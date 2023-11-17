О чем говорит поведение вашего котенка
Движения и реакции вашего котенка
Чтобы понять настроение котенка, понаблюдайте за некоторыми поведенческими сигналами, которые он подает с помощью своих движений и реакций. Умея распознавать любые изменения в поведении, вы сможете обеспечить котенку все необходимое: пространство, время для игр, питание.
Спокойные
Интерес
Спокойное состояние
Беспокойство
Страх
Контроль поведения
На поведение котенка сильно влияет поведение других. В первые недели и месяцы котенок заимствует определенные модели поведения у своих братьев, сестер и матери. Когда вы приносите его домой, вы должны закрепить положительное поведение, которое он демонстрирует, и свести к минимуму любые негативные действия.
Как поощрять хорошее поведение
Когда дело доходит до обучения хорошему поведению, ключевым моментом является последовательность. Если ваш котенок получает разные сигналы от разных людей в доме, он может растеряться и поэтому будет чаще проявлять нежелательное поведение.
Закрепление шаблонов поведения
Очень важно обращать внимание на хорошее поведение котенка. В основном котенок учится, выстраивая связь между определенными действиями (своими и чужими) и результатом. Если котенок убегает, услышав громкий шум или увидев в доме незнакомцев, не закрепляйте у него чувство беспокойства, беря на руки или лаская своего питомца. Вместо этого спокойно и непринужденно предложите ему игрушку, выманивая из укрытия. Так котенок начнет понимать, что для беспокойства нет причин, и в будущем будет спокойнее реагировать на подобные ситуации.
Каковы причины нежелательного поведения у котят?
Кошки — существа привычки и особенно ценят установленный распорядок дня. Такое поведение, как царапание мебели, укусы или отказ от использования туалетного лотка, часто может быть признаком того, что котенку некомфортно или его распорядок нарушен. Как и в случае укрепления хорошего поведения, если вы заметите, что деструктивное поведение усугубляется, подумайте, может ли тому быть скрытая причина.
Как котята ухаживают за своей шерстью
Кошки известны своей чистоплотностью, и котята не исключение. Однако уход за шерстью — это не просто вылизывание отмерших волосков и грязи. Это действие также выполняет эмоциональную функцию для вашего питомца.
Как и зачем котята вылизываются
Котята и кошки вылизывают себя не только для поддержания гигиены, но и для снятия стресса. Вы можете заметить, что ваш котенок чаще вылизывается, когда, например, смотрит в окно. Часто таким способом он расходуют лишнюю энергию, если не могут выйти на улицу.
Как узнать, что котенок слишком много вылизывается?
Если котенок слишком часто вылизывается, у него могут появиться проплешины или раздражения кожи. В тяжелых случаях котенок может даже начать кусать себя. Такие действия могут означать беспокойство, вызванное стрессовым событием или незнакомой средой, или могут указывать на проблему со здоровьем, например гипертиреоз. Если вы заметили, что котенок слишком часто вылизывается, важно проконсультироваться с ветеринарным врачом.
Эволюция поведения кошек
Домашняя кошка — представитель семейства кошачьих, который появился совсем недавно. В отличие от некоторых других домашних животных, таких как собаки или крупный рогатый скот, кошки сохранили высокую степень независимости от людей. Поэтому отношения между кошками и их владельцами чаще всего основаны на взаимной выгоде.
Несмотря на одомашнивание и селекцию для получения уникальных характеристик у разных пород, большинство наших товарищей из семейства кошачьих сохранили некоторые физические и поведенческие признаки своих диких предков. Во многих отношениях они выглядят и ведут себя почти как степная кошка или другие дикие кошки, крупные или мелкие.
Объяснение поведения котенка
В первые месяцы котенок может царапаться, чтобы удалить внешний слой своих ногтей и позволить им расти. Это также естественный способ для котят отмечать свою территорию. Чтобы котенок не царапал мебель, купите подходящие альтернативы, например когтеточку или коврик. Поскольку кошки царапаются, чтобы пометить свою территорию, важно поместить когтеточки в те места, которые они обычно царапают.
Распространенная ошибка владельцев домашних животных заключается в том, что они разрешают котятам играть со своими руками. Это может подсознательно укрепить у котенка мысль, что ему разрешено покусывать, кусать или царапать вашу руку. Лучший способ удержать питомца от такого поведения — предложить ему для забавы игрушки на выбор.
Другой причиной того, что котенок кусается, может быть нарушение привычного распорядка. Смена места для сна или приема пищи, знакомство с новыми членами семьи или переезд — все это может повысить тревожность у котенка. Если не обратить на это внимание и не помочь ему, такие перемены могут спровоцировать кусание.
Такое поведение может быть обусловлено несколькими причинами. Во-первых, подумайте, удобно ли лоток расположен для котенка: достаточно далеко от мисок для корма, в легкодоступном, но незаметном месте, где вашего питомца не побеспокоят. Причиной отказа от лотка может стать стресс или страх, возникающий у котенка, если он пользуется лотком совместно с другой кошкой. Рекомендуется поставить как минимум по одному лотку для каждой кошки и еще один запасной.
Как и кусание, отказ котенка от лотка может быть вызван тревожностью или нарушением привычного режима. Подумайте, не изменились ли в последнее время обычный режим котенка и окружающая его обстановка.
Если вы устранили все возможные причины, такое поведение может служить признаком заболевания. Если вы сомневаетесь в состоянии здоровья или поведении котенка, обратитесь к ветеринарному врачу.
Мяуканье котенка может иметь несколько разных значений в зависимости от контекста, тона или продолжительности. Если котенок мяукает, возможно, он голоден, хочет поиграть или просто приветствует вас. Если вы научитесь понимать изменения голоса, движений и реакций своего котенка, это станет отличной основой для длительных полноценных отношений. Подробнее о распознавании социальных сигналов котенка см. выше.
Уход за шерстью котенка
Узнайте, как можно ухаживать за шерстью своего котенка и поддерживать его гигиену, от чистки шерсти и купания до ухода за когтями и зубами.
Здоровье вашего котенка
Внимательно наблюдая за питомцем, вы заметите любые отклонения от нормы в поведении котенка, которые могут свидетельствовать об изменениях в его здоровье. Ознакомьтесь с пошаговыми инструкциями по поддержанию здоровья котенка и описанием случаев, когда может потребоваться консультация ветеринарного врача.