    Груминг котят

    Основы груминга котенка

    Если вы с раннего возраста начнете приучать котенка к уходу за шерстью, по мере взросления он будет все легче переносить эту процедуру. Каждая порода обладает уникальными потребностями в уходе за шерстью, понимание которых является главным условием для поддержания здоровья шерсти вашего котенка.

    Начинать ухаживать за шерстью котенка лучше с раннего возраста — это поможет укрепить его привязанность к вам и усилит эмоциональную связь между вами и вашим новым питомцем. Кроме того, котенок быстрее привыкнет к физическому контакту, благодаря чему уход за шерстью не будет вызывать неприятных эмоций ни у него, ни у вас.

    Как расчесывать шерсть котенка

    Многие котята могут самостоятельно ухаживать за своей шерстью, но регулярное вычесывание помогает избавиться от отлинявшей шерсти и скопившейся грязи, которые могут приводить к образованию волосяных комочков.

    Особое внимание следует уделять лапам, областям за ушами и под подбородком. В этих местах наиболее часто образуются колтуны, которые очень сложно распутать.

    Kitten lying down on a white blanket licking its paw

    Короткая шерсть

    Еженедельного вычесывания будет достаточно для поддержания короткой шерсти в хорошем состоянии. Сначала используйте перчатку для груминга, чтобы аккуратно помассировать кожу котенка против роста шерсти, удаляя отмершие волоски, частички кожи и загрязнения. После этого мягкой щеткой аккуратно расчешите запутавшуюся шерсть.

    Maine Coon Kitten lying down on a cat tree

    Шерсть средней и большой длины

    Шерсть средней длины требует нескольких минут вычесывания один или два раза в неделю, в то время как котятам с длинной шерстью вычесывание может требоваться ежедневно. Для удаления грязи и органических загрязнений с шерсти этих типов лучше всего подходят обычная щетка и расческа с крупными зубьями. Расческу следует использовать с осторожностью, так как по сравнению со щеткой она глубже проникает в шерсть, что увеличивает риск травмирования кожи.

    У кошек с густой шерстью, таких как норвежская лесная или мэйн-кун, могут образовываться колтуны. Предотвратить их появление помогут спреи-кондиционеры.

    Bengal kitten standing in a bathroom

    Известно, что котята довольно чувствительны, поэтому важно аккуратно знакомить их с новыми ситуациями, убедившись, что им максимально комфортно во всех отношениях. Это позволит избежать негативного поведения при купании в будущем и уменьшить стресс для вашего котенка.

    Kitten wrapped in a white blanket

    Как просушить шерсть котенка после купания

    Сразу же после купания достаньте котенка из ванны и оберните его чистым, теплым полотенцем. Легонько промокните влагу, начиная с животика и переходя на спину, хвост и голову.

    Если вы хотите воспользоваться феном, важно убедиться, что воздух не слишком горячий или холодный и что шум не пугает котенка. Никогда не сушите голову котенка с помощью фена. Вместо этого слегка помассируйте ее сухим полотенцем.

    Kitten being held by owner

    Чистка ушей котенка

    Рекомендуем регулярно проверять уши котенка на наличие загрязнений, посторонних предметов, покраснений, зуда, порезов или царапин и аномальных запахов.

    Если уши котенка необходимо чистить дома, ветеринарный врач может назначить для этого специальный раствор. Аккуратно выдавите несколько капель в слуховой канал котенка, а затем осторожно помассируйте основание уха. Наконец, удалите излишки с помощью чистой салфетки. Если вы сомневаетесь в здоровье ушей котенка, обратитесь к ветеринарному врачу.

    Kitten-sitting-down-licking-its-lips

    Уход за зубами котенка

    Важно следить за гигиеной ротовой полости котенка, так как зубной камень и зубной налет могут привести к потере зубов, воспалению десен и появлению неприятного запаха из пасти животного. Вы можете начать осторожно чистить котенку зубы, когда у него вырастет большая часть молочных зубов. Постоянные зубы у котят начинают появляться в четыре месяца.

    Если у вас есть какие-либо опасения по поводу состояния зубов вашего котенка, посоветуйтесь с ветеринарным врачом.

    Bengal-kitten-yawning-next-to-a-window

    Как чистить зубы котятам

    Чтобы почистить зубы котенка, используйте специальную зубную щетку для кошек и попросите ветеринарного врача порекомендовать подходящую для котят зубную пасту. Осторожно введите щетку в ротовую полость, чтобы котенок привык к ощущениям. Считается, что чистка по кругу от коренных зубов до резцов доставляет котятам меньше дискомфорта. Аккуратно почистите зубы круговыми движениями, стараясь не повредить десны.

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