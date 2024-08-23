Социализация и игры для котенка
Вопросы социализации котенка
- Устраняет страх и беспокойство, связанные с новыми событиями в жизни.
- помогает освоиться в новом доме после переезда;
- помогает привыкнуть к другим людям, животным и местам;
- учит различать правильное и неправильное поведение;
- делает их более любопытными и любознательными во взрослой жизни.
Основы социализации
Чтобы успешно социализировать котенка и познакомить его с новой обстановкой, новыми звуками, людьми, местами и запахами, следует принять во внимание несколько факторов.
Уважайте их независимость
В жизни вашего котенка ключевую роль играют четыре зоны: зона кормления, зона сна, туалет, игровая зона. Во время социализации котенка важно уважать границы этих зон и не нарушать повседневную активность своего питомца.
Награда за хорошее поведение
Важная часть процесса обучения котенка – поощрение его за правильное поведение. Когда он ведет себя так, как нужно, попробуйте дать ему кусочек корма, который ему нравится, или приласкайте. Все это послужит для вашего котенка стимулом вести себя хорошо и в дальнейшем.
Начать как можно раньше
Котята быстро учатся, поэтому социализацией рекомендуется заняться сразу после их переезда в ваш дом.
Выделите время для игр
Игра — это ключ к социализации котенка, так как она позволяет ему исследовать территорию, развиваться физически и формировать прочную привязанность к вам.
Наполните жизнь своего котенка новыми впечатлениями
Котенок, который с самого раннего возраста общается с разными людьми, слышит разные звуки и получает разные впечатления, вырастает более уверенным и уравновешенным. Очень важно, чтобы он привык к встречам и физическим контактам с новыми людьми.
Однако, если вы переусердствуете, котенок может получить стресс и выработать негативную ассоциацию с человеком или действием. Поэтому действуйте осторожно, чтобы ваш котенок всегда чувствовал себя в безопасности, и уделяйте пристальное внимание его реакциям.
Пошаговые инструкции по наблюдению за физическим и когнитивным благополучием котенка
- оставаться здоровым;
- осваивать новые навыки;
- поддерживать умственные способности;
- исследовать окружающую обстановку;
- избежать ожирения;
- предотвратить проблемы со здоровьем в более зрелом возрасте;
- сформировать сильную привязанность к вам.
Игры
Игры стимулируют умственное и физическое развитие котят, а также позволяют проявиться их естественным повадкам. Поэтому с котенком следует играть два или три раза в день по 15 минут.
Игры, включающие в себя бег и преследование
Вид движущегося объекта немедленно вызывает у вашего котенка желание побежать за ним и догнать его. Для поддержания двигательной активности питомца мы рекомендуем следующие игрушки:
- механические или движущиеся мыши;
- шарик из мягкой бумаги для катания по полу;
- фонарики;
- игрушки «удочки-дразнилки»;
- свисающий шнурок
Лазание
Котята любят лазать, поэтому игровой комплекс — их любимое место. Вот еще несколько способов побудить котенка размяться и полазать:
- Поместите подушку на высокую полку, куда он сможет безопасно забраться.
- Высокие когтеточки
Однако помните, что из-за недостаточно развитой координации котенок может упасть. В первые месяцы за ними нужно приглядывать.
Активные кормления
В дикой природе кошки охотятся, и в домашних условиях можно дать котенку такую возможность при помощи игр и игрушек, которые «выдают» корм понемногу в ответ на требуемое действие. Это способствует повышению активности котенка во время кормления и обеспечивает стимуляцию его умственных и физических способностей. Другой способ – спрятать корм, чтобы котенок нашел его самостоятельно.
Признаки того, что вашему котенку нужно больше двигаться
Чрезмерный набор веса
Деструктивное или агрессивное поведение
Вялость
Отсутствие интереса к игрушкам и играм
Воспитание котенка
Следует как можно раньше приступать к воспитанию котенка, чтобы избежать формирования нежелательного поведения и помочь котенку правильно реагировать на окружающую обстановку во взрослом возрасте.
Питание, учитывающее индивидуальные потребности котенка
Рационы ROYAL CANIN® для котят поддерживают рост и развитие вашего питомца, обеспечивая его всеми необходимыми питательными веществами для удовлетворения потребностей котенка в первый год жизни.