Паразиты у кошки

Некоторые внутренние паразиты могут привести к снижению массы тела кошки. Two types, Giardia and Coccidia, both cause severe diarrhoea which can lead to dehydration and weight loss. Если вы подозреваете, что кошка заражена паразитами, обязательно обратитесь к ветеринарному врачу, чтобы определить, о каких именно паразитах идет речь, и узнать, как защитить от них вашу кошку (и вас).

Волосяные комочки у кошек

Кошки уделяют много времени уходу за своей шерстью, что помогает им регулировать температуру тела и сохранять шерсть и кожу в чистоте. Однако если проглоченная шерсть не выводится должным образом через пищеварительную систему, она может накапливаться и образовать волосяные комочки. Эти комки спутанной шерсти могут приводить к срыгиванию, запору, закупорке пищевода, потере аппетита и веса.

Дефицит витаминов у кошек

Снижение массы тела в сочетании с такими дерматологическими проблемами, как шелушение кожи, выпадение шерсти и зуд, могут быть индикаторами дефицита одного из витаминов группы B, который возникает при желудочно-кишечных заболеваниях или при несбалансированном питании. Это водорастворимые витамины, которые не накапливаются в организме, поэтому ваша кошка должна постоянно получать комплекс витаминов группы В в составе корма для поддержания здоровья кожи и шерсти.

Если диета животного не является полнорационной и сбалансированной, может возникнуть риск дефицита витаминов и других питательных веществ. Если ваша кошка теряет вес и вы беспокоитесь, что это может быть связано с недостатком витаминов, обратитесь к ветеринарному врачу.

Если у вас есть какие-либо опасения по поводу потери кошкой веса, обязательно посетите ветеринарного врача. Он проведет полное обследование и определит причину проблемы. Лучший способ поддерживать нормальный вес у кошки — регулярно посещать ветеринарного врача и точно взвешивать порции корма. Это позволит заметить любые изменения в пищевом поведении кошки.