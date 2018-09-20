​Как взять кошку из приюта

Решение завести кошку или котенка из приюта может принести вам глубокое удовлетворение, но при этом важно убедиться, что вы сможете создать для своего нового питомца подходящие условия содержания в вашем доме.

Преимущества решения взять кошку из приюта

Взять кошку из приюта может оказаться отличной идеей по ряду причин, как практических, так и эмоциональных. Ознакомьтесь с некоторыми из них в качестве примера:

Если вы обратитесь в приют, сотрудники смогут вам найти подходящего питомца, так как они хорошо знают каждую кошку.

В приютах кошек обычно обрабатывают от паразитов, их осматривают ветеринарные врачи. Зачастую перед тем, как вы заберете кошку домой, ее стерилизуют и вакцинируют. Обычно вас просят внести небольшое финансовое пожертвование, когда вы забираете кошку домой.

Сотрудники приюта обязательно оценят ваш образ жизни, чтобы убедиться, что он подходит для кошки, а также ответят на любые ваши вопросы.

Если вы берете взрослую кошку, она может быть уже приучена к туалету.

Трудности, связанные с решением взять кошку из приюта

Если вы будете знать, какие трудности могут возникнуть в случае появления в вашем доме кошки из приюта, то сможете принять верное решение и вам будет легче в первое время.

Если вы решите взять из приюта котенка, он сначала будет намного больше зависеть от вас, чем взрослая кошка, и его нельзя будет надолго оставлять одного.

Если вы возьмете котенка, вам будет необходимо уделить время, чтобы приучить его к туалету.

Если вы возьмете взрослую кошку, у нее может проявляться нежелательное поведение, которое будет трудно изменить.

Важные советы для желающих взять кошку из приюта

Приняв решение взять кошку из приюта, вы можете облегчить процесс знакомства и адаптации для себя и своего нового питомца, выполнив несколько простых рекомендаций.