Как питание влияет на здоровье кожи вашей кошки

Кожа — самый крупный орган тела. Она выполняет несколько жизненно важных функций. Она защищает вашу кошку от воздействия агрессивных факторов внешней среды, обеспечивает термоизоляцию и снижает потери влаги, предотвращая обезвоживание. Поэтому от здоровья кожи зависит и общее состояние здоровья кошки.

На состояние кожи влияет множество различных факторов. К таким факторам относятся возраст, порода и набор генов. Гигиена и среда, с которой кошка сталкивается внутри и за пределами вашего дома, также имеют значение. Рацион питания — важный фактор, влияющий на здоровье кожи вашей кошки. Без набора питательных веществ, который обеспечивает сбалансированная диета, кожа будет менее здоровой и не сможет эффективно функционировать.

Что нужно кошкам для здоровья кожи?

Кожа кошки состоит из трех слоев, а шерсть — из трех типов волос. Каждая из этих структур выполняет определенную функцию и для эффективной работы должна получать различные питательные вещества. Сбалансированный корм должен содержать все питательные вещества, необходимые для поддержания здоровья кожи и шерсти кошки — от белков до комплекса минеральных веществ.

Белок и здоровье кожи у кошек

Белок (кератин) необходим для обновления клеток кожи и нормального роста шерсти. Из-за постоянного деления и обновления клеток кожи ей требуется много белка. Если в рационе вашей кошки не хватает белка, вы можете заметить, что шерсть становится более тонкой или ломкой, что приводит к ухудшению ее защитных свойств.