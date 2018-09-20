Распространенные заболевания кожи у кошек
Кожа кошки — это крупный орган, для поддержания здоровья которого требуются микро- и макроэлементы. Все, что мешает усвоению этих питательных веществ, оказывает отрицательное влияние на состояние кожи и шерсти вашего питомца. К счастью, все распространенные заболевания кожи поддаются лечению, независимо от того, воздействием каких факторов они вызваны — внутренних или внешних.
Заражение паразитами у кошек
Паразиты, которые попадают на кожу вашей кошки, могут вызвать раздражение и дискомфорт. Иногда это приводит к выпадению шерсти или появлению других заметных проблем.
Блохи — чрезвычайно распространенная проблема у кошек. Когда эти маленькие паразиты попадают на кожу кошки, она начинает царапать, вылизывать и расчесывать кожу, чтобы избавиться от зуда, который вызывают их укусы. This in turn can cause hairballs as your cat ingests significant amounts of their own fur. Кроме того, у кошек может развиться дерматит при возникновении аллергии на укусы блох. Такое часто происходит, когда воздействие укусов этих паразитов на организм кошки становится чрезмерным. Вероятность развития такой патологии во многом зависит от анамнеза кошки и от того, заражалась ли она блохами ранее.
Ticks find their way onto your cat after they’ve been outside, and can stick to their neck and ears and causing inflammation. Некоторые виды клещей обитают на растениях в определенное время года. Заражению клещами подвержены люди и другие млекопитающие, включая кошек.
If you notice your cat is incessantly scratching and has a lot of black wax in their ear, they may have ear mites. Этот клещ паразитирует в слуховом проходе, вызывая боль в ухе, в результате чего кошка испытывает значительный дискомфорт.
Причиной заболеваний кожи может быть стригущий лишай, даже если на коже кошки нет раздражения и животное не расчесывает кожу. Этот микроскопический грибок поражает шерсть кошки у самого корня, вызывая потемнение кожи. В результате этого шерсть животного начинает выпадать.
Лечение паразитарных заболеваний всегда требует комплексного подхода. Ветеринарный врач назначает лекарственные препараты, которые различаются по способам применения — пероральные, аэрозольные, наносимые на кожу, а также препараты для обработки мест содержания кошки. Для лечения кошки от блох нельзя использовать препараты, предназначенные для собак, так как они могут привести к летальному исходу.
Влияние питания на развитие заболеваний кожи у кошек
Шерсть кошки на 95% состоит из белка; для роста шерсти и обновления клеток кожи организм использует до 30% белка, получаемого с кормом. Следовательно, недостаток белка в рационе кошки может привести к ухудшению состояния кожи и шерсти, в том числе к шелушению кожи, выпадению шерсти, потере цвета шерсти и ее плохому росту, а также к истончению шерсти, ее тусклости и ломкости.
При нехватке в рационе кошки незаменимых жирных кислот, например омега-3 и -6, вы можете заметить появление таких проблем, как жирность или сухость кожи, а также отсутствие блеска шерсти. Организм кошки не может синтезировать некоторые незаменимые жирные кислоты, поэтому они должны входить в состав ежедневного рациона вашего питомца.
Самое простое средство для профилактики дефицита важных питательных веществ и элементов в организме кошки — полнорационный, сбалансированный корм. Вы можете подобрать корм, разработанный для кошек с дерматологическими заболеваниями, который улучшит состояние кожи и шерсти вашего питомца.
Влияние факторов образа жизни на развитие заболеваний кожи у кошек
Если кошка регулярно бывает на улице, на ее коже можно обнаружить органические загрязнения (например, занозы или семена травы), вызывающие раздражение кожи. Обязательно удаляйте их, когда кошка возвращается домой, чтобы не допустить расчесывания кожи или появления зуда.
Кроме того, вы можете заметить, что кошку иногда кусают другие животные (особенно если ваш питомец не стерилизован). На месте укусов могут образоваться абсцессы, если в рану попадают микробы, вызывающие отек, воспаление кожи и повышение температуры тела. Ветеринарный врач проведет глубокое очищение раны для лечения абсцесса.
Купание — полезная процедура для кошки. Для купания необходимо использовать только специальные средства, разработанные для кошек, так как кислотность кожи у кошек выше, чем у людей. Шампунь, предназначенный для людей, может вызвать раздражение кожи и появление дерматологических проблем.
Если вы подозреваете, что у вашей кошки появились проблемы с кожей или развивается кожное заболевание, немедленно обратитесь к ветеринарному врачу. Это позволит незамедлительно начать лечение, чтобы ваш питомец больше не испытывал дискомфорт.
Поиск ветеринарного врача
Если у вас есть какие-либо опасения по поводу здоровья вашей кошки, проконсультируйтесь с ветеринарным врачом.
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