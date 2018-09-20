Какие продукты токсичны для моей кошки?
В силу своих физиологических особенностей кошки чувствительны к действию определенных химических веществ и соединений. Организм кошки не всегда способен справиться с интоксикацией, и отравление может привести к развитию заболевания и даже к смертельному исходу. Зная о том, какие токсичные продукты и другие вещества необходимо хранить в недоступном для кошки месте, вы сможете лучше защитить своего питомца от болезней и иных неблагоприятных последствий.
Этот список неполон, поэтому обязательно убирайте подальше все продукты и вещества, в безопасности которых вы не уверены, и не включайте в повседневный рацион кошки новые продукты без согласования с ветеринарным врачом.
Лекарства и химические вещества, токсичные для кошек
Организм кошки не переносит определенные вещества, которые входят в состав лекарственных средств, используемых дома, в числе которых парацетамол, аспирин и ибупрофен. Кроме того, животному наносят вред дезинфицирующие средства на основе фенола (которые обычно используются для чистки туалетов) и растворители, такие как «уайт-спирит». Перметрин, который входит в состав некоторых инсектицидов, и этиленгликоль (антифриз) также токсичны для кошек. Храните эти средства в недоступном для кошки месте.
Растения, токсичные для кошек
В большинстве случаев кошки избегают веществ, которые могут навредить их здоровью. Кошки очень чувствительны к горькому вкусу, а большинство токсичных для них субстанций отличаются именно горьким вкусом. Однако у кошек нередки случаи отравления токсичными для них растениями, в том числе лилиями.
На всякий случай лучше отказаться от выращивания в саду или дома некоторых растений, ядовитых для кошек. К таким растениям относятся следующие:
- омела, падуб, плющ и пуансеттия;
- цикламены, глициния и рододендрон;
- душистый горошек, помидоры и лилии.
Токсичные для кошек продукты, которые могут вызвать отравление при поедании
Многие продукты питания, наверняка присутствующие в вашем доме, токсичны для кошек и при попадании в организм могут вызывать различные симптомы, от недомогания до серьезного повреждения органов.
Шоколад токсичен для кошек так же, как и для собак, из-за присутствия в нем теобромина. Чем темнее шоколад, тем больше теобромина он содержит. Симптомы могут быть различны в зависимости от количества и вида съеденного кошкой шоколада: нарушения сердечного ритма, тремор, судороги и даже смерть.
Лук и чеснок могут привести к активному разрушению эритроцитов и, как следствие, к развитию анемии. Они также вызывают желудочно-кишечные расстройства, проявляющиеся диареей. Виноград и изюм также токсичны и могут стать причиной почечной недостаточности. Первыми тревожными симптомами при этом будут многократная рвота и гиперактивность.
Белок — важная часть диеты вашей кошки, но определенные виды белка могут нанести вред ее здоровью. Если давать кошке сырые яйца, это может привести к пищевому отравлению. Кроме того, присутствующее в яичном белке вещество авидин может препятствовать усвоению биотина (одного из витаминов группы B). Если ваша кошка в больших количествах ест печень, то содержащийся в ней витамин А также может проявить токсическое действие, приведя к остеопорозу (нарушению структуры костной ткани).
Следует избегать кормления кошки отходами или остатками со стола — это поощряет попрошайничество, может способствовать увеличению веса и нарушению пищеварения. Жирная или жареная пища может оказаться слишком «тяжелой» для кошки и вызвать диарею. Кошка не должна получать алкоголь и кофеин, так как из-за ее небольших размеров воздействие этих веществ на ее организм сильнее, чем на организм человека, и может нанести серьезный вред.
Хотя для многих привычен образ кошки, лакающей молоко из блюдца, после того, как котята перестают сосать молоко матери, у них постепенно развивается непереносимость лактозы, и употребление молока может привести к нарушениям пищеварения.
Если вы подозреваете, что ваша кошка съела токсичный продукт, немедленно свяжитесь с ветеринарным врачом — он подскажет вам, как лучше действовать в этой ситуации. Всегда держите токсичные вещества, пищевые продукты и опасные растения только в недоступных для кошки местах.
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Если у вас есть какие-либо опасения по поводу здоровья вашей кошки, проконсультируйтесь с ветеринарным врачом.
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