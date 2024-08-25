Котенок в доме: первая неделя с вами
Что нужно знать для ухода за котенком
Если вы хотите завести котенка, следует учесть множество факторов. Прежде чем привезти питомца, вам нужно тщательно подготовиться и узнать, как провести с ним первые сутки (например, чем его кормить).
В течение первой недели рекомендуем приучать котенка к распорядку дня, а также отвести его к ветеринарному врачу и начать социализацию вашего питомца. Кроме того, важно знать, как познакомить котенка с другими вашими питомцами, друзьями, родственниками и детьми, а также организовать его первые выходы на улицу после вакцинации.
Вы готовы забрать котенка домой?
К появлению котенка в доме важно подготовиться. Убедитесь в том, что ваш дом безопасен для котенка, и приготовьте все необходимое: спальное место, миски для корма и воды, туалетный лоток и игрушки.
Вам также понадобится переноска для кошек и корм, которым предыдущий владелец кормил котенка. Будет полезно заранее найти ветеринарного врача, которому вы доверяете, и запланировать визит к нему через несколько дней после появления котенка у вас.
Позаботьтесь о безопасности котенка в новом доме и подготовьте пространство, где он будет жить. Для переезда также понадобится переноска. Кроме того, лучше всего заранее найти ветеринарного врача, чтобы записаться на осмотр через несколько дней после переезда.
Нельзя забирать котят до достижения ими возраста восьми недель. Некоторые заводчики оставляют котят с матерью и однопометниками до возраста 12 недель. К этому моменту должен быть завершен процесс отъема и котята должны быть переведены на твердый корм и иметь базовые социальные навыки, необходимые для взаимодействия с другими кошками. Кроме того, возраст между 8 и 16 неделями хорошо подходит для переезда, так как в это время начинается процесс понимания котятами своего положения в доме.
Лучше всего забрать котенка к себе, когда есть несколько свободных дней, которые вы можете спокойно провести с ним дома. Гостей в эти дни лучше не приглашать. Постарайтесь забрать питомца утром, чтобы у него было время привыкнуть к новому дому до вечера.
Расспросите о привычном рационе и режиме кормления котенка, а также узнайте, приучен ли он к лотку. Узнайте, был ли проведен ветеринарный осмотр, вакцинация, антигельминтная обработка и чипирование. Расспросите также о любимых игрушках котенка.
Если возможно, за несколько дней до того, как забрать котенка, принесите ему несколько игрушек и одеяло, чтобы ваш будущий питомец привык к запаху и был спокойнее в дороге и после переезда.
Независимо от вида транспорта необходимо взять с собой переноску для кошек. И в машине, и в общественном транспорте нахождение кошки без переноски опасно и может закончиться травмой или побегом.
Выберите переноску, которая будет подходить котенку и во взрослом возрасте, и для его комфорта положите в нее одеяло. Затемненная переноска обеспечит котенку чувство защищенности. И не забудьте взять с собой несколько бумажных полотенец и сменное одеяло на случай происшествий во время поездки. Во время поездки держите переноску рядом с собой, чтобы котенку было спокойнее.
Если вы едете на машине, двигайтесь спокойно и без резких движений, чтобы не вызвать у котенка стресс.
Пристегните переноску ремнем безопасности, чтобы она не скользила, или дайте ее в руки пассажиру.
Чтобы котенок чувствовал себя в безопасности, накройте переноску светлым покрывалом или положите в нее игрушки или подстилку со знакомым питомцу запахом. Безопаснее всего оставить животное в переноске на всю поездку, вы можете помочь ему успокоиться, разговаривая ласковым тоном.
Первый день жизни котенка в вашем доме
Котята очень чувствительны к любым переменам, поэтому крайне важно соблюдать осторожность при появлении нового питомца в доме. Эти важные советы помогут вашему котенку спокойно перенести перемены.
Поддерживайте тишину и спокойствие в доме
Новые визуальные образы, звуки и запахи в доме, а также разлука с матерью могут стать источниками стресса для котенка. Поэтому следует соблюдать в доме тишину и спокойствие.
