British Shorthair Kitten
Сухой корм для кошек
Полнорационный сухой корм для котят породы британская короткошерстная в возрасте до 12 месяцев.
Доступные размеры
400g
2kg
10kg
Период роста для котят породы британская короткошерстная – это время больших перемен и новых открытий. Чтобы у котенка сформировалась сильная мускулатура, характерная для представителей его породы, ему требуется соответствующий рацион. Формула продукта ROYAL CANIN® British Shorthair Kitten разработана с учетом особых породных потребностей. Предоставив котенку лучшее питание в период роста, Вы обеспечите ему здоровье и долголетие в будущем. Для поддержки развивающейся иммунной системы котятам необходима адаптированная диета. Запатентованный комплекс антиоксидантов, включающий витамин E, помогает поддержать естественную защиту организма котенка. Поскольку пищеварительная система котят младше 12 месяцев еще не окончательно сформирована, для нормализации пищеварения очень важны белки высокого качества. ROYAL CANIN® British Shorthair Kitten содержит белки с высокой степенью усвояемости (L.I.P.), которые перевариваются почти полностью. Кроме того, в состав продукта входят пребиотики, поддерживающие баланс микрофлоры кишечника. Если Вы выбрали для своего котенка смешанное питание, следуйте рекомендованным нормам кормления, чтобы сочетать сухой и влажный продукт в пропорциях, оптимальных для здоровья котенка.
Формирование мышц и костей
В период роста у британских короткошерстных котят развивается крепкое мускулистое тело, характерное для данной породы. Рацион содержит адаптированное количество протеинов и точно сбалансированный комплекс витаминов и минералов, которые способствуют нормальному формированию мышц и костей и здоровому росту. Обогащен L-карнитином, участвующим в здоровом обмене жиров.
Здоровое пищеварение
Рацион содержит высокопереваримые протеины (L.I.P.*) и пребиотики, способствующие поддержанию баланса кишечной флоры. *Протеины, отобранные по принципу максимальной усвояемости.
Поддержание иммунитета
Запатентованный комплекс* антиоксидантов, включающий витамин Е, способствует поддержанию системы естественной защиты котенка. *Франция, патент № ЕР1146870
Уникальная крокета: разработана специально для особых челюстей британской короткошерстной
Специально разработанная крокета в форме полумесяца адаптирована по форме и текстуре для облегчения захвата котенком британской короткошерстной. Уникальная крокета стимулирует котенка к разгрызанию, помогая поддерживать гигиену ротовой полости. Эксклюзивная формула с подорожником и L-карнитином.
|Возраст котенка
|2-3 месяца
|4 - 6 месяцев
|7- 9 месяцев
|10 - 12 месяцев
|Вес
|0,8 кг - 2,1 кг
|1,8 кг- 3,9 кг
|2,4 кг - 5 кг
|2,9 кг - 5 кг
|Ежедневное количество (гранулы)
|40 - 70 г
|55 - 77 г
|53 - 67 г
|44 - 58 г
|Ежедневное количество (гранулы+банки)
|16 - 45 г + 1/2 банки Royal Canin Mother and Baby Care
|34 - 56 г + 1 банки Royal Canin Mother and Baby Care
|32 - 45 г + 1 банки Royal Canin Mother and Baby Care
|23 - 37 г + 1 банки Royal Canin Mother and Baby Care