​От чего зависит здоровье пищеварительной системы кошки?

Влияние питания на пищеварительную систему кошки

Здоровая пищеварительная система кошки эффективно усваивает все питательные вещества, необходимые животному для поддержания здоровья. Таким образом, питание (в том числе усвояемость корма и содержание в нем питательных веществ) оказывает непосредственное влияние на здоровье пищеварительной системы и всего организма.

Кошки, в отличие от других млекопитающих, не могут самостоятельно синтезировать некоторые питательные вещества, необходимые для эффективной работы организма. В число таких питательных веществ входит таурин, содержащийся в белке, некоторые жирные кислоты, витамин D и витамин А. Для поддержания здоровья и хорошего самочувствия кошки в ее рацион должны входить эти важные нутриенты.

Cats have a high protein requirement – greater than a dog’s and a human – which is used to regenerate cells in their body, including their claws, antibodies and coat). Этот важный для кошек белок содержит 11 незаменимых аминокислот, в том числе таурин, необходимый животному для поддержания здоровья. Дефицит таурина у кошек может привести к дегенерации сетчатки глаз и заболеваниям сердца.

Fat is an energy-dense part of your cat’s diet which can contribute to overall health and the health of their digestive system. Например, кошке нужны определенные жирные кислоты для обновления клеток кожи и поддержания барьерной функции кожи. Однако количество жиров в рационе должно быть тщательно сбалансировано — потребление слишком большого количества жиров может привести к избыточному весу и другим проблемам, в том числе к нарушениям пищеварения у некоторых кошек.

One of the key components in your cat’s diet which helps support gut health is fibre, both insoluble and soluble fibre. Нерастворимая клетчатка регулирует перистальтику кишечника и увеличивает объем стула. Растворимая клетчатка действует как «загуститель», который может замедлять процесс продвижения содержимого в желудке и тонком кишечнике. Сбалансированный, полнорационный готовый корм должен содержать эти виды клетчатки в правильной пропорции для поддержания здоровья желудочно-кишечного тракта.

К другим важным элементам рациона кошки, обеспечивающим здоровье пищеварительной системы и способность усваивать питательные вещества, в которых нуждается ее организм, относятся пребиотики. Они способствуют распространению «полезных» кишечных бактерий, которые помогают поддерживать здоровье пищеварительной системы кошки. Пребиотики содержат питательные вещества, которые положительно влияют на микрофлору в желудочно-кишечном тракте животного.

Пищеварительный тракт кошки — это чувствительная и сложная система, которая нуждается в правильной поддержке для сохранения ее здорового состояния и эффективной работы. Если у вас есть вопросы, связанные с поддержанием здоровья пищеварительной системы и хорошего самочувствия вашего питомца, обратитесь к ветеринарному врачу.