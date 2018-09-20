Собаки, как и люди, могут страдать от перхоти. Однако из-за большого количества шерсти перхоть у них может стать гораздо более неприятным состоянием, чем у людей. Кроме того, перхоть может быть индикатором более серьезного заболевания.

Что представляет собой перхоть у собак?

У собак появляется перхоть, когда сальные железы, отвечающие за выработку жира, защищающего и питающего кожу, начинают производить его в избыточном количестве. Избыток жира может раздражать кожу и приводить к ее избыточному отшелушиванию.

Каковы симптомы перхоти у собак?

Вы заметите, что кожа вашей собаки выглядит сухой и, возможно, раздраженной или воспаленной. На шерсти можно увидеть белые частицы, которые могут осыпаться на подстилку или вашу одежду. В зависимости от степени тяжести перхоти и ее причин вы также можете заметить повреждения кожи, выпадение шерсти, проплешины, признаки зуда.

Перхоть часто встречается у щенков, в наибольшей степени ей подвержены представители среднешерстных и длинношерстных пород.