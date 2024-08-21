Шерсть средней длины требует нескольких минут вычесывания один или два раза в неделю, в то время как котятам с длинной шерстью вычесывание может требоваться ежедневно. Для удаления грязи и органических загрязнений с шерсти этих типов лучше всего подходят обычная щетка и расческа с крупными зубьями. Расческу следует использовать с осторожностью, так как по сравнению со щеткой она глубже проникает в шерсть, что увеличивает риск травмирования кожи.

У кошек с густой шерстью, таких как норвежская лесная или мэйн-кун, могут образовываться колтуны. Предотвратить их появление помогут спреи-кондиционеры.