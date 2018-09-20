Как взять собаку из приюта

Независимо от того, планируете ли вы завести взрослую собаку или щенка, это решение имеет свои плюсы и минусы. Это очень личное решение, которое требует тщательного изучения вопроса в целом, а также оценку условий содержания, которые вы сможете предложить собаке.

Преимущества решения взять собаку из приюта

Это может принести вам глубокое удовлетворение.

Взрослые собаки уже могут быть приучены к туалету.

Взрослые собаки могут быть обучены основным командам.

Трудности, связанные с решением взять собаку из приюта

Сложно предсказать размеры щенка смешанной породы, когда он вырастет.

Иногда у животных из приюта могут быть проблемы с поведением.

Взрослые собаки могут быть не обучены базовым правилам послушания или у них могло закрепиться нежелательное поведение.

Важные советы для тех, кто хочет взять собаку из приюта

Для успешной адаптации животного важно провести с собакой некоторое время, прежде чем забрать ее домой Постарайтесь несколько раз навестить ее, попросите разрешения вывести ее на несколько прогулок, с поводком и без него. Если возможно, пустите собаку в свой автомобиль и понаблюдайте за ее поведением в различных обстоятельствах.