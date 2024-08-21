Обеспечьте своему котёнку наилучший старт для жизни

Следуйте рекомендациям по кормлению котёнка, указанным на упаковке кошачьего корма. Старайтесь не кормить своего котёнка ничем, кроме корма для котят, и обеспечьте постоянную доступность свежей воды.

Корм для котят должен содержать все витамины и минералы, необходимые для правильного развития скелета, а также антиоксиданты, способные поддерживать естественную защиту, и ЭПК и ДГА для правильного развития центральной нервной системы.