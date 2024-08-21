Как подготовить котенка к первому посещению ветеринарного врача

Чтобы помочь котенку успокоиться, разговаривайте с ним мягким голосом и не делайте резких движений. Убедитесь, что переноска не шатается, и поверните ее переднюю часть к себе, не направляя ее в сторону других животных.

Не забудьте поделиться собранной информацией, а также задать вопросы, чтобы быть уверенным в своей заботе.

Во время вашего первого визита ветеринарный врач может:

полностью проверить состояние здоровья вашего питомца;

чипировать котенка для удобства идентификации;

составить протокол вакцинации;

рассказать о профилактике паразитарных заболеваний;

обсудить питание и рекомендуемый ветеринарными врачами корм для котят;

дать советы по уходу за котенком (чистке глаз и носа, уходу за шерстью, купанию и подрезанию когтей).

Зайдя в дом, дайте котенку возможность исследовать обстановку и спокойно освоиться.