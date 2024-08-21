Обеспечьте своему котёнку наилучший старт для жизни
Поддержка роста и развития котят с помощью питания
Питание для котят разработано специально для обеспечения максимальной поддержки в течение первых недель жизни, однако потребности кошек меняются по мере их взросления. В возрасте от четырёх до пяти недель котятам можно давать твёрдую пищу. После прорезывания второго ряда зубов питательные вещества, необходимые для роста котёнка, остаются неизменными до возраста одного года.
Кормление котят
Следуйте рекомендациям по кормлению котёнка, указанным на упаковке кошачьего корма. Старайтесь не кормить своего котёнка ничем, кроме корма для котят, и обеспечьте постоянную доступность свежей воды.
Корм для котят должен содержать все витамины и минералы, необходимые для правильного развития скелета, а также антиоксиданты, способные поддерживать естественную защиту, и ЭПК и ДГА для правильного развития центральной нервной системы.
Идеальный старт для жизни
Узнайте, как заботиться о здоровье своего котёнка в течение самых уязвимых первых недель и месяцев жизни.