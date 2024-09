Выпадение шерсти у собак может происходить по ряду причин, в том числе из-за дефицита определенных питательных веществ, важных для здоровья кожи и шерсти. Для эффективного синтеза кератина, основного компонента клеток шерсти, необходимы сульфоаминокислоты. При их дефиците у собаки могут наблюдаться замедление роста и ломкость шерсти, в итоге приводящие к ее выпадению. Биотин — еще одно вещество, очень важное для поддержания здоровья кожи и шерсти, а также для профилактики выпадения шерсти.

Если у вашей собаки выпадает шерсть, это также может быть одним из симптомов более серьезного заболевания. Опухоли яичников или яичек, особенно у пожилых собак, могут вызвать выпадение шерсти на определенных участках тела, так как опухоль выделяет гормоны, которые нарушают естественный половой цикл и рост здоровой шерсти.

Синдром Кушинга, распространенная проблема у собак, также может привести к выпадению шерсти. Синдром развивается при наличии опухоли, «заставляющей» надпочечники собаки вырабатывать слишком много кортизола, что приводит к ожирению, выпадению шерсти, появлению темных пятен на коже и ряда поведенческих симптомов. Another condition, hypothyroidism – when your dog’s hormone production is underactive – can have hair loss as one of its symptoms.

Профилактика выпадения шерсти

Если выпадение шерсти — часть комплексной проблемы, такой как синдром Кушинга, лечением и контролем патологии должен заниматься ветеринарный врач. Однако вы сами также можете многое сделать, чтобы защитить своего питомца от выпадения шерсти:

Регулярно обрабатывайте животное эффективными препаратами против блох и их яиц.

Используйте одобренный дерматологами специальный шампунь для собак, чтобы уменьшить зуд и, следовательно, снизить вероятность расчесывания кожи.

Подберите для собаки корм, обогащенный биотином, содержащий высококачественные легкоусвояемые белки и другие вещества, поддерживающие здоровье кожи и шерсти.

Важно показать собаку ветеринарному врачу, как только вы заметите выпадение шерсти. Врач тщательно осмотрит вашего питомца и назначит правильное лечение. Кроме того, вы всегда можете обратиться к ветеринарному врачу, чтобы получить рекомендации по уходу за кожей и шерстью вашей собаки.