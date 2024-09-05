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Подготовка к появлению котенка

Переезд в новый дом — настоящий переворот в жизни котенка. Чтобы помочь ему освоиться и чувствовать себя в безопасности в новой обстановке, очень важно подготовиться к его появлению.
Подготовка к появлению котенка

Как подготовить дом к появлению котенка

Перед тем как забрать котенка домой, убедитесь, что все готово к его появлению. Кроме приобретения всего необходимого вам следует также подготовить свой дом и членов семьи. Примите во внимание следующие рекомендации:

  • Обеспечение безопасности котенка в доме и во дворе
  • Покупка набора необходимых аксессуаров для котенка, таких как переноска, туалетный лоток и игрушки
  • Выбор оптимального корма для котенка
    Подготовка членов семьи, домашних животных и гостей к появлению нового питомца
  • Подготовка членов семьи, домашних животных и гостей к появлению нового питомца
  • Поиск ветеринарного врача

    • Пошаговые инструкции по созданию безопасных условий для содержания котенка в доме

    Котята любят лазать, исследовать окружающую обстановку и прятаться. Поэтому крайне важно позаботиться о безопасности питомца и заранее подготовить дом к его появлению. Мы составили контрольный список, чтобы помочь вам в этом.
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    1.Ядовитые комнатные растения

    Некоторые комнатные растения (например, лилии) могут быть ядовитыми для кошек. Попросите у ветеринарного врача полный список таких растений. Лучше убрать их из дома еще до прибытия котенка.

    2.Унитазы и мусорные баки

    Закрывайте унитазы и мусорные баки, чтобы котенок не упал в них. Помимо этого, прячьте от котенка ленты мешков для мусора, чтобы питомец не запутался в них или не проглотил.

    3.Опасные вещества

    Убедитесь, что лекарства, чистящие средства и другие токсичные вещества хранятся в безопасном месте. Некоторые средства от блох для собак опасны для кошек, а антифриз представляет для них смертельную угрозу.

    4.Укромные места

    Котята любят прятаться в таких местах, как корзины для белья, сушильные машины и пространства под мебелью. Определите места, где ваш котенок может спрятаться, и либо заблокируйте их, либо следите за тем, чтобы котенок не оказался в ловушке.

    5.Электрические кабели и розетки

    Чтобы предотвратить разгрызание котенком кабелей или его запутывание в проводах, спрячьте их с помощью специальных коробов или стяжек. Не забудьте также закрыть розетки крышками.

    6.Ядовитые продукты

    Некоторые из полезных или вкусных для людей продуктов могут быть ядовитыми для кошек или вызывать у них проблемы с пищеварением. К таким продуктам относятся лук, чеснок, сырые яйца, сырое мясо, шоколад, коровье молоко, виноград и изюм. Поэтому храните свою еду вне зоны досягаемости котенка и предупредите членов семьи, что ему можно давать только специальный корм.

    7.Мелкие предметы

    Спрячьте мелкие предметы, такие как пуговицы и детские игрушки, которые котенок может проглотить. Кроме того, не оставляйте на виду пластиковые пакеты и пенопластовые предметы, так как котенок может разгрызть их и подавиться.

    Создание безопасных условий для котенка в саду

    В первое время котенок не будет выходить на улицу, однако вы должны убедиться, что ваш сад безопасен и подготовлен к его появлению. Вот важные моменты, о которых следует позаботиться:
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    1.Ограждение участка

    Ваш котенок скоро научится перелезать через заборы и ворота. Но даже если ваш сад полностью огорожен, стоит убедиться в отсутствии отверстий, в которые котенок может пролезть, пока он маленький.

    2.Ядовитые садовые растения

    Как и комнатные растения, многие уличные растения ядовиты для кошек. Даже если кошка избегает их, она может слизывать пыльцу, случайно попавшую на шерсть. Чтобы обезопасить питомца, попросите у ветеринарного врача список ядовитых растений в вашем регионе и устраните опасные.

