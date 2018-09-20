​Какие продукты токсичны для моей кошки?

В силу своих физиологических особенностей кошки чувствительны к действию определенных химических веществ и соединений. Организм кошки не всегда способен справиться с интоксикацией, и отравление может привести к развитию заболевания и даже к смертельному исходу. Зная о том, какие токсичные продукты и другие вещества необходимо хранить в недоступном для кошки месте, вы сможете лучше защитить своего питомца от болезней и иных неблагоприятных последствий.

Этот список неполон, поэтому обязательно убирайте подальше все продукты и вещества, в безопасности которых вы не уверены, и не включайте в повседневный рацион кошки новые продукты без согласования с ветеринарным врачом.

Лекарства и химические вещества, токсичные для кошек

Организм кошки не переносит определенные вещества, которые входят в состав лекарственных средств, используемых дома, в числе которых парацетамол, аспирин и ибупрофен. Кроме того, животному наносят вред дезинфицирующие средства на основе фенола (которые обычно используются для чистки туалетов) и растворители, такие как «уайт-спирит». Перметрин, который входит в состав некоторых инсектицидов, и этиленгликоль (антифриз) также токсичны для кошек. Храните эти средства в недоступном для кошки месте.

Растения, токсичные для кошек

В большинстве случаев кошки избегают веществ, которые могут навредить их здоровью. Кошки очень чувствительны к горькому вкусу, а большинство токсичных для них субстанций отличаются именно горьким вкусом. Однако у кошек нередки случаи отравления токсичными для них растениями, в том числе лилиями.

На всякий случай лучше отказаться от выращивания в саду или дома некоторых растений, ядовитых для кошек. К таким растениям относятся следующие: