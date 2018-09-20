Как взять кошку из приюта
Решение завести кошку или котенка из приюта может принести вам глубокое удовлетворение, но при этом важно убедиться, что вы сможете создать для своего нового питомца подходящие условия содержания в вашем доме.
Преимущества решения взять кошку из приюта
Взять кошку из приюта может оказаться отличной идеей по ряду причин, как практических, так и эмоциональных. Ознакомьтесь с некоторыми из них в качестве примера:
- Если вы обратитесь в приют, сотрудники смогут вам найти подходящего питомца, так как они хорошо знают каждую кошку.
- В приютах кошек обычно обрабатывают от паразитов, их осматривают ветеринарные врачи. Зачастую перед тем, как вы заберете кошку домой, ее стерилизуют и вакцинируют. Обычно вас просят внести небольшое финансовое пожертвование, когда вы забираете кошку домой.
- Сотрудники приюта обязательно оценят ваш образ жизни, чтобы убедиться, что он подходит для кошки, а также ответят на любые ваши вопросы.
- Если вы берете взрослую кошку, она может быть уже приучена к туалету.
Трудности, связанные с решением взять кошку из приюта
Если вы будете знать, какие трудности могут возникнуть в случае появления в вашем доме кошки из приюта, то сможете принять верное решение и вам будет легче в первое время.
- Если вы решите взять из приюта котенка, он сначала будет намного больше зависеть от вас, чем взрослая кошка, и его нельзя будет надолго оставлять одного.
- Если вы возьмете котенка, вам будет необходимо уделить время, чтобы приучить его к туалету.
- Если вы возьмете взрослую кошку, у нее может проявляться нежелательное поведение, которое будет трудно изменить.
Важные советы для желающих взять кошку из приюта
Приняв решение взять кошку из приюта, вы можете облегчить процесс знакомства и адаптации для себя и своего нового питомца, выполнив несколько простых рекомендаций.
- Задавайте вопросы. Спросите, знают ли сотрудники приюта возраст кошки и детали ее прошлой жизни. Спросите, комфортно ли кошке, если ее оставляют одну, беспокоит ли ее что-либо, как она обычно себя ведет. Спросите, как она реагирует на детей и других животных, а также на ту или иную обстановку, бывает ли она на улице.
- Проведите время с кошкой. Постарайтесь увидеть кошку несколько раз, прежде чем забрать ее, уделите время, чтобы она могла познакомиться с вами.
Появление кошки в доме
Существует несколько способов помочь кошке постепенно привыкнуть к новым условиям содержания и новой семье. Предлагаем ознакомиться с некоторыми из них.
- Первое время место содержания кошки должно быть ограничено одной комнатой — лучше всего той, где будет стоять лоток. Позвольте кошке исследовать новое место в тихой и спокойной обстановке.
- После того, как кошка привыкнет к новому окружению, начните постепенно знакомить ее с другими питомцами. Пока кошка осваивается в новом доме, вы можете предложить ее игрушки или вещи, «пропитанные» ее запахом, другим домашним питомцам, а их игрушки или вещи с их запахом отдать новой кошке. Так животные привыкнут к запаху друг друга.
- Убедитесь, что ваш дом не представляет для кошки опасности. Уберите все токсичные вещества, установите решетки перед каминами и следите за тем, чтобы мусорные баки и унитазы были закрыты крышками.
- Чтобы кошка не убежала, необходимо содержать ее в помещении в течение по крайней мере первых четырех недель.
- Прежде чем знакомить кошку с другими питомцами, найдите ветеринарную клинику с хорошей репутацией и проведите тщательное ветеринарное обследование. Это поможет избежать распространения возможных инфекций.
Сведения о том, где взять кошку
Если вы хотите завести кошку, вы можете выбрать один из следующих вариантов.
- У друзей, соседей или знакомых могут быть котята из случайного помета. Таких котят, скорее всего, нужно показать ветеринарному врачу и вакцинировать.
- Приюты. Кошку можно взять в одном из приютов для домашних животных, например в организации по защите кошек. Обязательно изучите информацию о приюте перед его посещением.
- Ветеринарные врачи. В ветеринарные клиники часто попадают брошенные котята или кошки, поэтому можно поинтересоваться в ближайших клиниках, нет ли у них кошек для пристройства. В клинике также могут знать, в каких приютах в данный момент есть котята, которых можно забрать.
Тщательно обдумав решение завести кошку, вы значительно повысите шансы того, что ваш питомец будет здоров и счастлив и общение с ним станет для вас источником настоящей радости.
Поставьте лайк и поделитесь этой страницей