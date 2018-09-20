Как взять собаку из приюта
Независимо от того, планируете ли вы завести взрослую собаку или щенка, это решение имеет свои плюсы и минусы. Это очень личное решение, которое требует тщательного изучения вопроса в целом, а также оценку условий содержания, которые вы сможете предложить собаке.
Преимущества решения взять собаку из приюта
- Это может принести вам глубокое удовлетворение.
- Взрослые собаки уже могут быть приучены к туалету.
- Взрослые собаки могут быть обучены основным командам.
Трудности, связанные с решением взять собаку из приюта
- Сложно предсказать размеры щенка смешанной породы, когда он вырастет.
- Иногда у животных из приюта могут быть проблемы с поведением.
- Взрослые собаки могут быть не обучены базовым правилам послушания или у них могло закрепиться нежелательное поведение.
Важные советы для тех, кто хочет взять собаку из приюта
Для успешной адаптации животного важно провести с собакой некоторое время, прежде чем забрать ее домой Постарайтесь несколько раз навестить ее, попросите разрешения вывести ее на несколько прогулок, с поводком и без него. Если возможно, пустите собаку в свой автомобиль и понаблюдайте за ее поведением в различных обстоятельствах.
Сотрудники центра знают особенности собак, которые находятся у них на попечении, и готовы помочь вам выбрать питомца, поэтому вы можете задать им все интересующие вас вопросы, чтобы понять характер собаки, которая вас заинтересовала. Например:
- Сколько лет собаке?
- Каковы подробности прошлой жизни собаки?
- Как она обычно себя ведет и боится ли чего-либо?
- Как собака реагирует на других животных и на детей?
- Как собака реагирует на различную обстановку?
- Может ли эта собака оставаться в одиночестве?
Появление собаки из приюта в доме
- Когда собака впервые окажется у вас дома, сохраняйте спокойствие и действуйте аккуратно. Дайте собаке возможность постепенно изучить свою новую территорию и познакомиться с семьей в течение следующих нескольких дней.
- Supervise children: If you have small children, only let them play with it when you are there so you can make sure it doesn’t get frightened.
- Introduce existing pets slowly: If you have existing pets, start by introducing them to your dog gradually and in a neutral area outside the home.
- Don’t spoil your dog: Most people feel sorry for dogs from a shelter and naturally want to help them feel comfortable in their new home. При этом они могут чрезмерно баловать собаку, что приведет к появлению у животного нежелательных привычек и к проблемам в будущем. Собаке необходим четкий набор правил поведения — это убережет ее от стресса в непонятной для нее ситуации.
- Be patient with training: Once the dog understands how to behave at home, start teaching it how to react when you take it outside. Сначала постоянно держите собаку на поводке, чтобы она не убежала. Установите ежедневные ритуалы. Если вы оставляете собаку одну дома, в момент вашего ухода она не должна находиться в состоянии стресса. Просто выйдите из дома, не разговаривая с ней, и оставайтесь равнодушными, когда вернетесь.
- Do not accept aggressive behaviour from your dog: Even a simple growl should be corrected. Если вы быстро и всегда одинаково реагируете на плохое поведение собаки, вы сможете его исправить. Работа с профессиональным дрессировщиком может помочь вам в этом. Если не обращать внимания на ранние признаки агрессивного поведения животного, в дальнейшем ситуация будет только ухудшаться.
Когда вы заводите собаку из приюта, вы берете на себя важное обязательство, поэтому решение завести такую собаку необходимо заранее тщательно обдумать. Однако если ваше решение будет взвешенным, то оно окупится полными взаимопонимания отношениями между вами и вашей собакой.
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