причины аллергических реакций у кошек: блохи, корм и аллергены из окружающей среды. У некоторых кошек может развиться аллергия на блох, и их иммунная система будет реагировать на укусы блох раздражением на коже. Вызвать аллергическую реакцию могут и некоторые аллергены из окружающей среды, например, семена травы или пылевые клещи.

У кошек иногда развивается аллергия на те или иные компоненты корма. При повторяющемся контакте с аллергеном клетки иммунной системы начинают распознавать такой компонент как опасный, хотя он таковым не является. В итоге это приводит к появлению зуда.

Вылизывая себя, кошки поддерживают чистоту и здоровье кожи. Это очень важный процесс, если только вылизывание не становится чрезмерным. Если вы заметили, что кошка постоянно чешется или вылизывает себя, покажите ее ветеринарному врачу, чтобы он порекомендовал вам, как лучше действовать в такой ситуации.