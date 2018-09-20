Кошки, как и люди, могут страдать от аллергии и неприятных симптомов аллергической реакции. Несмотря на то, что аллергию можно лечить, выяснить, что именно вызывает аллергию у кошки, не так просто. Для этого требуется помощь ветеринарного врача.

Симптомы аллергии у кошек

Кожа кошки — самый важный показатель того, страдает ли она от аллергии. Когда вы гладите кошку, вы можете заметить небольшие повреждения кожи. Вам также могут встретиться широкие, относительно плоские участки на коже, которые покраснели или кажутся воспаленными, или поражения на морде, животе или на внешней стороне бедер. Кошки с аллергией часто страдают от зуда и расчесывают кожу, а также могут постоянно вылизывать себя, чтобы облегчить дискомфорт. Результатом могут быть проплешины, ломкость или выпадение шерсти.

Почему аллергию у кошки так сложно определить?

Существуют три основные причины аллергии у кошек: блохи, неправильное питание и аллергены в окружающей среде. Трудно определить, какая из них вызывает аллергическую реакцию, и ветеринарный врач должен методом исключения выяснить, что же вызывает соответствующие симптомы у вашей кошки.

Что будет делать ветеринарный врач, чтобы определить наличие аллергии у моей кошки?

В первую очередь ветеринарный врач определит, есть ли какая-либо причина симптомов у вашей кошки, кроме аллергической реакции. Многие из симптомов, которые проявляются у кошек с аллергией, аналогичны тем, которые вызваны паразитарной инфекцией, грибковой инфекцией, такой как стригущий лишай, и даже поведенческими проблемами. Все это должно быть исключено ветеринарным врачом, прежде чем начать лечение аллергии.

Ветеринарный врач назначит вашей кошке препараты для уничтожения блох. У кошек может развиться гиперчувствительность к укусам блох, в результате чего животные энергично расчесывают кожу, что приводит к появлению струпьев или повреждений. Ветеринарный врач порекомендует вашему животному эффективное средство против блох и порекомендует провести лечение от блох других животных в вашем доме, а также принять другие меры предосторожности, такие как регулярная уборка и мытье помещений, в которых проводит время ваша кошка.