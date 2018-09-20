Кожа — самый крупный орган тела и важный барьер, обеспечивающий защиту организма от инфекций, паразитов и воздействия агрессивных факторов. На коже может появиться перхоть.

Что представляет собой перхоть у кошек?

Перхоть возникает, когда сальные железы, отвечающие за выработку жира, начинают вырабатывать его в избыточном количестве. Кожный жир питает и защищает кожу, однако в слишком большом количестве он может вызывать раздражение кожи, что приводит к избыточному отшелушиванию.

Когда у кошки появляется перхоть, на шерсти можно увидеть белые частицы, которые могут осыпаться на вашу одежду или на лежанку вашего питомца. Кожа кошки выглядит сухой и может быть воспалена. Вы также заметите, что кошка вылизывает себя или расчесывает кожу более интенсивно, чем обычно. Кроме того, возможно появление участков, лишенных шерсти, из-за ее выпадения.

Что вызывает перхоть у кошек?

Перхоть у кошки может быть вызвана множеством различных причин. Появление перхоти является одним из симптомов стригущего лишая — грибковой инфекции, развивающейся при попадании спор на кожу кошки через укус или царапину и поражающей поверхностные слои кожи. Помимо перхоти, стригущий лишай может проявляться образованием на шерсти проплешин округлой или неправильной формы, ломкостью шерсти и покраснением отдельных участков кожи. Это крайне заразное заболевание поддается лечению, поэтому очень важно при обнаружении любых похожих симптомов немедленно обратиться к ветеринарному врачу.

Другой причиной появления перхоти у кошки может быть нехватка в рационе питательных веществ, необходимых для поддержания здоровья кожи. На процесс обновления клеток кожи ежедневно уходит до 30% потребляемого кошкой белка, поэтому в корме вашего питомца должны содержаться высококачественные и легкоусвояемые белки, которые хорошо всасываются организмом животного.

Поддержанию здорового состояния кожи способствует потребление незаменимых жирных кислот омега-3 и -6. Поскольку организм кошки не способен самостоятельно их синтезировать, то необходимо регулярно включать их в рацион вашего питомца. Кроме того, здоровье кожи помогают поддерживать некоторые витамины, например витамин А, регулирующий рост клеток и способствующий выработке кожного жира.

Важным фактором, способным вызвать появление перхоти у кошки, является образ жизни. Высокая температура окружающей среды может высушивать кожу и приводить к выработке избыточного количества кожного жира, что, в свою очередь, приводит к появлению перхоти. Это, наряду с чрезмерным вылизыванием шерсти, способным привести к развитию кожных заболеваний, является распространенной проблемой у кошек, постоянно содержащихся в помещении. Регулярное использование для купания кошки средств, не предназначенных для кошек, может стать причиной раздражения кожи. Кислотность кожи у кошек выше, чем у людей, поэтому им не подходят шампуни, предназначенные для людей.