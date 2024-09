Что вызывает перхоть у собаки?

Одной из наиболее распространенных причин появления перхоти у собак является отсутствие или нехватка в корме питательных веществ, необходимых для поддержания здоровья кожи и шерсти. Рацион собаки должен содержать необходимые для поддержания здоровья кожи и шерсти незаменимые жирные кислоты, такие как омега-3 и -6, поскольку они не синтезируются организмом животного.

Для собак также очень важен белок. Для роста и развития кожи и шерсти требуется 30% всего белка, ежедневно потребляемого собакой, поэтому корм животного должен содержать источники легкоусвояемого и высококачественного белка. Витамин А также необходим, потому что он помогает регулировать рост клеток кожи и выделение кожного секрета.

Перхоть у собак может быть вызвана и факторами окружающей среды. Сезонное выпадение шерсти в результате линьки нормально для многих пород собак, но содержание животного в излишне теплых или холодных условиях может стать причиной нежелательных кожных реакций и нарушения выработка кожного секрета. Это может привести к появлению перхоти. Например, слишком высокая температура воздуха может быстро привести к сухости кожи собаки.

Кроме того, перхоть может быть симптомом заражения паразитами. Biting lice, sucking lice and the cheyletiella mite can all cause dandruff as they live in the fur and irritate the skin. Собака начинает расчесывать кожу, и на коже появляется ответная реакция. The cheyletiella mite in particular causes skin to peel off in scales, which leads to itching, dandruff and even hair loss.

Как я могу решить проблему перхоти у моей собаки?

Если ваша собака постоянно расчесывает кожу, у нее наблюдаются перхоть, зуд и другие дерматологические проблемы, очень важно обратиться к ветеринарному врачу. Несмотря на то, что перхоть встречается довольно часто, ветеринарному врачу необходимо исключить другие заболевания, например атопический дерматит. Врач проведет обследование, сделает необходимые анализы и назначит вашему питомцу правильное лечение, что особенно важно в случае заражения паразитами.

Кроме того, вы можете самостоятельно бороться с перхотью у собаки следующими способами: