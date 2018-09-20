Как питание влияет на здоровье кожи вашей кошки
Кожа — самый крупный орган тела. Она выполняет несколько жизненно важных функций. Она защищает вашу кошку от воздействия агрессивных факторов внешней среды, обеспечивает термоизоляцию и снижает потери влаги, предотвращая обезвоживание. Поэтому от здоровья кожи зависит и общее состояние здоровья кошки.
На состояние кожи влияет множество различных факторов. К таким факторам относятся возраст, порода и набор генов. Гигиена и среда, с которой кошка сталкивается внутри и за пределами вашего дома, также имеют значение. Рацион питания — важный фактор, влияющий на здоровье кожи вашей кошки. Без набора питательных веществ, который обеспечивает сбалансированная диета, кожа будет менее здоровой и не сможет эффективно функционировать.
Что нужно кошкам для здоровья кожи?
Кожа кошки состоит из трех слоев, а шерсть — из трех типов волос. Каждая из этих структур выполняет определенную функцию и для эффективной работы должна получать различные питательные вещества. Сбалансированный корм должен содержать все питательные вещества, необходимые для поддержания здоровья кожи и шерсти кошки — от белков до комплекса минеральных веществ.
Белок и здоровье кожи у кошек
Белок (кератин) необходим для обновления клеток кожи и нормального роста шерсти. Из-за постоянного деления и обновления клеток кожи ей требуется много белка. Если в рационе вашей кошки не хватает белка, вы можете заметить, что шерсть становится более тонкой или ломкой, что приводит к ухудшению ее защитных свойств.
Влияние незаменимых жирных кислот на состояние кожи кошки
Незаменимые жирные кислоты — это одна из важных групп питательных веществ. К ним относятся жирные кислоты омега-3 (особенно ЭПК и ДГК) и омега-6, которые помогают сохранять целостность кожи кошки и способствуют росту здоровой шерсти. Организм кошки не может синтезировать некоторые незаменимые жирные кислоты, поэтому животные должны получать их с кормом. Недостаток этих важнейших питательных веществ может привести к проявлению матовости шерсти или снижению яркости окраса, появления участков шелушения и потери влаги через кожу.
Влияние витаминов на состояние кожи кошки
Разнообразные витаминные комплексы необходимы для поддержания здорового состояния кожи и шерсти кошки. Витамин А помогает регулировать рост клеток, а витамины группы В метаболизируют жиры, белки и углеводы. Витамин Е является природным антиоксидантом, поддерживающим работу иммунной системы на уровне кожи кошки, а биотин важен для сохранения целостности кожи. Без этих витаминов кошка может страдать от выпадения и снижения качества шерсти, шелушения и проблем, связанных с выработкой кератина, основного компонента шерсти.
Влияние минеральных веществ на состояние кожи кошки
Существуют два минерала, которые оказывают на здоровье кожи и шерсти кошки особенно значимое влияние. Первый из них — это цинк. Он выполняет множество функций и играет важную роль в работе всех клеток организма кошки. Второй элемент — медь. Медь важна как для формирования структуры шерсти, так и для ее пигментации. Недостаток цинка или меди в рационе кошки может привести к тому, что качество шерсти снизится, окрас поблекнет, а рост шерсти замедлится.
На здоровье кожи кошки также влияют генетические факторы. Несмотря на это, выбор подходящего рациона, который включает в себя все необходимые питательные вещества, может повысить прочность и обеспечить здоровье кожи и шерсти вашего питомца.
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