Страхование кошек

Каждый владелец хочет сделать все возможное для здоровья своей кошки, а ветеринарные врачи стараются удерживать цены на приемлемом уровне, но лечение несчастных случаев и заболеваний, требующих длительной терапии, может стоить очень дорого.

Страхование позволяет сохранять уверенность в том, что вы сможете обеспечить необходимые кошке уход и лечение даже в случае финансовых трудностей. Компании по страхованию домашних животных предлагают разные условия страхования, а стоимость страховки зависит от возраста, породы, размеров и типа кошки, а также от региона, в котором вы живете.

Самый простой способ выбрать вид страхования, который подходит для вас и вашего котенка, — это воспользоваться интернетом, чтобы изучить предлагаемые виды страхования и выбрать подходящий пакет страховых услуг. Получить информацию также можно в приемной ветеринарного врача и журналах о домашних животных.

Ежедневные расходы

Существуют факторы, которые влияют на уровень расходов на содержание кошки в долгосрочной перспективе, в числе которых порода животного, тип шерсти и ваш образ жизни. Несмотря на то, что преимущественная часть расходов ограничивается удовлетворением ежедневных потребностей, вы, возможно, с самого начала захотите выделить средства на следующие цели.

Точить когти — это естественное поведение для кошек, поэтому важно обустроить специальное место, где животное сможет это делать. Следовательно, в доме рекомендуется установить хотя бы одну когтеточку. Желательно, чтобы у кошки также было много других игрушек, особенно если вы собираетесь содержать вашего питомца в помещении.

Исследовать свою территорию, лазить и прятаться также характерные черты поведения кошки. Чтобы обеспечить благополучие питомца, рекомендуется установить игровые комплексы для кошек, которые создают условия для проявления физической активности и представляют собой безопасное место, где животное может прятаться.

Очень важной составляющей ухода за кошкой являются профилактические меры, помогающие избежать заражения блохами, гельминтами или клещами. Большинство заводчиков и сотрудников приютов для домашних животных проводят первый этап профилактики до того, как животное окажется у вас. Ветеринарный врач даст более детальные рекомендации относительно режима проведения противопаразитарных обработок.

Покупка корма и питание — это очевидные текущие расходы. Кошке рекомендуется давать высококачественный корм — он обеспечит ее необходимыми питательными веществами, потребности в которых зависят от ее возраста и образа жизни. Текстура корма может быть разной — влажной и сухой. Влажный и сухой корм можно давать кошке ежедневно в отдельных мисках.

Чтобы создать условия, в которых кошка будет пить больше воды, рекомендуется использовать питьевые фонтанчики. Известно, что кошкам некоторых пород нравится играть с водой, поэтому такие фонтанчики также можно использовать, чтобы разнообразить игровую деятельность вашего питомца.

Наполнитель для лотка — еще один источник расходов на содержание кошки. Важно следить за чистотой лотков, так как кошки могут отказаться от использования грязных лотков.

Расходы на уход за шерстью кошки значительно различаются в зависимости от породы животного. Но в любом случае уход за шерстью, как правило, требует больше временных затрат, чем финансовых.

Появление в доме кошки или котенка — это волнительный и счастливый момент, когда можно с легкостью не задумываться о текущих расходах. Тем не менее важно помнить, что кошки живут до 20 лет и более, и если вы с самого начала будете знать, какие расходы требуются для содержания кошки, вы будете уверены в том, что сможете заботиться о здоровье и благополучии своего питомца на протяжении всей его жизни.