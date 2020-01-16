Владельцы часто не знают, какому корму отдать предпочтение: сухому или влажному. Оптимальный рацион должен обеспечивать кошку необходимыми питательными веществами и иметь высокую вкусовую привлекательность.

При правильном подходе это также должно помочь контролировать любые потенциальные проблемы со здоровьем. Влажный корм для кошек — отличный способ удовлетворить некоторые из этих потребностей, в то время как сухой корм имеет другие преимущества. Влажный корм помогает увеличить потребление воды, а сухой корм поддерживает здоровье зубов кошки. Аромат влажного корма более привлекателен для привередливого питомца, а сухой корм не портится в миске в течение дня. Поскольку влажный и сухой корм обеспечивают разные преимущества, стоит рассмотреть возможность смешанного кормления (в разных мисках).

Преимущества сухого корма для кошек

Одно из главных преимуществ сухого корма для кошек — удобство хранения и кормления. Он может пролежать в миске целый день и не испортиться. Благодаря этому кошка может есть часто и понемногу — это оптимальный режим кормления. Сухой корм с правильным составом также помогает поддерживать здоровье зубов кошки, снижая образование зубного камня за счет механической и химической чистки.

Преимущества влажного корма для кошек

Многим кошкам недостаточно питьевой воды, и они пополняют запасы влаги с помощью корма. Основное преимущество влажного корма заключается в том, что он обеспечивает кошку дополнительной влагой, не только поддерживая надлежащий уровень жидкости, но и снижая вероятность проблем со здоровьем (в частности, возникновения заболеваний почек и мочевыводящих путей). Влажный корм также имеет дополнительное преимущество, так как обладает более сильным запахом, а это важно для кошек, поскольку они в большей степени полагаются на обоняние, чем на вкусовые ощущения. Обоняние у кошек обычно развито намного сильнее, чем у человека. А вот язык человека имеет примерно в двадцать раз больше вкусовых рецепторов, чем язык кошки.