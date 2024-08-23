Социализация и игры для котенка

Котенок, который с самого раннего возраста общается с разными людьми, слышит разные звуки и получает разные впечатления, вырастает более уверенным и уравновешенным. Очень важно, чтобы он привык к встречам и физическим контактам с новыми людьми.



Однако, если вы переусердствуете, котенок может получить стресс и выработать негативную ассоциацию с человеком или действием. Поэтому действуйте осторожно, чтобы ваш котенок всегда чувствовал себя в безопасности, и уделяйте пристальное внимание его реакциям.

