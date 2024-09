​Симптомы нарушений пищеварения у кошки

Различных заболеваний пищеварительной системы множество, они могут быть вызваны различными причинами — поэтому уметь различать их симптомы может быть очень полезно.

Кошка испытывает трудности при поедании и проглатывании корма

Кошка может испытывать трудности во время кормления или при глотании, если в пищеводе животного образовалось препятствие (например, волосяной комочек) или у него недостаточно хорошо работают мышцы пищевода или желудка.

Вы замечаете, что питомец отказывается есть корм (возможно, из-за болевых ощущений), делает это с трудом или через силу. Кошка может срыгивать корм. Это пассивная реакция, которая, как правило, появляется неожиданно вскоре после кормления. Животное может кашлять из-за остатков непереваренного корма в пищеводе.

У кошки наблюдается рвота или проявляются признаки образования волосяных комочков

У кошек нередко возникает эпизодическая рвота, особенно если они съели что-либо вредное для организма. Frequent vomiting, twice a month or more, can be an indicator of a more serious problem, such as an infection, inflammatory disease or ulcer, however cats vomit for a variety of reasons. Во время рвоты частично переваренный в желудке корм или желчь с усилием извергаются через рот животного. Рвота чаще всего возникает через некоторое время после еды. Рвоту необходимо отличать от срыгивания, которое является более пассивной и при этом быстрой реакцией.

Если кошка срыгивает небольшой спутанный комочек шерсти, это может свидетельствовать о том, что животное испытывает дискомфорт из-за образования волосяных комочков. Они образуются в результате вылизывания шерсти. Избыток шерсти попадает в пищеварительный тракт и сбивается в комочек. Как правило, шерсть выводится из организма кошки вместе с экскрементами, но если ее слишком много, организм не справляется с выведением шерсти, и образуются волосяные комочки. Особо чувствительны к данной проблеме длинношерстные кошки. Кроме того, эта проблема наиболее распространена среди кошек, постоянно содержащихся в помещении, которые уделяют вылизыванию шерсти намного больше времени, чем кошки, часто бывающие на улице. У некоторых кошек проглоченная шерсть не формирует комочков, но присутствует в рвотных массах.