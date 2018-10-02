Собаки, как правило, соблюдают строгую иерархию во взаимоотношениях друг с другом. В связи с этим при появлении нового питомца все животные должны определить свое место в иерархии для мирного сосуществования в дальнейшем.

При знакомстве собаки с другими питомцами, проживающими в доме, важно учитывать потребности всех животных. Это позволит сохранить спокойную обстановку в доме и создать наиболее благоприятные условия для их совместного существования.

Определение совместимости питомцев

Проконсультируйтесь с заводчиком или сотрудниками приюта. Прежде чем принести щенка домой, узнайте у заводчика или сотрудников приюта о том, что было сделано для социализации щенка. Узнайте, как щенок ведет себя с другими собаками, а также общался ли он с кошками, если у вас дома есть кошки.

Начните знакомство до того, как новый питомец окажется у вас дома. До того, как знакомство животных состоится, можно принести из дома одеяло или игрушку, чтобы щенок привык к запаху других животных, проживающих в доме, или можно таким же образом познакомить ваших животных с запахом будущего питомца.

Узнайте о проблемах, которые уже были выявлены. Если вы хотите взять собаку из приюта, сообщите сотрудникам приюта, есть ли у вас другие питомцы. Так вы сможете узнать, возникают ли у собаки проблемы в общении с другими животными, прежде чем решите забрать ее домой.

Дайте животным время. Знакомьте животных постепенно и не ожидайте, что они сразу примут друг друга. Животным, проживающим в доме, нужно время, чтобы принять нового питомца, для которого изменения в его жизни тоже становятся непростым испытанием.

Знакомство щенка с собаками, проживающими в доме