Предоставьте котенку возможность исследовать окружающую обстановку
Приехав домой, поставьте переноску в комнате, подготовленной для котенка, и откройте дверку. Предоставьте котенку возможность исследовать пространство в своем темпе и постарайтесь не трогать его в это время.
Покажите котенку его лежанку
После того как котенок изучит комнату, возможно, он захочет отдохнуть, поэтому покажите ему лежанку и не настаивайте на играх. Убедитесь, что котенок знает, где находится его лоток.
Следите за своим котенком
Ваш котенок поначалу может вести себя робко, но вскоре он захочет исследовать окружающую его обстановку. Если вы позаботились о безопасности питомца, позвольте ему заняться этими исследованиями, но продолжайте следить за ним. Вы также можете держать его в безопасности в отдельной комнате с окнами в течение первых нескольких недель, уделяя при этом много времени общению с ним.
Будьте рядом
Не стоит надолго оставлять котенка одного, пока ему не исполнится четыре месяца. Чтобы котенок научился оставаться в одиночестве, оставляйте его одного на пять минут каждый час и постепенно увеличивайте время своего отсутствия. Представители некоторых пород особенно нуждаются в компании, в таких случаях можно подумать о том, чтобы взять сразу двух котят.
Дайте питомцу возможность побыть одному
Кошкам необходима собственная территория, разделенная на зоны для кормления, отдыха, ухода за собой (туалета) и игр. Наблюдайте за тем, как котенок использует пространство, и при необходимости сделайте перестановку, чтобы он чувствовал себя комфортно. Например, вы можете поднять его спальное место или отодвинуть лоток подальше от миски с кормом.
Первая ночь котенка в вашем доме
На новом месте котята часто испытывают беспокойство, и в первые две-три ночи могут мяукать по ночам. Вот несколько советов о том, как помочь котенку освоиться.
Обеспечьте безопасное место для сна
Разместите лежанку для котенка в уютном, тихом месте, положите туда одеяло. Убедитесь, что у котенка есть доступ к воде, корму и лотку. Выключайте свет в комнате, где спит котенок. Это поможет установить режим сна для питомца. В первую ночь оставьте включенным ночник, чтобы котенку было легче приспособиться к новой территории.
Для поддержания здоровья и хорошего самочувствия котятам нужно много спать. Позаботьтесь о тихом и спокойном месте, где они смогут отдохнуть, чувствуя себя в безопасности. Котята могут спать до 20 часов в сутки, а взрослые кошки — до 18 часов.
Здоровое питание котенка и его пищевые привычки
Первое кормление котенка — важный шаг в построении ваших отношений. Чтобы быть уверенными в том, что все идет хорошо, необходимо понимать, каковы потребности котенка.
Вначале не меняйте питание питомца
Любые резкие изменения в питании могут привести к расстройству пищеварения или стрессу. Поэтому в первую неделю обеспечьте котенку такие же корм и распорядок кормления, как у предыдущего владельца. Затем при желании вы можете постепенно перейти на свой распорядок и корм для котят, подходящий по возрасту.
Подберите для кормления тихое место
В месте для кормления котенок должен чувствовать себя в безопасности. Не кормите его там, где едят другие домашние животные или люди. Кошки не любят есть рядом со своим лотком, также у них всегда должен быть доступ к питьевой воде. Важно располагать миски с водой на некотором расстоянии от корма, чтобы вода всегда оставалась чистой.
Не давайте котенку молоко или остатки еды со стола
После отъема котята утрачивают способность переваривать молочный сахар, и коровье молоко может вызвать у них диарею. Если кормить котенка остатками блюд с вашего стола, он может начать выпрашивать еду, заболеть или набрать избыточный вес из-за неправильного питания.
Проявите терпение в период снижения аппетита у котенка
Из-за стресса, связанного с переездом в новый дом, котенок может поначалу мало есть, но по мере адаптации его аппетит должен вернуться. Кроме того, следует помнить, кошки не едят много, они предпочитают питаться небольшими порциями несколько раз в день. Если вас беспокоят пищевые привычки котенка, обратитесь к ветеринарному врачу.
Узнайте больше о питании и кормлении котенка
Рацион вашего котенка должен содержать все питательные вещества, необходимые для его развития на каждом этапе жизни. Поэтому необходимо тщательно выбирать корм и менять размер порции по мере роста котенка.
