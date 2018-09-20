Перхоть и сухая кожа у собак
Собаки, как и люди, могут страдать от перхоти. Однако из-за большого количества шерсти перхоть у них может стать гораздо более неприятным состоянием, чем у людей. Кроме того, перхоть может быть индикатором более серьезного заболевания.
Что представляет собой перхоть у собак?
У собак появляется перхоть, когда сальные железы, отвечающие за выработку жира, защищающего и питающего кожу, начинают производить его в избыточном количестве. Избыток жира может раздражать кожу и приводить к ее избыточному отшелушиванию.
Каковы симптомы перхоти у собак?
Вы заметите, что кожа вашей собаки выглядит сухой и, возможно, раздраженной или воспаленной. На шерсти можно увидеть белые частицы, которые могут осыпаться на подстилку или вашу одежду. В зависимости от степени тяжести перхоти и ее причин вы также можете заметить повреждения кожи, выпадение шерсти, проплешины, признаки зуда.
Перхоть часто встречается у щенков, в наибольшей степени ей подвержены представители среднешерстных и длинношерстных пород.
Что вызывает перхоть у собаки?
Одной из наиболее распространенных причин появления перхоти у собак является отсутствие или нехватка в корме питательных веществ, необходимых для поддержания здоровья кожи и шерсти. Рацион собаки должен содержать необходимые для поддержания здоровья кожи и шерсти незаменимые жирные кислоты, такие как омега-3 и -6, поскольку они не синтезируются организмом животного.
Для собак также очень важен белок. Для роста и развития кожи и шерсти требуется 30% всего белка, ежедневно потребляемого собакой, поэтому корм животного должен содержать источники легкоусвояемого и высококачественного белка. Витамин А также необходим, потому что он помогает регулировать рост клеток кожи и выделение кожного секрета.
Перхоть у собак может быть вызвана и факторами окружающей среды. Сезонное выпадение шерсти в результате линьки нормально для многих пород собак, но содержание животного в излишне теплых или холодных условиях может стать причиной нежелательных кожных реакций и нарушения выработка кожного секрета. Это может привести к появлению перхоти. Например, слишком высокая температура воздуха может быстро привести к сухости кожи собаки.
Кроме того, перхоть может быть симптомом заражения паразитами. Biting lice, sucking lice and the cheyletiella mite can all cause dandruff as they live in the fur and irritate the skin. Собака начинает расчесывать кожу, и на коже появляется ответная реакция. The cheyletiella mite in particular causes skin to peel off in scales, which leads to itching, dandruff and even hair loss.
Как я могу решить проблему перхоти у моей собаки?
Если ваша собака постоянно расчесывает кожу, у нее наблюдаются перхоть, зуд и другие дерматологические проблемы, очень важно обратиться к ветеринарному врачу. Несмотря на то, что перхоть встречается довольно часто, ветеринарному врачу необходимо исключить другие заболевания, например атопический дерматит. Врач проведет обследование, сделает необходимые анализы и назначит вашему питомцу правильное лечение, что особенно важно в случае заражения паразитами.
Кроме того, вы можете самостоятельно бороться с перхотью у собаки следующими способами:
- поддержание комфортной температуры воздуха в месте содержания собаки;
- обеспечение кормом, богатым питательными веществами, которые необходимы для здоровья кожи и шерсти;
- применение подходящих специальных шампуней (шампунь, предназначенный для людей, не подходит, поскольку кислотность кожи у людей выше, чем у собак, и даже мягкие шампуни могут вызвать сухость кожи вашего питомца);
- добавление в рацион собаки жира печени трески или рыбьего жира для поддержания здоровья кожи (по согласованию с ветеринарным врачом).
Поиск ветеринарного врача
Если у вас есть какие-либо опасения по поводу здоровья вашей собаки, проконсультируйтесь с ветеринарным врачом.
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