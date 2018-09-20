Расходы на содержание кошки
Покупка кошки — не такая уж значительная трата, особенно если вы не стремитесь приобрести чистопородное животное. Однако с самого начало важно понимать, что содержание питомца связано с определенными расходами, которые необходимы для обеспечения благополучия кошки на протяжении всей ее жизни. Следует обдумать эти расходы заранее.
Расходы на поддержание здоровья и благополучия кошки
Новые расходы появятся, как только вы принесете кошку или котенка домой, и будут появляться в течение всего первого года вашего совместного существования.
- В первые недели жизни котятам необходимо провести первый курс вакцинации. Это защитит их от распространенных и опасных заболеваний. Курс вакцинации состоит из двух инъекций, проводимых с промежутком в 3–4 недели. Возможно, вашей кошке уже сделали первую инъекцию, поскольку первую дозу вакцины котятам обычно вводят примерно в возрасте девяти недель. Важно помнить, что кошка не будет защищена от заражения заболеванием, пока не получит вторую инъекцию.
- Некоторые вакцины не относятся к числу обязательных, но могут быть порекомендованы ветеринарным врачом — например вакцины против заражения вирусом лейкемии кошек или бактериями Chlamydophila felis, вызывающими конъюнктивит.
- Чтобы ваша кошка не потерялась, рекомендуется установить микрочип. В некоторых случаях это является обязательным требованием для владельцев кошек. Микрочип безболезненно вживляется под кожу в области шеи животного. В дальнейшем информация о кошке может быть считана с микрочипа любым ветеринарным врачом или сотрудником приюта для кошек, воспользовавшимся портативным сканером. Микрочипирование занимает всего несколько секунд, но позволяет на всю жизнь сохранить информацию, позволяющую идентифицировать животное. Эту процедуру можно выполнить во время любого планового посещения ветеринарного врача.
- Стерилизация или кастрация — одно из самых важных решений в жизни любого владельца домашнего животного. Стерилизация не только защищает от нежелательных беременностей (что необходимо, ведь приюты для домашних животных переполнены), но и значительно снижает риск развития различных заболеваний и появления проблем с поведением. Многие приюты для домашних животных проводят стерилизацию, перед тем как отдать кошек новым владельцам. Вы также можете обсудить необходимость стерилизации вашего питомца с ветеринарным врачом.
- Ответственный владелец кошки должен помнить о ежегодных ветеринарных осмотрах животного. На таких осмотрах ветеринарный врач может оценить вес и поведение кошки, а также диагностировать возможные заболевания.
Страхование кошек
Каждый владелец хочет сделать все возможное для здоровья своей кошки, а ветеринарные врачи стараются удерживать цены на приемлемом уровне, но лечение несчастных случаев и заболеваний, требующих длительной терапии, может стоить очень дорого.
Страхование позволяет сохранять уверенность в том, что вы сможете обеспечить необходимые кошке уход и лечение даже в случае финансовых трудностей. Компании по страхованию домашних животных предлагают разные условия страхования, а стоимость страховки зависит от возраста, породы, размеров и типа кошки, а также от региона, в котором вы живете.
Самый простой способ выбрать вид страхования, который подходит для вас и вашего котенка, — это воспользоваться интернетом, чтобы изучить предлагаемые виды страхования и выбрать подходящий пакет страховых услуг. Получить информацию также можно в приемной ветеринарного врача и журналах о домашних животных.
Ежедневные расходы
Существуют факторы, которые влияют на уровень расходов на содержание кошки в долгосрочной перспективе, в числе которых порода животного, тип шерсти и ваш образ жизни. Несмотря на то, что преимущественная часть расходов ограничивается удовлетворением ежедневных потребностей, вы, возможно, с самого начала захотите выделить средства на следующие цели.
- Точить когти — это естественное поведение для кошек, поэтому важно обустроить специальное место, где животное сможет это делать. Следовательно, в доме рекомендуется установить хотя бы одну когтеточку. Желательно, чтобы у кошки также было много других игрушек, особенно если вы собираетесь содержать вашего питомца в помещении.
- Исследовать свою территорию, лазить и прятаться также характерные черты поведения кошки. Чтобы обеспечить благополучие питомца, рекомендуется установить игровые комплексы для кошек, которые создают условия для проявления физической активности и представляют собой безопасное место, где животное может прятаться.
- Очень важной составляющей ухода за кошкой являются профилактические меры, помогающие избежать заражения блохами, гельминтами или клещами. Большинство заводчиков и сотрудников приютов для домашних животных проводят первый этап профилактики до того, как животное окажется у вас. Ветеринарный врач даст более детальные рекомендации относительно режима проведения противопаразитарных обработок.
- Покупка корма и питание — это очевидные текущие расходы. Кошке рекомендуется давать высококачественный корм — он обеспечит ее необходимыми питательными веществами, потребности в которых зависят от ее возраста и образа жизни. Текстура корма может быть разной — влажной и сухой. Влажный и сухой корм можно давать кошке ежедневно в отдельных мисках.
- Чтобы создать условия, в которых кошка будет пить больше воды, рекомендуется использовать питьевые фонтанчики. Известно, что кошкам некоторых пород нравится играть с водой, поэтому такие фонтанчики также можно использовать, чтобы разнообразить игровую деятельность вашего питомца.
- Наполнитель для лотка — еще один источник расходов на содержание кошки. Важно следить за чистотой лотков, так как кошки могут отказаться от использования грязных лотков.
- Расходы на уход за шерстью кошки значительно различаются в зависимости от породы животного. Но в любом случае уход за шерстью, как правило, требует больше временных затрат, чем финансовых.
Появление в доме кошки или котенка — это волнительный и счастливый момент, когда можно с легкостью не задумываться о текущих расходах. Тем не менее важно помнить, что кошки живут до 20 лет и более, и если вы с самого начала будете знать, какие расходы требуются для содержания кошки, вы будете уверены в том, что сможете заботиться о здоровье и благополучии своего питомца на протяжении всей его жизни.
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