Как правильно и без вреда для здоровья перевести котенка на другой рацион
Пищеварительная система котят очень чувствительна, и любые резкие изменения в питании могут спровоцировать нарушения в ее работе Если вы решили перевести котенка на другой корм, очень важно делать это осторожно и постепенно, чтобы избежать расстройства пищеварения. Ознакомьтесь с нашим руководством по безопасному переводу котенка на другой корм.
Поход с котенком к ветеринарному врачу
Через несколько дней после появления котенка в вашем доме его следует показать ветеринарному врачу. Ветеринарный врач оценит здоровье котенка, проведет полный осмотр, а также предложит схему вакцинации. Вы сможете получить рекомендации по кормлению, дегельминтизации и другим вопросам.
Поездка в машине
Вам может понадобиться съездить с котенком к ветеринарному врачу, поэтому важно, чтобы он был готов к такому путешествию. Если вы забирали котенка не на машине, в первую неделю жизни с вами стоит взять его с собой в поездку. Сначала убедитесь, что котенку комфортно в переноске, а затем дайте освоиться в машине, не включая при этом двигатель. Как только котенок привык, запустите двигатель и плавно троньтесь с места.
Используйте переноску для кошки
Наиболее безопасный способ забрать котенка — использовать переноску. Если вы этого не сделали, то важно познакомить котенка с переноской как можно раньше, чтобы он чувствовал себя комфортно во время визитов к ветеринарному врачу. Можно даже приучить котенка спать в ней, ведь там уютно и безопасно.
Узнайте больше о социализации котенка
Завоевать доверие котенка и помочь ему освоиться в новом доме — это задача хозяина, за которую он несет ответственность. Предоставляя ему возможность постепенно переживать новые впечатления и мягко поощряя, вы поможете котенку социализироваться.
Знакомство с новыми звуками
Чтобы не испугать и не встревожить котят, следует их успокаивать при знакомстве с новыми звуками. В том числе с такими, как музыка, звук стиральной машины или фена. Знакомство с новыми звуками можно продолжать, только если котенку комфортно.
Помогите котенку исследовать окружающую обстановку
Вашему котенку нужно ознакомиться со множеством различных мест в доме и привыкнуть к ним. Вы можете помочь ему освоиться, осторожно знакомя с лестницей, домашним игровым комплексом и разнообразными поверхностями.
Приучите котенка к взаимодействию с людьми
Ветеринарному врачу потребуется тщательно осмотреть вашего питомца. Чтобы это не вызвало у него стресс, стоит осторожно приучить котенка к тому, что его берут на руки и осматривают.
Играйте с котенком
Выбирайте игры, которые мягко побуждают котенка демонстрировать естественное поведение, такое как преследование, прыжки и нападение.
Социализация котенка
Социализацию следует начинать как можно раньше, чтобы избежать формирования нежелательных привычек и помочь котенку вырасти уверенной и уравновешенной кошкой. Узнайте, как социализировать котенка.
Первый визит котенка к ветеринарному врачу
По истечении нескольких дней пребывания котенка у вас очень важно прийти с ним на осмотр к ветеринарному врачу. Если правильно подготовиться к посещению клиники, это событие не вызовет у котенка стресса. А у вас будет возможность узнать больше об уходе за ним.Первое посещение ветеринарного врача
Попав в новый дом, котенок может чувствовать себя неуверенно, но есть способы помочь ему освоиться. Всегда двигайтесь медленно и осторожно, а при обращении с котенком будьте очень ласковы. Говорите тихо и постоянно успокаивайте его во время знакомства с новыми местами, звуками и запахами. Кроме того, постарайтесь в первое время свести количество посетителей к минимуму.
Как знакомить котенка с детьми, взрослыми и домашними животными
Котята могут легко приходить в волнение и пугаться при встрече с другими животными и людьми, поэтому правильное проведение знакомства очень важно.Знакомство котенка с другими животными
Распорядок дня вашего котенка
Первые дни и недели, проведенные в вашей семье, помогут котенку адаптироваться к новым условиям и сыграют важную роль в развитии питомца и формировании навыков общения. Приведем несколько примеров того, как обеспечить своему котенку наилучшее начало жизни в вашей семье.
