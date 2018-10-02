Знакомство собак с кошками и другими питомцами
Собаки, как правило, соблюдают строгую иерархию во взаимоотношениях друг с другом. В связи с этим при появлении нового питомца все животные должны определить свое место в иерархии для мирного сосуществования в дальнейшем.
При знакомстве собаки с другими питомцами, проживающими в доме, важно учитывать потребности всех животных. Это позволит сохранить спокойную обстановку в доме и создать наиболее благоприятные условия для их совместного существования.
Определение совместимости питомцев
- Проконсультируйтесь с заводчиком или сотрудниками приюта. Прежде чем принести щенка домой, узнайте у заводчика или сотрудников приюта о том, что было сделано для социализации щенка. Узнайте, как щенок ведет себя с другими собаками, а также общался ли он с кошками, если у вас дома есть кошки.
- Начните знакомство до того, как новый питомец окажется у вас дома. До того, как знакомство животных состоится, можно принести из дома одеяло или игрушку, чтобы щенок привык к запаху других животных, проживающих в доме, или можно таким же образом познакомить ваших животных с запахом будущего питомца.
- Узнайте о проблемах, которые уже были выявлены. Если вы хотите взять собаку из приюта, сообщите сотрудникам приюта, есть ли у вас другие питомцы. Так вы сможете узнать, возникают ли у собаки проблемы в общении с другими животными, прежде чем решите забрать ее домой.
- Дайте животным время. Знакомьте животных постепенно и не ожидайте, что они сразу примут друг друга. Животным, проживающим в доме, нужно время, чтобы принять нового питомца, для которого изменения в его жизни тоже становятся непростым испытанием.
Знакомство щенка с собаками, проживающими в доме
- Знакомьте собак, проживающих в вашем доме, с новым питомцем постепенно. Когда щенок впервые появится в доме, отведите его в небольшое, тихое и безопасное помещение, где нет других животных, чтобы он постепенно привыкал к новой обстановке.
- Присутствуйте при первых встречах. Ответственный взрослый владелец обязательно должен присутствовать при знакомстве щенка или взрослой собаки с другими питомцами, проживающими в доме.
- Проводите знакомство животных на нейтральной территории. Для начала познакомьте собак за пределами дома на нейтральной территории. Обе собаки должны быть на поводке. У вас должна быть возможность контролировать поведение обеих собак. Дайте им возможность обнюхать и осмотреть друг друга.
- Будьте терпеливы. Не кричите на собаку, которая уже живет с вами, если она реагирует не так, как вы хотите. Дайте ей достаточно времени, чтобы привыкнуть к новой собаке.
- Держите собак на поводке. Как только спокойное взаимодействие между собаками будет налажено, возвращайтесь домой, не спуская животных с поводков. Пусть они войдут в дом вместе. Поводок будет полезен в случае, если будет нужно быстро оттащить собаку — гораздо легче потянуть за поводок, чем удерживать собаку руками, особенно если началась драка.
- Подождите, пока не будете полностью уверены в положительном исходе знакомства. Когда вы убедитесь, что собаки могут спокойно общаться, поводки по возвращении домой можно будет снять.
Важные советы для мирного сосуществования животных
- Pay extra attention to female dogs: Regardless of what people think, it is found that female dogs are more involved in aggressions than males and their fights are more difficult to resolve.
- Let them establish their hierarchy: Allow them to establish their own dynamic and give priority to the dominant dog. Собаки — это стайные животные, которые должны занимать определенное место в группе.
- Pay careful attention at meal times: Dog fights generally occur at meal times as there is an element of rivalry between them. В такие моменты отдавайте предпочтение доминирующей или агрессивной собаке. Возможно, вам даже придется разделить их зоны для кормления.
Знакомство щенка с вашими кошками
Если ваша кошка уже знает и любит собак, то знакомство пройдет намного легче. Однако, чтобы без труда провести процедуру знакомства животных, соблюдайте следующие рекомендации.
- Сохраняйте спокойствие и контроль над ситуацией: Держите собаку на поводке и успокаивайте ее во время знакомства. Обязательно поощряйте собаку за спокойное поведение.
- Allow plenty of space: Make sure your cat can’t be trapped in a corner, and choose a room where it feels comfortable and where there are places to hide – ideally with access to areas that are higher up than the dog.
- Дайте животным время. Don’t try to force your cat into contact with the new dog, let it get closer in its own time.
Знакомство вновь прибывших животных со "старожилами" требует времени, и взаимоотношения между питомцами не всегда сразу складываются идеально. Однако благодаря информации о характере и жизненном опыте вашей новой собаки, полученной до ее знакомства с новым домом, и благодаря уважению потребностей как новой собаки, так и имеющихся животных, вы начнете постепенно понимать способы взаимодействия ваших питомцев друг с другом. Это позволит создать условия для успешных и мирных взаимоотношений между животными.
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