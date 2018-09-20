Факторы риска для здоровья, связанные с избыточным весом и ожирением у кошек

Какие существуют факторы риска для кошек с избыточным весом или ожирением?

В целом ожирение может снизить качество и продолжительность жизни кошки: ей становится труднее играть и передвигаться, а также усложняется проведение хирургических процедур или ветеринарных осмотров.

Сахарный диабет

Кошки с ожирением гораздо больше подвержены риску развития диабета — от 80 до 90% кошек с ожирением страдают этим заболеванием, требующим ежедневного введения инсулина. Зачастую кошки излечиваются от диабета при снижении массы тела, так как имеется прямая связь между наличием жировых отложений и неспособностью организма регулировать уровень глюкозы в крови.

Ослабление иммунной системы

У кошек, страдающих ожирением, ослабляется иммунная система, в результате чего повышается риск развития инфекций. В их числе инфекции мочевыводящих путей и образование мочевых камней — проблема, часто возникающая у кошек с избыточным весом, так как они менее активны, часто потребляют меньше воды и совершают мочеиспускание реже, чем здоровые кошки.

Печеночная недостаточность

Серьезный и потенциально смертельный фактор риска для кошек с ожирением — это печеночная недостаточность. Если привычный режим питания кошки нарушается (например, по каким-то причинам она перестает получать корм), жир перемещается в печень из тех мест, где он запасался ранее, для использования в качестве источника энергии. Однако организм кошки не способен эффективно управлять этим процессом, что приводит к нарушению работы печени, а иногда с течением времени развивается смертельно опасная печеночная недостаточность.

Вылизывание шерсти и ментальное здоровье

Кошкам с избыточным весом становится трудно вылизывать шерсть, что может привести к проблемам с кожей. Кроме того, избыточный вес оказывает давление на суставы кошки и может стать причиной возникновения артрита. Также страдают сердечно-сосудистая и дыхательная системы, что приводит к одышке и заболеваниям сердца.

У кошки с избыточным весом или ожирением в конечном итоге могут возникнуть поведенческие проблемы. В случае опасности она не будет убегать или прятаться, поскольку животные с избыточным весом не способны быстро реагировать на опасность. В связи с этим они не могут следовать своим инстинктам, что может причинять им беспокойство.

Правильное питание, физические нагрузки и возможность проявлять естественное поведение защитят вашу кошку от факторов риска, связанных с развитием избыточного веса или ожирения. Для начала обратитесь за советом к ветеринарному врачу, который подскажет вам, как лучше действовать в такой ситуации.