Появление щенка в доме — это волнительное событие, которое одновременно влечет за собой ряд трудностей. Появление взрослой собаки доставит не меньше радости, но для многих людей может оказаться более подходящим вариантом, о котором они, возможно, даже и не думали.

Выбираем взрослую собаку

Взрослая собака не вызывает столь сильного умиления, как щенок, но в ее содержании возникает меньше сложностей. Собака, получившая возможность обрести новый дом, часто проявляет безграничную способность любить. Кроме того, для нее уже завершился критический этап обучения, во время которого могут возникать многочисленные трудности со щенком.

Преимущества решения взять взрослую собаку из приюта

Взрослая собака чаще всего уже прошла основной курс дрессировки, хотя это нельзя знать заранее — уточните соответствующую информацию у сотрудников приюта.

То же самое касается и приучения собаки к выгулу. В отличие от щенка, взрослая собака, как правило, умеет контролировать позывы к мочеиспусканию намного лучше.

Характер взрослой собаки уже очевиден, поэтому вы можете получить лучшее представление о том, подходит ли животное вашей семье.

Взрослая собака больше не будет расти, и вы можете оценить ее размеры.

Взрослая собака, скорее всего, менее энергичная, чем щенок. Это не значит, что уровень энергии у нее низкий, просто с возрастом гиперактивная энергия, характерная для щенка, может пойти на убыль, хотя во многом это зависит от породы.

Трудности, связанные с решением взять взрослую собаку из приюта

Если взрослой собаке нужен новый дом, это может означать, что ее прошлое связано с травмирующими переживаниями. В результате вы можете столкнуться с проблемами в поведении собаки.

Нежелательное поведение может прочно укорениться, и от него будет трудно избавиться.

Если собака не приучена к выгулу, в более старшем возрасте приучить ее будет очень трудно.

Знакомство с новыми объектами окружения, к которым собака не привыкла, например с детьми, кошками или даже пылесосом, может стать травмирующим опытом для животного.

Более старший возраст может сопровождаться проблемами со здоровьем, особенно если за собакой не ухаживали должным образом, а необходимое лечение может дорого стоить. Например, у собаки могут наблюдаться такие заболевания, как ожирение, сахарный диабет, потеря зрения или слуха и проблемы с зубами.

Взрослую собаку сложнее познакомить с другими собаками, проживающими в вашем доме, чем щенка.

Информация, которую необходимо получить до появления взрослой собаки в доме

Узнайте возраст собаки.

Узнайте подробности о прошлом собаки.

Спросите о характере животного.

Узнайте, спокойно ли она ведет себя в окружении других собак.

Узнайте, как собака относится к детям.

Узнайте, существуют ли определенные раздражители, вызывающие у животного тревогу, испуг или агрессивное поведение.

Узнайте, есть ли у собаки какие-либо проблемы со здоровьем или стоматологические заболевания, была ли проведена полная вакцинация животного и есть ли какие-либо ветеринарные данные, о которых вы должны знать.

Прежде чем взять животное, посмотрите, можете ли вы провести наедине с собакой определенное время.

Проверьте, можете ли вы вывести собаку на прогулку на поводке и без поводка; совершите несколько таких прогулок.

Проверьте, можете ли вы взять собаку в машину, и посмотрите на ее реакцию.

Получив ответы на эти вопросы, вы лучше поймете характер собаки и узнаете о ее прошлом. Благодаря этому вы сможете создать комфортные и безопасные условия содержания животного с учетом его потребностей и сможете лучше подготовиться к появлению нового питомца.