Место для сна Обеспечьте кошке безопасное и уютное место для сна. Некоторые котята любят спать в разных местах, поэтому может потребоваться несколько лежанок.





Переноска Выберите устойчивую и темную (или накрываемую) переноску, в которой будет достаточно места для котенка, даже когда он вырастет.





Миски для воды и корма Большинство кошек предпочитают керамические, стеклянные миски или миски из нержавеющей стали. Рекомендуем предоставить кошке несколько мисок на выбор — особенно это касается мисок для воды.





Корм для котят, помогающий им расти Сначала давайте котенку корм, которым его кормил предыдущий владелец.





Ошейник На ошейнике должен быть адресник с информацией о владельце. Выбирайте такой ошейник, который можно регулировать по мере роста котенка. Рекомендуется использовать саморасстегивающиеся ошейники – так котенок не сможет зацепиться ошейником и застрять.





Туалетный лоток Закрытый лоток (туалетный домик) лучше всего подходит, чтобы уменьшить рассыпание наполнителя и распространение запахов. Следует также купить совок для уборки.





Чистящие средства Запаситесь безопасными чистящими средствами без запаха для любых непредвиденных случаев.





Средства по уходу за шерстью Выберите щетку или расческу, подходящую для шерсти вашего котенка, а также приобретите когтерезы для кошек.





Средства гигиены Купите зубную щетку и зубную пасту для кошек. Зубная щетка-напальчник подойдет лучше всего.





Когтеточка Защитите свою мебель, удовлетворив желание котенка точить когти.





Игровой комплекс для кошек Комплекс, напоминающий дерево как минимум с двумя «ветками», поможет поддерживать физическую и умственную активность вашего питомца.



