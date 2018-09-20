При выборе кошки необходимо учитывать ряд факторов. Один из них — выбор чистокровной или смешанной породы, а также понимание того, как это повлияет на потребности и характеристики животного.

Поведение кошки зависит от набора генов и ее жизненного опыта, полученного в период социализации. Это короткий для котят период, который завершается примерно в возрасте восьми недель, хотя котенок будет и дальше, примерно до шести месяцев, оставаться восприимчивым к изменению поведения.

Кошка с родословной

Чистопородные кошки составляют лишь небольшую часть популяции кошек. Термин «родословная» обычно относится к записи о родителях и происхождении кошки. Кошка с родословной регистрируется как представитель определенной породы одним из основных органов регистрации пород кошек. Это является гарантией того, что животное соответствует характеристикам породы и имеет подтвержденное происхождение.

Стоит ли заводить чистопородную кошку или нет?

На этот вопрос не существует правильного или неправильного ответа, потому что все зависит от личных предпочтений. Некоторые люди предпочитают взять кошку из приюта, сочетая доброе дело с удовольствием от появления кошки.

Иногда в приюты попадают чистопородные кошки, так как при многих клубах работает служба спасения для кошек своей породы, потерявших дом.

Иногда заводчики также ищут владельцев для кошек, которые больше не участвуют в разведении, хотя большинство заводчиков предпочитают оставлять их, предварительно стерилизовав.

Решение завести кошку с родословной или без нее влияет на выбор места приобретения кошки. Большинство чистопородных животных приобретается у заводчиков, а места приобретения беспородных кошек более разнообразны. Чаще всего это нежелательный помет, который появился у друзей или соседей, а также это могут быть приюты для животных.

Почему выбирают чистопородную кошку?

Порода создается путем избирательного скрещивания с целью получить отличные физические характеристики: например, длинную шерсть, определенную форму головы и ушей, хвост. Такой отбор также влияет на темперамент и поведение. Вот почему черты характера конкретной породы, как правило, четко определены. Гораздо сложнее угадать характер взятого из приюта или найденного котенка, и любители беспородных кошек скажут вам, что в этом и заключается очарование таких животных. Любителей чистопородных кошек привлекает не только красота животного, но и их характер.

Например, рэгдолл, как известно, — спокойная и тихая кошка, которая без труда приспосабливается к новому дому, норвежские лесные кошки обладают общительным нравом, что делает их отличными компаньонами для детей, в то время как ориенталы более требовательны к тому, сколько времени уделяет им человек, и создают очень прочные связи со своими владельцами. Знание характеристик и требований каждой чистокровной породы поможет вам выбрать кошку, которая лучше всего соответствует вашим ожиданиям.

На сегодняшний день наиболее популярными считаются рэгдолл, мэйн-кун и бенгальская порода. В последние годы произошел взрыв популярности новых пород с очень специфическими физическими характеристиками, например бесшерстных канадских сфинксов, мягких и курчавых рексов и бесхвостых мэнских кошек.

Вам захочется выбрать породу, которая нравится внешне, но более важным является то, чтобы темперамент и поведение с большой вероятностью соответствовали вашим ожиданиям. Чтобы узнать больше об уникальных характеристиках и потребностях пород кошек, воспользуйтесь нашей системой поиска пород кошек или посетите выставку кошек и поговорите с заводчиками.