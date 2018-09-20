Какую кошку выбрать — чистокровной или смешанной породы?
При выборе кошки необходимо учитывать ряд факторов. Один из них — выбор чистокровной или смешанной породы, а также понимание того, как это повлияет на потребности и характеристики животного.
Поведение кошки зависит от набора генов и ее жизненного опыта, полученного в период социализации. Это короткий для котят период, который завершается примерно в возрасте восьми недель, хотя котенок будет и дальше, примерно до шести месяцев, оставаться восприимчивым к изменению поведения.
Кошка с родословной
Чистопородные кошки составляют лишь небольшую часть популяции кошек. Термин «родословная» обычно относится к записи о родителях и происхождении кошки. Кошка с родословной регистрируется как представитель определенной породы одним из основных органов регистрации пород кошек. Это является гарантией того, что животное соответствует характеристикам породы и имеет подтвержденное происхождение.
Стоит ли заводить чистопородную кошку или нет?
На этот вопрос не существует правильного или неправильного ответа, потому что все зависит от личных предпочтений. Некоторые люди предпочитают взять кошку из приюта, сочетая доброе дело с удовольствием от появления кошки.
Иногда в приюты попадают чистопородные кошки, так как при многих клубах работает служба спасения для кошек своей породы, потерявших дом.
Иногда заводчики также ищут владельцев для кошек, которые больше не участвуют в разведении, хотя большинство заводчиков предпочитают оставлять их, предварительно стерилизовав.
Решение завести кошку с родословной или без нее влияет на выбор места приобретения кошки. Большинство чистопородных животных приобретается у заводчиков, а места приобретения беспородных кошек более разнообразны. Чаще всего это нежелательный помет, который появился у друзей или соседей, а также это могут быть приюты для животных.
Почему выбирают чистопородную кошку?
Порода создается путем избирательного скрещивания с целью получить отличные физические характеристики: например, длинную шерсть, определенную форму головы и ушей, хвост. Такой отбор также влияет на темперамент и поведение. Вот почему черты характера конкретной породы, как правило, четко определены. Гораздо сложнее угадать характер взятого из приюта или найденного котенка, и любители беспородных кошек скажут вам, что в этом и заключается очарование таких животных. Любителей чистопородных кошек привлекает не только красота животного, но и их характер.
Например, рэгдолл, как известно, — спокойная и тихая кошка, которая без труда приспосабливается к новому дому, норвежские лесные кошки обладают общительным нравом, что делает их отличными компаньонами для детей, в то время как ориенталы более требовательны к тому, сколько времени уделяет им человек, и создают очень прочные связи со своими владельцами. Знание характеристик и требований каждой чистокровной породы поможет вам выбрать кошку, которая лучше всего соответствует вашим ожиданиям.
На сегодняшний день наиболее популярными считаются рэгдолл, мэйн-кун и бенгальская порода. В последние годы произошел взрыв популярности новых пород с очень специфическими физическими характеристиками, например бесшерстных канадских сфинксов, мягких и курчавых рексов и бесхвостых мэнских кошек.
Вам захочется выбрать породу, которая нравится внешне, но более важным является то, чтобы темперамент и поведение с большой вероятностью соответствовали вашим ожиданиям. Чтобы узнать больше об уникальных характеристиках и потребностях пород кошек, воспользуйтесь нашей системой поиска пород кошек или посетите выставку кошек и поговорите с заводчиками.
Почему может быть целесообразно выбрать кошку смешанной породы?
В процессе становления породы только отдельные кошки, которые обладают требуемыми физическими характеристиками и темпераментом, используются в разведении. Если количество животных, у которых присутствуют небходимые характеристики, ограничено, генофонд в породе оказывается крайне скудным.
В этих условиях для закрепления желаемых признаков, к сожалению, приходится прибегать к близкородственным скрещиваниям. Инбридинг может повысить риск возникновения генетических заболеваний. Однако генетические тесты, которые становятся все более совершенными и доступными, во многих случаях позволяют заводчикам выявлять и предотвращать подобные проблемы. Большинство фелинологических организаций поддерживают ответственное разведение животных, основанное на добросовестной практике в вопросах селекции и использовании инбридинга.
Некоторые заводчики доводят ряд морфологических особенностей до крайности, которая известна как «гипертип». Примерами являются представители сиамской и ориентальной пород со все более вытянутой головой, а также, в противоположность им, персидские и экзотические кошки со все более плоскими мордами. Такое преувеличенное выделение особенностей экстерьера не обходится без анатомических и физиологических последствий и может стать источником заболеваний.
У беспородных кошек и животных смешанной породы генофонд намного шире. В этом случае вероятность развития наследственных заболеваний может быть значительно ниже.
Играет ли различие между полами значительную роль у кошек чистокровной или смешанной породы?
Вопрос первостепенной важности заключается в том, есть ли заметные различия в поведении и характере между котами и кошками.
Гендерные различия менее заметны у чистопородных кошек, характер которых является частью стандарта породы. Это позволяет выбрать породу, ориентируясь на характер кошки, который будет наилучшим образом соответствовать вашим предпочтениям и образу жизни.
По поводу беспородных кошек, характер которых менее предсказуем, иногда говорят, что самцы более спокойные, терпимые и свободолюбивые, а самки предпочитают держаться ближе к дому. С другой стороны, также считается, что самки могут отличаться более доминирующим поведением в доме, что иногда затрудняет совместное проживание с другими животными.
Тем не менее многие поведенческие различия, которые проявляются в период полового созревания, например необходимость помечать территорию мочой у самцов или течка у самок, обычно исчезают после стерилизации или кастрации.
Независимо от того, выберете ли вы кошку смешанной или чистокровной породы, важно помнить, что все кошки являются особенными и отличительные черты их характера или требования к содержанию могут быть разными. Поговорите с заводчиком или сотрудником центра распределения животных, который знает индивидуальные особенности каждой кошки и поможет вам определить, какая из них лучше всего подходит для вашего образа жизни и соответствует вашим требованиям.
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