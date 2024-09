Здоровье пищеварительной системы кошек поддерживается благодаря балансу полезных бактерий, которые обеспечивают ее правильную работу. Изменения в рационе, чрезмерное вылизывание шерсти или системные заболевания могут нарушить этот баланс и вызвать распространенные нарушения пищеварения, которые можно вылечить.

Каковы симптомы нарушений пищеварения у кошек?

Следующие симптомы могут указывать на то, что у вашей кошки нарушено пищеварение:

срыгивание или рвота, в том числе с волосяными комочками;

неприятный запах из ротовой полости;

диарея или запор;

отказ от корма или затруднения при его поедании;

потеря в весе или болезненность в области живота.

Если вы заметили какой-либо из этих симптомов у своей кошки, важно как можно скорее обратиться к ветеринарному врачу. Врач сможет определить причину этих симптомов и назначит соответствующее лечение.

Влияние паразитов на пищеварение вашей кошки

Паразитарные инфекции — распространенная причина нарушений пищеварения у кошек. Микроскопические паразиты могут вызвать тяжелую диарею и неприятные ощущения в животе, что приводит к обезвоживанию организма и последующей потере веса.

Существует много видов кишечных паразитов. Two common parasites that affect cats include: giardia, which live on the lining of your cat’s small intestine, and coccidia, which they can ingest at the same time as their prey when picking it up outdoors. Кокцидии определенной разновидности могут передаваться человеку.

Ветеринарный врач может назначить лекарственный препарат для лечения этой инфекции, который поможет облегчить ее симптомы.