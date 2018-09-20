Как питание поддерживает пищеварение кошек
У всех кошек в определенный момент жизни могут возникать желудочно-кишечные расстройства, но подходящее питание, подобранное по совету ветеринарного врача, может помочь справиться с проблемами чувствительного пищеварения, а также смягчить симптомы и облегчить дискомфорт.
Роль белка в питании кошки
Белок является строительным материалом для организма кошки — от кожи и шерсти до когтей и антител. Аминокислоты из белка могут быть преобразованы в глюкозу, которая необходима для правильной работы мозга, почек и выполнения функции эритроцитов. Кроме того, глюкоза обеспечивает кошку энергией.
К сожалению, белок также может быть одной из основных причин нарушений работы желудочно-кишечного тракта, если организм кошки не может его легко переварить, а также если у нее аллергия или непереносимость того или иного белка. Легкоусвояемые белки могут помочь смягчить проявление этих признаков, так как они меньше нагружают пищеварительный тракт при всасывании питательных веществ. Диеты для кошек с пищевой аллергией или непереносимостью включают только один источник белка, например белки, прошедшие интенсивный гидролиз, или менее распространенные белки, что снижает вероятность клинического проявления заболевания.
Жиры в питании кошки
Жиры — это богатый источник энергии для кошки, который дает ей в два раза больше энергии, чем белки или углеводы, при одинаковом их количестве. Незаменимые жирные кислоты также важны для здоровой работы некоторых органов (например, кожи). Кроме того, жиры являются источником калорий для кошек с недостаточным весом.
Однако чрезмерное количество жиров может с трудом перевариваться. Ветеринарный врач посоветует правильное количество жиров, необходимых вашей кошке, в соответствии с ее степенью упитанности, возрастом и образом жизни, чтобы обеспечить животное питательными веществами и избежать ненужной нагрузки на пищеварительную систему.
Углеводы в питании кошки
Кошки не нуждаются в углеводах так, как люди, но это хороший источник глюкозы, который может обеспечить энергией. Существует заблуждение, что кошки, как и люди, могут страдать от непереносимости глютена или целиакии, однако не было зарегистрировано ни одного такого случая. Кошкам с заболеваниями желудочно-кишечного тракта полезно давать такие источники легкоусвояемых углеводов, как рис.
Клетчатка в рационе кошки
Здоровье желудочно-кишечного тракта кошки в значительной мере зависит от того, содержит ли корм животного клетчатку в нужных количествах. Питание с высоким содержанием клетчатки предотвращает образование волосяных комочков (эта проблема особенно остро стоит у кошек, постоянно содержащихся в помещении) и стимулирует естественную перистальтику кишечника. Растворимая клетчатка оказывает благотворное влияние на прохождение корма по желудочно-кишечному тракту, а также регулирует микрофлору пищеварительной системы кошки.
Витамины, минералы и другие питательные вещества в рационе кошки
Кошке необходим сложный комплекс минералов и витаминов в малых количествах для поддержания правильной работы организма. Каждый витамин и минерал выполняет несколько функций. Например, витамин Е действует как мощный антиоксидант и питает кожу.
Пребиотики и пробиотики также могут быть полезны для контроля чувствительного пищеварения кошки. Пребиотики — это неперевариваемые компоненты, которые являются питательным субстратом для полезных бактерий кишечника, тогда как пробиотики — это живые организмы, которые положительно влияют на микрофлору в организме кошки. И те, и другие могут использоваться для восстановления баланса бактерий в пищеварительном тракте животного, что благотворно сказывается на здоровье вашего питомца.
Обязательно посетите ветеринарного врача, если вы считаете, что у кошки наблюдается нарушение пищеварения. Врач подскажет вам, как лучше действовать в этой ситуации, и поможет выбрать правильный сбалансированный корм для поддержания здоровья вашего питомца.
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