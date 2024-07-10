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Хотя котенок может быстро привыкнуть к вам, его естественная склонность убегать и прятаться по-прежнему может проявляться при встрече с новыми людьми. Вот наши главные советы по знакомству с питомцем, которые помогут ему чувствовать себя увереннее.
Brown tabby kitten being held by owner in a grey top

Для детей кошки могут стать отличными домашними питомцами, но важно объяснить ребенку, как ухаживать за котенком, и правильно познакомить с ним. Дети иногда могут быть слишком грубыми или чересчур эмоциональными при общении с котятами, поэтому стоит учитывать следующее:

Знакомство котенка с детьми

Для детей кошки могут стать отличными домашними питомцами, но важно объяснить ребенку, как ухаживать за котенком, и правильно познакомить с ним. Дети иногда могут быть слишком грубыми или чересчур эмоциональными при общении с котятами, поэтому стоит учитывать следующее:

Sacred Birman black and white kitten playing with red ball

Первая неделя котенка в новом доме

Первые несколько дней и недель в новом доме являются ключевыми для построения прочных отношений между вами и вашим питомцем. Необходимо, чтобы котенок освоился и привык к режиму. Это минимизирует стресс от перемен для нового члена семьи.

Переезд котенка к вам домой

Давайте котенку возможность отдохнуть

Ваш котенок еще не умеет избегать детей, когда ему нужен покой. Поэтому позаботьтесь о том, чтобы дети давали котенку отдохнуть и не будили его, ведь сон крайне важен для его развития.

Научите детей бережному обращению с животными

Покажите детям, как гладить котенка и как поднимать его, положив одну руку под живот, а другой поддерживая заднюю часть тела. Однако будет лучше, если поначалу они не будут поднимать котенка. А если дети все-таки это делают, убедитесь, что они не слишком сильно его сжимают.

Обеспечьте тишину и спокойствие

Попросите детей посидеть спокойно и подождать, пока котенок сам подойдет к ним. Объясните, что слишком активное или шумное поведение может сильно напугать котят.

Будьте аккуратны во время игр

Дети должны понимать, что ваш котенок — это не игрушка. Покажите им, как играть с котенком, не причиняя ему вреда. Ведь игры должны приносить удовольствие всем участникам.

Будьте настороже

Чтобы избежать неприятных царапин, следует всегда присматривать за общением маленьких детей с котятами.

Пошаговые инструкции по знакомству котенка с другими питомцами

Checklist

Kitten standing outdoors being groomed by mother cat

Домашним животным, особенно кошкам, присуще территориальное поведение. Поэтому очень важно подготовиться к знакомству питомцев и внимательно наблюдать за каждым из них. Вот несколько важных рекомендаций.