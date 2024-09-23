Рацион и кормление котят

Прежде чем привезти котенка домой, узнайте, к какой еде он привык и какое количество корма ему дают в день. Любые внезапные изменения в рационе могут вызвать у котенка пищевое расстройство. Он легче приспособится к новому дому, если еда будет знакомой.

Следите за весом котенка, чтобы он не худел и не набирал избыточный вес. И то, и другое может вызвать проблемы со здоровьем. Соблюдайте рекомендации по кормлению, указанные на упаковке. Проконсультируйтесь с ветеринарным специалистом, если вас беспокоит вес или скорость роста котенка.