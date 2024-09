Когда котята становятся взрослыми?

Between three to six months, your kitten will be growing and developing strong muscles, bones and social skills. Котенку нужен высококалорийный корм, так как его потребности в энергии в три раза превышают потребности взрослой кошки. Однако молочные зубы котенка еще не сменились на постоянные, поэтому важно давать ему корм, который он может без труда разгрызать. Котенок спит как взрослая кошка — по 13–16 часов в день.

Заключительные этапы взросления котенка

Когда котенку исполняется один год, он становится взрослой кошкой. На этом этапе он игрив и полностью социализирован. Это здоровое животное с блестящей шерстью, крепким скелетом, мышцами и отличными охотничьими рефлексами.

Полезно знать особенности этапов взросления котенка, поскольку в этом случае вы сможете оказать ему необходимую помощь в вопросах питания, поведения и содержания в домашних условиях. Если вы подозреваете, что у вашего котенка есть отклонения в развитии, обратитесь к ветеринарному врачу.