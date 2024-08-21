Kitten product pack shot including wet and dry products

Обеспечьте своему котёнку наилучший старт для жизни

Компания Royal Canin разработала ряд составов кошачьего корма для поддержания роста и развития вашего котёнка.
Sacred Birman kitten standing in black and white on a white background

Поддержка роста и развития котят с помощью питания

Питание для котят разработано специально для обеспечения максимальной поддержки в течение первых недель жизни, однако потребности кошек меняются по мере их взросления. В возрасте от четырёх до пяти недель котятам можно давать твёрдую пищу. После прорезывания второго ряда зубов питательные вещества, необходимые для роста котёнка, остаются неизменными до возраста одного года.

British Shorthair kitten in black and white eating from a red bowl

Кормление котят

Следуйте рекомендациям по кормлению котёнка, указанным на упаковке кошачьего корма. Старайтесь не кормить своего котёнка ничем, кроме корма для котят, и обеспечьте постоянную доступность свежей воды.

Корм для котят должен содержать все витамины и минералы, необходимые для правильного развития скелета, а также антиоксиданты, способные поддерживать естественную защиту, и ЭПК и ДГА для правильного развития центральной нервной системы.

Узнайте больше о котятах

Adult cat lying down indoors and being stroked by a child

Обучение детей тому, как ухаживать за кошкой

Adult cat lying down indoors on top of a cat tree.

​Руководство по покупке котенка

Kitten Sacred Birman sitting indoors eating from a white bowl.

Рекомендации по кормлению котят в зависимости от этапа развития

Adult cat sitting outdoors in long grass.

Когда котята становятся взрослыми?

Adult cat sitting down drinking from a white bowl.

Вопросы питания котенка

Kitten lying on a table being examined by a vet

Вирус иммунодефицита кошек

Adult cat lying down on owners knee while being groomed with a red brush.

Советы по гигиене и уходу за шерстью котенка

Three Maine Coon kittens sitting in black and white on a white background

Идеальный старт для жизни

Узнайте, как заботиться о здоровье своего котёнка в течение самых уязвимых первых недель и месяцев жизни.

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