Основы груминга котенка
Начинать ухаживать за шерстью котенка лучше с раннего возраста — это поможет укрепить его привязанность к вам и усилит эмоциональную связь между вами и вашим новым питомцем. Кроме того, котенок быстрее привыкнет к физическому контакту, благодаря чему уход за шерстью не будет вызывать неприятных эмоций ни у него, ни у вас.
Как расчесывать шерсть котенка
Многие котята могут самостоятельно ухаживать за своей шерстью, но регулярное вычесывание помогает избавиться от отлинявшей шерсти и скопившейся грязи, которые могут приводить к образованию волосяных комочков.
Особое внимание следует уделять лапам, областям за ушами и под подбородком. В этих местах наиболее часто образуются колтуны, которые очень сложно распутать.
Короткая шерсть
Шерсть средней и большой длины
У кошек с густой шерстью, таких как норвежская лесная или мэйн-кун, могут образовываться колтуны. Предотвратить их появление помогут спреи-кондиционеры.
Известно, что котята довольно чувствительны, поэтому важно аккуратно знакомить их с новыми ситуациями, убедившись, что им максимально комфортно во всех отношениях. Это позволит избежать негативного поведения при купании в будущем и уменьшить стресс для вашего котенка.
Как просушить шерсть котенка после купания
Сразу же после купания достаньте котенка из ванны и оберните его чистым, теплым полотенцем. Легонько промокните влагу, начиная с животика и переходя на спину, хвост и голову.
Если вы хотите воспользоваться феном, важно убедиться, что воздух не слишком горячий или холодный и что шум не пугает котенка. Никогда не сушите голову котенка с помощью фена. Вместо этого слегка помассируйте ее сухим полотенцем.
Чистка ушей котенка
Рекомендуем регулярно проверять уши котенка на наличие загрязнений, посторонних предметов, покраснений, зуда, порезов или царапин и аномальных запахов.
Если уши котенка необходимо чистить дома, ветеринарный врач может назначить для этого специальный раствор. Аккуратно выдавите несколько капель в слуховой канал котенка, а затем осторожно помассируйте основание уха. Наконец, удалите излишки с помощью чистой салфетки. Если вы сомневаетесь в здоровье ушей котенка, обратитесь к ветеринарному врачу.
Уход за зубами котенка
Важно следить за гигиеной ротовой полости котенка, так как зубной камень и зубной налет могут привести к потере зубов, воспалению десен и появлению неприятного запаха из пасти животного. Вы можете начать осторожно чистить котенку зубы, когда у него вырастет большая часть молочных зубов. Постоянные зубы у котят начинают появляться в четыре месяца.
Если у вас есть какие-либо опасения по поводу состояния зубов вашего котенка, посоветуйтесь с ветеринарным врачом.