Как распознать стресс у кошек
Ваша кошка ведет себя странно? Может быть, она прячется от звука дверного звонка, делает все с повышенной осторожностью, проявляет тревожность по отношению к членам семьи или гостям? Возможно, ваша кошка совершает мочеиспускание или дефекацию за пределами лотка. Такое поведение кошки может быть признаком стресса.
Что вызывает стресс и беспокойство у кошек?
Один из способов определить, находится ли кошка в состоянии стресса, — посмотреть на ситуацию с ее точки зрения. Например, встреча с гостем может быть интересной для владельца, но для кошки это новый запах, новый человек и нарушение установленного распорядка. Другие распространенные причины стресса у кошек — это появление в доме новых домашних животных и новорожденных младенцев, ремонт, гроза и существенные изменения их распорядка дня.
Как распознать стресс у кошек
У кошек стресс проявляется по-разному. У некоторых животных могут возникать проблемы с кожей, работой мочевого пузыря и/или желудочно-кишечного тракта. Некоторые кошки могут совершать мочеиспускание за пределами лотка, чрезмерно громко мяукать, беспокойно урчать или шипеть, проявлять агрессию по отношению к людям или другим животным, с одержимостью вылизывать свою шерсть. Известно, что в состоянии стресса некоторые кошки настолько интенсивно вылизывают свою шерсть, что это приводит к ее выпадению.
Профилактика стресса у кошек и снижение его уровня
Что можно сделать, чтобы снизить уровень стресса и беспокойства у кошки? Во-первых, следует свести к минимуму воздействие обстоятельств, вызывающих стресс. Например, вместо того чтобы брать питомца с собой в поездку, воспользуйтесь услугами специалиста по присмотру за кошками, чтобы животное оставалось там, где будет чувствовать себя в безопасности.
В ветеринарной практике используется понятие «обогащение среды», которое описывает способы создания более комфортных для животных условий содержания. Кошки могут испытывать скуку, что также может привести к появлению поведенческих нарушений. По своей природе кошки любят охотиться, поэтому при любой возможности вовлекайте их в игры.
Дополнительные лотки или кормушки для кошек также могут способствовать снижению стресса у кошек. Это поможет снизить уровень конкуренции между несколькими кошками, живущими в доме. Многие кошки любят взбираться на вертикальные поверхности, поэтому можно приобрести дерево для кошек, взобравшись на которое они смогут с безопасного расстояния наблюдать за тем, что происходит вокруг. Специальные питьевые фонтанчики — еще один способ развлечь кошек, одновременно побуждая их пить больше воды.
Есть и другие способы, к которым можно прибегнуть для уменьшения стресса животных, если перечисленные выше меры не дали результата. Можно приобрести феромоны для кошек (химические вещества, распыляемые в окружающей среде, которые воздействуют на поведение животного). Они продаются в виде диффузоров и спреев и помогают снизить уровень стресса. Во многих ветеринарных клиниках применяют феромоны как успокаивающее средство для кошек.
Ветеринарный врач может порекомендовать давать кошке рецептурное лекарственное средство. Если вы по какой-либо причине не можете давать кошке лекарственные препараты перорально, решением может стать специальная диета, содержащая нутриенты для снижения уровня стресса.
Посетите ветеринарного врача
Ветеринарный врач — лучший источник информации о стрессе у кошек. Он сможет посоветовать, что необходимо сделать, чтобы дорога до клиники не усугубила стрессовое состояние животного. Когда причина стресса будет установлена, можно обсудить возможность использования специального диетического корма для кошек, пребывающих в стрессе.
Поиск ветеринарного врача
Если у вас есть какие-либо опасения по поводу здоровья вашей кошки, проконсультируйтесь с ветеринарным врачом.
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