Кожные аллергии у кошек
Кошки, как и люди, могут страдать от аллергии и неприятных симптомов аллергической реакции. Несмотря на то, что аллергию можно лечить, выяснить, что именно вызывает аллергию у кошки, не так просто. Для этого требуется помощь ветеринарного врача.
Симптомы аллергии у кошек
Кожа кошки — самый важный показатель того, страдает ли она от аллергии. Когда вы гладите кошку, вы можете заметить небольшие повреждения кожи. Вам также могут встретиться широкие, относительно плоские участки на коже, которые покраснели или кажутся воспаленными, или поражения на морде, животе или на внешней стороне бедер. Кошки с аллергией часто страдают от зуда и расчесывают кожу, а также могут постоянно вылизывать себя, чтобы облегчить дискомфорт. Результатом могут быть проплешины, ломкость или выпадение шерсти.
Почему аллергию у кошки так сложно определить?
Существуют три основные причины аллергии у кошек: блохи, неправильное питание и аллергены в окружающей среде. Трудно определить, какая из них вызывает аллергическую реакцию, и ветеринарный врач должен методом исключения выяснить, что же вызывает соответствующие симптомы у вашей кошки.
Что будет делать ветеринарный врач, чтобы определить наличие аллергии у моей кошки?
В первую очередь ветеринарный врач определит, есть ли какая-либо причина симптомов у вашей кошки, кроме аллергической реакции. Многие из симптомов, которые проявляются у кошек с аллергией, аналогичны тем, которые вызваны паразитарной инфекцией, грибковой инфекцией, такой как стригущий лишай, и даже поведенческими проблемами. Все это должно быть исключено ветеринарным врачом, прежде чем начать лечение аллергии.
Ветеринарный врач назначит вашей кошке препараты для уничтожения блох. У кошек может развиться гиперчувствительность к укусам блох, в результате чего животные энергично расчесывают кожу, что приводит к появлению струпьев или повреждений. Ветеринарный врач порекомендует вашему животному эффективное средство против блох и порекомендует провести лечение от блох других животных в вашем доме, а также принять другие меры предосторожности, такие как регулярная уборка и мытье помещений, в которых проводит время ваша кошка.
Если после проведенного лечения у вашей кошки все еще наблюдается аллергическая реакция, ветеринарный врач может изменить схему лечения и перевести животное на «исключающую» диету. Продолжительность этой диеты — около восьми недель. Если симптомы аллергии исчезают, ветеринарный врач снова переводит кошку на прежний корм. Если симптомы аллергии появляются снова, делается вывод о том, что кошка чувствительна к какому-либо из компонентов этого корма.
Если исключающая диета не приносит ожидаемого результата, то для лечения данного вида аллергии, вероятно, необходимо назначить рецептурное лекарственное средство.
Влияние питания на развитие аллергии у кошки
Питание напрямую влияет на состояние кожи вашей кошки, самого большого ее органа. Корм, разработанный специально для кошек с гиперчувствительной кожей, может помочь ограничить проявление нежелательных реакций на корм и поддержать здоровье кожи.
Такие корма содержат специальные белки и углеводы, которые снижают вероятность появления аллергической реакции у кошки, легко усваиваются и обычно не входят в состав большинства готовых кормов. Кроме того, корм может содержать длинноцепочечные жирные кислоты омега-3, которые помогают снизить риск развития кожных реакций (например, воспаление), а также биотин, ниацин и пантотеновые кислоты, усиливающие барьерные функции кожи и помогающие предотвратить появление сухости кожи.
Если вы заметили у кошки признаки аллергической реакции, обязательно обратитесь за консультацией к ветеринарному врачу. Вместе вы сможете определить, какую помощь можно оказать кошке, чтобы поддержать ее здоровье и улучшить состояние ее шерсти и кожи.
Поиск ветеринарного врача
Если у вас есть какие-либо опасения по поводу здоровья вашей кошки, проконсультируйтесь с ветеринарным врачом.
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