Распространенные нарушения пищеварения у кошек
Здоровье пищеварительной системы кошек поддерживается благодаря балансу полезных бактерий, которые обеспечивают ее правильную работу. Изменения в рационе, чрезмерное вылизывание шерсти или системные заболевания могут нарушить этот баланс и вызвать распространенные нарушения пищеварения, которые можно вылечить.
Каковы симптомы нарушений пищеварения у кошек?
Следующие симптомы могут указывать на то, что у вашей кошки нарушено пищеварение:
- срыгивание или рвота, в том числе с волосяными комочками;
- неприятный запах из ротовой полости;
- диарея или запор;
- отказ от корма или затруднения при его поедании;
- потеря в весе или болезненность в области живота.
Если вы заметили какой-либо из этих симптомов у своей кошки, важно как можно скорее обратиться к ветеринарному врачу. Врач сможет определить причину этих симптомов и назначит соответствующее лечение.
Влияние паразитов на пищеварение вашей кошки
Паразитарные инфекции — распространенная причина нарушений пищеварения у кошек. Микроскопические паразиты могут вызвать тяжелую диарею и неприятные ощущения в животе, что приводит к обезвоживанию организма и последующей потере веса.
Существует много видов кишечных паразитов. Two common parasites that affect cats include: giardia, which live on the lining of your cat’s small intestine, and coccidia, which they can ingest at the same time as their prey when picking it up outdoors. Кокцидии определенной разновидности могут передаваться человеку.
Ветеринарный врач может назначить лекарственный препарат для лечения этой инфекции, который поможет облегчить ее симптомы.
Волосяные комочки у кошек
Образование волосяных комочков является распространенной проблемой пищеварения у кошек, особенно у постоянно содержащихся в помещении или ведущих малоподвижный образ жизни, поскольку для таких кошек вылизывание шерсти становится одним из основных занятий.
Волосяные комочки образуются, когда кошка проглатывает выпавшие или отмершие волоски во время вылизывания своей шерсти, и они попадают в ее пищеварительный тракт. Обычно проглоченные таким образом волоски выводятся вместе со стулом, но при избытке шерсти организм кошки не может их переварить, и в результате образуется волосяной комочек.
Как узнать, что у кошки образовались волосяные комочки? На это могут указывать трудности при глотании или кормлении, а также рвота с волосяными комочками. Вы можете помочь кошке избежать этих проблем. Для этого вычесывайте излишки шерсти щеткой и давайте вашему питомцу корм, который содержит разные виды клетчатки в правильном соотношении. Клетчатка будет усиливать естественные сокращения кишечника, в результате чего шерсть будет легче проходить по пищеварительному тракту.
Воспалительные заболевания у кошек
В случае воспаления одного или нескольких органов пищеварения кошка испытывает дискомфорт, и корм может раздражать ее пищеварительную систему.
Три органа системы пищеварения — печень, поджелудочная железа и тонкий кишечник — у кошек соединены общим протоком, а это означает, что воспаление может легко переходить от одного из этих органов на другой. Причина такого воспаления неизвестна, и оно определенно не всегда вызывается бактериями). Это может привести к развитию заболевания, которое называется триадитом кошек. При данном заболевании все три органа пищеварения, упомянутые выше, воспаляются одновременно.
Если у вашей кошки развивается это заболевание, у нее появятся симптомы, очень похожие на воспаление одного органа: хроническая рвота и диарея, потеря в весе и изменение аппетита (возможен даже очень сильный аппетит, когда кошка пытается получить необходимые питательные вещества, которые не усваиваются).
Это заболевание поддается лечению. Прежде чем назначить лекарственные препараты и определенную диету, ветеринарный врач попытается исключить другие причины гастроэнтерологических проблем, например заражение паразитами.
Нарушения пищеварения могут стать причиной неудобства и дискомфорта как для вас, так и для кошки, поэтому обязательно обратитесь к ветеринарному врачу при первых признаках нарушения пищеварения, чтобы он мог как можно быстрее назначить наиболее эффективное лечение.
Поиск ветеринарного врача
Если у вас есть какие-либо опасения по поводу здоровья вашей кошки, проконсультируйтесь с ветеринарным врачом.
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