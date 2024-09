Кожа кошки — это крупный орган, для поддержания здоровья которого требуются микро- и макроэлементы. Все, что мешает усвоению этих питательных веществ, оказывает отрицательное влияние на состояние кожи и шерсти вашего питомца. К счастью, все распространенные заболевания кожи поддаются лечению, независимо от того, воздействием каких факторов они вызваны — внутренних или внешних.

Заражение паразитами у кошек

Паразиты, которые попадают на кожу вашей кошки, могут вызвать раздражение и дискомфорт. Иногда это приводит к выпадению шерсти или появлению других заметных проблем.

Блохи — чрезвычайно распространенная проблема у кошек. Когда эти маленькие паразиты попадают на кожу кошки, она начинает царапать, вылизывать и расчесывать кожу, чтобы избавиться от зуда, который вызывают их укусы. This in turn can cause hairballs as your cat ingests significant amounts of their own fur. Кроме того, у кошек может развиться дерматит при возникновении аллергии на укусы блох. Такое часто происходит, когда воздействие укусов этих паразитов на организм кошки становится чрезмерным. Вероятность развития такой патологии во многом зависит от анамнеза кошки и от того, заражалась ли она блохами ранее.

Ticks find their way onto your cat after they’ve been outside, and can stick to their neck and ears and causing inflammation. Некоторые виды клещей обитают на растениях в определенное время года. Заражению клещами подвержены люди и другие млекопитающие, включая кошек.

If you notice your cat is incessantly scratching and has a lot of black wax in their ear, they may have ear mites. Этот клещ паразитирует в слуховом проходе, вызывая боль в ухе, в результате чего кошка испытывает значительный дискомфорт.

Причиной заболеваний кожи может быть стригущий лишай, даже если на коже кошки нет раздражения и животное не расчесывает кожу. Этот микроскопический грибок поражает шерсть кошки у самого корня, вызывая потемнение кожи. В результате этого шерсть животного начинает выпадать.

Лечение паразитарных заболеваний всегда требует комплексного подхода. Ветеринарный врач назначает лекарственные препараты, которые различаются по способам применения — пероральные, аэрозольные, наносимые на кожу, а также препараты для обработки мест содержания кошки. Для лечения кошки от блох нельзя использовать препараты, предназначенные для собак, так как они могут привести к летальному исходу.