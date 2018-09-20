​Распространенные заболевания у пожилых кошек

К сожалению, у пожилых кошек (в возрасте старше 10 лет) могут развиваться некоторые заболевания и наблюдаться постепенное снижение эффективности работы различных органов. Тем не менее течение этих распространенных заболеваний можно облегчить с помощью правильно подобранной диеты, ветеринарной помощи и изменения условий содержания животного.

Потеря подвижности у пожилых кошек

Пожилые кошки часто страдают от артрита и болей в суставах, так как суставы и хрящи изнашиваются с годами. Это приводит к снижению подвижности, включая неустойчивость животного, проблемы с прыжками и даже трудности при вылизывании шерсти, так как кошки становятся недостаточно гибкими для этого. Из-за чувствительных суставов животные могут отказываться играть или подходить к владельцу, когда он зовет их, поскольку они могут испытывать боль при передвижении.

Вы можете позаботиться о состоянии суставов кошки с помощью питания. Например, включение в рацион длинноцепочечных жирных кислот омега-3 помогает поддерживать здоровье суставов. Такие питательные вещества, как хондроитин и глюкозамин, улучшают состояние хрящей.

Вы также можете облегчить дискомфорт, который испытывает пожилая кошка во время движения, установив для нее пандусы, позволяющие взбираться на любимое высокое место, заменив лоток на менее глубокий, чтобы животному было проще в него забираться, и сделав ее лежанку более удобной.

Диабет у стареющих кошек

Сахарный диабет поражает примерно одну из 200 кошек. Особенно часто он встречается у пожилых животных, причем вероятность развития заболевания резко возрастает в возрасте старше семи лет и напрямую связана с ожирением. В связи с этим один из лучших способов защитить кошку от развития этого заболевания — поддержание нормального для нее веса.

У кошек с диабетом клетки не реагируют на инсулин должным образом, а в некоторых случаях их организм не вырабатывает достаточно инсулина для нормальной работы. Это означает, что кошка должна получать инсулин через инъекции, чаще всего один или два раза в день. Обычно назначается инсулиновая терапия в сочетании с изменениями в питании: необходим корм с высоким содержанием белка и низким содержанием углеводов.

Симптомы диабета у пожилых кошек включают обильное мочеиспускание и большой объем мочи, усиление жажды и голода, а также ожирение как состояние, способствующее его развитию. Если вы заметили у кошки любые из этих симптомов, обязательно посетите ветеринарного врача.