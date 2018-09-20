Как помочь кошке набрать вес
После хирургического вмешательства, перенесенного заболевания или в других тяжелых обстоятельствах вес вашей кошки может стать меньше нормы. Возврат животного к нормальной массе тела необходим, чтобы обеспечить его хорошее самочувствие и эффективную работу жизненно важных органов. Этого можно добиться, верно подобрав для питомца рацион и режим кормления.
Идеальный вес вашей кошки
Прежде чем вы переведете кошку на диету для набора веса, очень важно знать, какой вес является для нее идеальным, поскольку такая диета может привести к перекармливанию вашего питомца и избыточному весу, что влечет за собой ряд осложнений для здоровья животного. Узнайте у ветеринарного врача, какой вес является идеальным для вашей кошки и в течение какого периода времени вам следует предпринимать действия по увеличению массы тела животного.
Внимание к сохранению здоровья пищеварительной системы кошки во время набора веса
Если ваша кошка потеряла в весе из-за перенесенного заболевания, очень важно, чтобы во время набора веса ее пищеварительная система не перегружалась. Пищеварение у кошки более чувствительное, чем у человека, и не может справиться с разнообразным питанием, что приводит к нарушению пищеварения и даже еще большей потере в весе.
Также важно соблюсти правильный баланс нутриентов в диете для набора веса. В противном случае состояние животного может ухудшиться. Например, кошка может набрать вес за счет потребления высококалорийных жиров, но при этом они могут вызвать диарею. Подобным образом белки, необходимые для роста клеток, должны быть высококачественными и легкоусвояемыми. Это позволит снизить нагрузку на организм.
Питание кошки во время набора веса
Не стоит пытаться помочь кошке набрать вес просто за счет увеличения количества корма, который она потребляет. Организм кошки может не справиться с большими порциями, и ее аппетит, скорее всего, будет недостаточным, поэтому корм может просто остаться несъеденным. Кроме того, дополнительные порции корма могут не обеспечить сбалансированное поступление питательных веществ, необходимых кошке для набора веса или восстановления после перенесенного заболевания. Вместо этого можно перевести кошку на специальное питание, которое содержит пребиотики, помогающие сбалансировать микрофлору желудочно-кишечного тракта и укрепить здоровье пищеварительной системы.
Для набора веса рацион кошки должен быть высококалорийным. Это позволит животному есть меньше, но при этом получать из корма все необходимое. Кроме того, корм должен отличаться привлекательным вкусом, чтобы стимулировать аппетит животного, а использование крокет подходящих размеров или корма с более мягкой текстурой вызовут у кошки желание съесть предлагаемый корм.
Как помочь кошке набрать вес
Важно, чтобы кошка чувствовала себя спокойно и комфортно во время кормления. В этом случае она начнет есть регулярно и будет набирать вес. Ознакомьтесь с некоторыми рекомендациями, помогающими кошке набрать вес.
- Делите ежедневное количество корма на меньшие порции.
- Слегка подогревайте корм — его аромат станет сильнее, что повысит вкусовую привлекательность корма для кошки.
- Не наблюдайте за кошкой во время кормления, так как это может вызывать у животного стресс.
- Понаблюдайте, из какой посуды ваш питомец предпочитает есть (например, из какой миски), и установите ее в легкодоступном месте.
- Разместите миску для корма, лоток, миску для воды и место, где кошка может играть, подальше друг от друга, создав условия, близкие к условиям обитания животных в дикой природе.
- Обсудите с ветеринарным врачом возможность назначения лекарственных препаратов, способных стимулировать аппетит вашей кошки.
Ветеринарный врач может составить для вас рекомендации, которые позволят добиться необходимого увеличения веса и поддержания здорового образа жизни вашей кошки. Обязательно запишитесь на прием к ветеринарному специалисту, чтобы точно знать, как лучше действовать в такой ситуации.
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Если у вас есть какие-либо опасения по поводу здоровья вашей кошки, проконсультируйтесь с ветеринарным врачом.
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