Использование лотка
Многие котята учатся использовать лоток, наблюдая за матерью. Если у вашего котенка не было такого опыта, поставьте его в лоток и поскребите наполнитель одной из его передних лап. Делайте так после каждого приема пищи, а также после того, как котенок проснулся. Убедитесь, что лоток находится в тихом месте вдали от мисок с едой и водой и всегда доступен.
Кормление
В течение первой недели придерживайтесь того же распорядка, что и предыдущий владелец котенка. Затем вы можете постепенно перейти на собственный распорядок. Есть три основных варианта.
- Насыпать всю дневную порцию сухого корма, чтобы котенок ел его понемногу.
- Давать ему по несколько небольших порций в день.
- Насыпать небольшую порцию сухого корма для перекусов и кормить котенка влажным кормом в установленное время.
Какой бы вариант вы ни выбрали, придерживайтесь его, чтобы котенок знал, чего ожидать.
Игры
Убедитесь, что каждый член семьи уделяет время играм и общению с котенком. Игровая зона — самая важная часть его территории. В ней должно быть достаточно места, чтобы бегать, карабкаться и прятаться. Кошки особенно любят взбираться на большую высоту. Поэтому, если в доме недостаточно высоких мест, стоит купить игровой комплекс для кошек.
Поведение и воспитание
Важно обращаться с котенком ласково, но не давать ему «выходить за границы». Один из лучших способов избежать неприемлемого поведения — например, привычки копаться в мусоре, — это отвлечь игрушкой и несколько раз повторить простую команду.
Физическая активность
Один из наиболее активных периодов для кошек — это сумерки. Вашему котенку понравится играть с вами в это время, и это поможет вызвать усталость для перехода ко сну. Еще один период активности для кошек — это рассвет. Если вы не любите рано вставать, приобретите пищевую головоломку, чтобы котенок мог развлечь себя ранним утром.
Расположение лежанки
Расположите лежанку там, где вы планируете ее держать на протяжении всей взрослой жизни питомца, потому что поменять место сна впоследствии будет сложно. Несмотря на то что лежанку котенка следует располагать в тихом месте, желательно, чтобы она находилась достаточно близко к зоне вашего наиболее частого пребывания, так как ему будет приятно наблюдать за вами.
Последовательность
Убедитесь, что у котенка есть все необходимое, например доступ к лотку, свежая вода, корм, любимая игрушка и подстилка. Затем дайте ему сигнал ко сну, например выключите или приглушите свет. Первые несколько ночей он может мяукать, но вскоре запомнит, что утром вы вернетесь, и привыкнет к распорядку.
Котята могут под присмотром выходить на улицу после ревакцинации в возрасте примерно четырех месяцев. Они не готовы самостоятельно выходить на прогулку, пока не достигнут возраста шести месяцев.
Кроме полной вакцинации котенка нужно также убедиться, что:
- котенка можно идентифицировать с помощью микрочипа или плотно сидящего ошейника, с адресником;
- ваш сад безопасен для котенка;
- вы знаете, с помощью каких любимых игрушек или лакомств можно заманить его в дом.
Прежде чем выпускать котенка на улицу без присмотра, его также необходимо кастрировать или стерилизовать, чтобы предотвратить появление нежелательного потомства.
Первый выход котенка на улицу может оказаться для него пугающим, но есть несколько способов успокоить питомца и обеспечить ему положительные эмоции:
- дождитесь спокойного момента и проследите, чтобы дети и другие домашние животные находились в это время в стороне;
- выберите время перед кормлением, чтобы при помощи корма мотивировать котенка вернуться домой;
- гуляйте вместе с котенком, чтобы он не потерялся, пока знакомится с местностью:
- если вы гуляете на территории своего дачного участка, оставьте дверь в дом открытой, чтобы котенок видел, как вернуться внутрь.
Ассортимент продуктов для котят
Корм ROYAL CANIN® Kitten поддерживает здоровый рост и развитие котят, обеспечивая их организм всеми питательными веществами, необходимыми в первый год жизни.