    3.Возможные опасности

    Осмотрите свой двор, чтобы убедиться, что в нем не осталось опасных для котенка предметов и мест, где он может пораниться или застрять.

    4.Пруды и другие водоемы

    Безопаснее всего закрывать пруды и водоемы с крутыми берегами, чтобы котенок не мог упасть в них и утонуть, и чтобы он не пил из них.

    5.Инструменты и мелкие предметы

    Убедитесь, что в вашем саду нет мелких предметов, которые ваш котенок может проглотить или подавиться ими. Спрячьте также острые садовые инструменты.

    6.Опасные вещества

    Храните все садовые химикаты, такие как удобрения, инсектициды, краски и растворители, в безопасном и закрытом месте.

    Что потребуется для ухода за котенком

    Прежде чем завести котенка, подготовьте все необходимое, чтобы позаботиться о нем и помочь ему освоиться в новом доме. Вот основные необходимые вещи.
    Корм для котенка

    Оптимальный первый корм для котят

    Пищеварительная система котят очень чувствительна, поэтому резкое изменение рациона может привести к нарушению пищеварения и даже вызвать настороженное отношение к корму. Сначала лучше придерживаться той же диеты, что и предыдущий владелец.

    Очень важно правильно подобрать корм для котенка, так как от этого зависит его здоровье и развитие. На каждом этапе роста важен точный баланс питательных веществ, в том числе белков, витаминов и минералов.

    Нормы корма для котенка

    Пошаговые инструкции по переводу на новый корм для котят

    Через несколько дней после прибытия котенка можно постепенно переводить его на новый корм. Переводите котенка на новый корм постепенно в течение недели.

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    Sacred Birman kitten eating wet food in black and white on a white background

    Рацион и кормление котят

    Закрепление правильных пищевых привычек у котенка, а также рацион, содержащий все необходимые питательные вещества, крайне важны для долгой и здоровой жизни питомца.

    Кормление котенка

    Подготовка членов семьи и домашних животных к появлению котенка

    Котята могут легко приходить в волнение и пугаться при взаимодействии с другими животными и людьми, поэтому очень важно правильно подготовить к этому всех, кто бывает у вас дома.

    Подготовка членов семьи
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    Как найти ветеринарного врача

    Ветеринарный врач станет важной частью жизни вашего котенка и по мере его взросления будет помогать заботиться о его здоровье. Поэтому важно найти врача, которому вы доверяете, до переезда котенка в ваш дом, так как вскоре после этого ему потребуется обследование.

    Выбор ветеринарного врача
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    Какие факторы следует учитывать?

    Одним из лучших способов найти хорошего ветеринарного врача являются рекомендации друзей и членов семьи. Кроме того, необходимо учитывать следующие факторы.

    • Расположение: можете ли вы быстро добраться до клиники? Есть ли рядом парковка?
    • Помещение: как вы оцениваете чистоту, оснащенность и состояние клиники?
    • Услуги: предоставляет ли клиника услуги экстренной помощи? Работает ли по вечерам и в выходные?
    Выбор ветеринарного врача
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    Первый визит к ветеринарному врачу

    Сегодня некоторые ветеринарные клиники ориентированы на кошек, там для них выделяют время для проведения операций и специальные зоны ожидания. Стоит проверить, доступны ли такие возможности, а также специализируется ли ветеринарный врач на кошках. Прежде чем выбрать врача, встретьтесь с ним и убедитесь, что вам комфортно общаться с ним.

    Выбрав ветеринарного врача, держите под рукой номер его телефона на случай экстренной ситуации.

    Знакомство с врачом
    Встреча с котенком

    Первая встреча и переезд котенка к вам домой

    Первые дни, проведенные с вашим питомцем, — отличная возможность обеспечить ему здоровье в будущем.

    Переезд котенка к вам домой
    Поиск ветеринарного врача

    Найдите ветеринарного врача

    Прежде чем брать котенка, важно найти ветеринарного врача. Найти ветеринарного врача поблизости.

    Найдите ветеринарного врача

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