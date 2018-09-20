Почему моя собака расчесывает кожу?

Если ваша собака начала чесаться чаще, чем обычно, это может быть признаком одной из следующих распространенных проблем.
Puppy Jack Russell sitting outdoors scratching itself

Собакам свойственно ухаживать за своей шерстью. Иногда они чешутся, чтобы избавиться от насекомых и от воздействия других раздражающих факторов. Однако если вы заметили, что ваша собака постоянно расчесывает кожу в течение нескольких дней или что ее кожа воспалена, это может быть признаком определенной проблемы.

Расчесывание кожи собакой из-за блох и других насекомых

Одной из наиболее распространенных причин постоянного расчесывания являются паразиты на коже собаки. Блохи, вши и другие насекомые, а также клещи, могут вызывать кожный зуд. Профилактические процедуры по защите вашей собаки от блох должны проводиться регулярно — это снизит риск заражения. Для избавления от пылевых клещей и других внешних паразитов, которые могут присутствовать в вашем доме и вызывать раздражение кожи собаки, следует регулярно пылесосить помещения и приобрести для вашего питомца матрас или лежанку с пропиткой от клещей.

Однако собака может расчесывать кожу по другой, более сложной причине — из-за аллергии.

Аллергия у собак

У некоторых собак может быть генетическая предрасположенность к кожным аллергическим реакциям, называемая «атопическим дерматитом». В некоторых странах это заболевание поражает значительную часть популяции собак, а некоторые породы (такие как французский бульдог, немецкая овчарка или лабрадор ретривер) подвержены риску развития этого заболевания больше, чем другие.

Атопический дерматит возникает из-за того, что иммунная система собаки чрезмерно реагирует на обычные компоненты окружающей среды или рациона питания, что приводит к сильному зуду, от которого животное пытается избавиться, расчесывая кожу. Расчесывание может привести к повреждению кожи и появлению язв, что повышает риск заражения собаки другими инфекциями.

Adult German Shepherd standing outdoors.

На что бывает аллергия у собак?

Аллергию у собак могут вызывать самые разнообразные вещества. Среди них — в частности, факторы окружающей среды, такие как перо птицы, плесень или клещи. Некоторые из таких факторов проявляют свое действие лишь в определенное время года (например пыльца в период цветения трав или деревьев). Встречается также аллергия на продукты питания — например на молочные продукты, говядину, курицу, яйца, сою и некоторые злаки. Аллергические реакции могут появляться, если собака была сенсибилизирована к каким-либо факторам на ранних стадиях жизни, и с тех пор у нее возникает нежелательная реакция на них. При раннем выявлении признаков аллергических реакций шансы на подбор эффективных методов контроля этого состояния наиболее высоки.

Как проверить, есть ли у собаки аллергия?

Если вы подозреваете, что у собаки развилась аллергия на то или иное вещество, очень важно показать ее ветеринарному врачу. Врач задаст ряд вопросов, чтобы подробнее узнать о симптомах, а затем назначит необходимые исследования, чтобы выявить возможные аллергены. Для исследований у собаки могут взять кровь или соскоб с поверхности кожи. Если врач заподозрит аллергию на пищевые продукты, он может рекомендовать на 8–12 недель перевести собаку на «исключающую диету».

Это позволит врачу определить, какой именно продукт вызывает у собаки аллергическую реакцию. В состав диеты будут включены только новые для собаки источники белка, а затем в ее рацион будут постепенно, по одному возвращать привычные продукты, отслеживая получаемый результат.

Уход за кожей собаки

Есть несколько простых способов ухода за кожей собаки, которые помогут облегчить возможные проявления аллергических реакций и поддерживать здоровье собаки в целом. Регулярное мытье собаки с применением специального шампуня помогает поддерживать кожу в чистоте и быстро снимать раздражение. Возможно применение ветеринарных препаратов местного действия (в форме гелей и кремов).

Вы также можете поддержать здоровье собаки, подобрав для нее рацион, богатый питательными веществами, положительно влияющими на состояние кожи. Среди таких веществ — незаменимые жирные кислоты омега-3 и -6, поддерживающие барьерную функцию кожи, а также антиоксиданты и алоэ вера, которые могут стать полезным дополнением при лечении некоторых кожных заболеваний.

Если ваша собака расчесывает кожу или у нее проявляются другие признаки зуда в течение нескольких дней, очень важно проконсультироваться с ветеринарным врачом и подробнее узнать, как ухаживать за кожей собаки.

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