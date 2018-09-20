Восстановительное питание для кошки в послеоперационный период
Если кошка недавно перенесла операцию, важно правильно позаботиться о ней, чтобы повысить шансы на быстрое и эффективное восстановление.
Операция может стать непростым испытанием для кошки, как физически, так и ментально. Период восстановления — это огромная нагрузка на организм кошки, поэтому питание и режим кормления в этот период невероятно важны.
Как кормить кошку после операции?
Организм кошки и ее желудочно-кишечный тракт в частности вряд ли смогут справиться с таким же количеством корма, какое животное получало до операции. Процесс расщепления и усвоения питательных веществ требует затрат энергии. Если давать кошке высокоусвояемый качественный продукт, то пищеварение будет отнимать меньше ресурсов и процесс восстановления пойдет быстрее.
Попросите ветеринарного врача дать советы по кормлению вашей кошки сразу после операции. Сколько корма давать кошке после того, как вы привезете ее домой? Нужно ли изменить рацион кошки? Большинство ветеринарных врачей рекомендуют уменьшить порцию корма вечером после возвращения из ветеринарной клиники, например, наполовину. Однако количество корма зависит от конкретной кошки и того, какие процедуры она перенесла. У многих кошек после операции аппетит восстанавливается не сразу, но если ситуация не нормализуется долго, лучше обратиться к ветеринарному врачу за советом.
Если у кошки наблюдается рвота после кормления в день операции, спросите ветеринарного врача, каким образом можно постепенно перевести животное на нормальный режим кормления.
Возможно, кошке придется носить защитный воротник, чтобы она не вылизывала и не расчесывала рану. Убедитесь, что это не мешает ей есть и пить, и в случае затруднений снимайте защитный воротник во время кормления. В зависимости от типа операции кошке может потребоваться кормление через специальный зонд. Если это так, узнайте у ветеринарного врача о том, как правильно это делать.
Чем кормить кошку после операции?
Ветеринарный врач может порекомендовать вам перевести кошку на специальную диету для животных в период восстановления после операции. Такие диеты специально разработаны для того, чтобы обеспечивать кошку всеми питательными веществами, которые ей необходимы для полного восстановления здоровья, при минимальной нагрузке на пищеварительную систему. Такие корма содержат повышенное количество белков, жиров и калорий, то есть обладают высокой «энергетической плотностью». Это означает, что ваша кошка сможет съедать меньшие порции для получения необходимых питательных веществ и нужного количества энергии из своего корма. Белок в составе диеты для выздоравливающих животных способствует росту и восстановлению клеток и должен быть легкоусвояемым, чтобы облегчить процесс его всасывания в организме.
У многих кошек после операции часто снижается аппетит, поэтому рацион, получаемый кошкой в период выздоровления, должен обладать высокой вкусовой привлекательностью и возбуждать аппетит. Форма крокет или кусочков также должна стимулировать животное к активному поеданию корма.
Когда следует показать кошку ветеринарному врачу после операции?
При правильном уходе и соблюдении диеты следует надеяться, что здоровье вашей кошки полностью восстановится в скором времени после операции. Однако если вы замечаете любой из следующих симптомов, очень важно снова обратиться к ветеринарному врачу:
- кровотечение;
- рвота, диарея или запор;
- стойкое отсутствие аппетита или снижение потребления воды;
- депрессия, слабость или вялость;
- озноб или изменение температуры тела;
- неустойчивость на лапах;
- затрудненное или болезненное дыхание.
Особо тщательный уход за вашей кошкой после хирургического вмешательства увеличивает вероятность ее скорейшего выздоровления и возвращения к обычной жизни. Если вы не знаете, как обеспечить кошке качественный уход, проконсультируйтесь с ветеринарным врачом.
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Если у вас есть какие-либо опасения по поводу здоровья вашей кошки, проконсультируйтесь с ветеринарным врачом.
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